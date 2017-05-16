Новости о жизни г. Сочи

Не так давно мальчишки в подворотнях и в заброшенных зданиях тайком, пока кто-то стоит на "стреме", выводили баллончиком свои "художества". Рисовать что-то на стенах до недавнего времени было запрещено. Сейчас ситуация изменилась - в городе появилось две официальные стены, где самобытные художники, мастера граффити (или как они сами себя называют - райтеры), могут творить.

И райтеры взялись за дело, за относительно небольшой срок успев оригинально украсить город произведениями своего творчества. В разных уголках курорта теперь можно увидеть легендарных Андрея Миронова и Жак-Ива Кусто, знаменитый эпизод из фильма "Операция Ы" - "Кто не работает, тот...", легендарных The Beatles. Перед празднованием Дня Победы стену дома на ул. Чайковского, 2 украсил портрет Леонида Быкова, вернее, его героя - Алексея Титаренко из фильма "В бой идут одни старики".

И это не считая постоянно обновляющихся граффити на официальных стенах, скейт-площадках и других местах. О сочинском мире граффити нам рассказали местные райтеры и начальник отдела молодежной политики администрации адлерского внутригородского района Олеся Григорьева.

Бешеный интерес

Мимо рисунков в стиле граффити не так-то просто пройти. Они буквально притягивают оригинальной техникой и какой-то необычностью. Но если раньше они появлялись в разных уголках курорта на полулегальной основе, то теперь это стало вполне законным и официальным делом.

– Первый раз мы попробовали привлечь райтеров для оформления скейт-площадки в Адлере в парке Бестужева, где можно заниматься экстремальными видами спорта, – рассказала начальник отдела молодежной политики администрации Адлерского внутригородского района Олеся Григорьева. – На день города, в ноябре, эту площадку полностью разрисовали граффити. Получилось очень красиво. После этого ребята обратились – хотим официальную стену для своих шедевров! Так, в феврале этого года появилась длинная стена в Адлере вдоль железнодорожного переезда, интерес был бешеный.

Кроме официальной стены в Адлере, райтеры творят свои картины и на Мамайке. Рисунки постоянно обновляются. Проявить и показать себя в этом виде творчества приезжают ребята со всех уголков России – от Москвы до Новороссийска. У горожан и гостей города масштабные рисунки-граффити уже стали местной достопримечательностью. Сюда с удовольствием приезжают для фотосессий.

Действительно, кто не захочет запечатлеться рядом с величественным Нептуном (творчество ребят-райтеров из Новороссийска) или побывать на нарядной скейт-площадке, где на стене один из райтеров, талантливый Даниил нарисовал целую картину. Сейчас среди райтеров проходит тема предстоящего Чемпионата мира по футболу. На молодежных площадках мероприятия ФИФА не остаются без внимания.

Своеобразный подход

Причем у профессионалов граффити своеобразное философское отношение к своим творениям. Они называют свое искусство временным и не спешат подновлять созданные шедевры.

– Рисунок, выполненный на подготовленной поверхности и качественной краской, продержится в первозданном виде от 2 лет и более, – просветил нас сочинский райтер Никита, который 10 лет назад приехал на курорт из Сургута. – Граффити – это временное искусство, и я не считаю нужным их обновлять, лучше создать новое поверх старого.

Кстати, профессиональное граффити – это еще и метод борьбы с вандализмом. Постоянно закрашивать чье-то "художество" невозможно и дорого. А на рисунке сверху уже не рисуют. Видно и у тех, кто пакостит, тоже есть чувство прекрасного. В Адлере среди художников, которые профессионально занимаются этим видом искусства, даже есть ответственный за цензуру. Если появляется негативный рисунок, то дежурный приходит и все зарисовывает.

– Райтеры готовы разрисовывать вообще любые стены в принципе, если им дать разрешение, – продолжает Олеся Григорьева. – Летом хотим провести фестиваль по заданной теме. Сейчас идет выбор места. Людям все это нравится, интересно. Появилось что-то новое.

К сожалению, удовольствие это не из дешевых.

– Цены на аэрозоль варьируются от 250-350 рублей за баллончик, – уточнил райтер Никита, – для классического шрифтового граффити потребуется от 5-15 аэрозолей в среднем, для монументального граффити на фасаде или крупном объекте – от 50 и более.

Но, как мы слышали, профессиональные мастера граффити неплохо зарабатывают. У нас в городе полно кафе, моек, магазинов, где они за деньги создают свои шедевры. И желающих их заказать становится все больше.

Яркие граффити в различных уголках курорта получают одни сплошные реверансы от восхищенной публики.

Картины на улицах помогают делать город красочнее и наряднее. Не секрет, что у нас полно стен, которые находятся в ужасном состоянии, и когда из них делают просто произведения искусства (перед этим выравнивая), то это, конечно, достойно восхищения.

Как рассказали нам в отделе молодежной политики администрации Адлерского внутригородского района, средний возраст сочинских райтеров - 19-25 лет. Это в основном молодежь, имеющая художественное образование.

С работами сочинских райтеров можно познакомиться на сайте: https//m.vk.com/pshpshstudio или https//m.vk.com//valgalo