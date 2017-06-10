Новости о жизни г. Сочи

21:49 10 Июня 2017

Новости о жизни г. Сочи

Независимое городское
информационно-аналитическое издание

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7 июня по красной дорожке в Сочи в двадцать восьмой раз прошли звезды российского кинематографа.

Звездная дорожка

Звездная дорожка

Фотографы

Фотографы готовы к съемке

 

View the embedded image gallery online at:
https://ngsochi.com/culture/3051-k-nam-priekhal-kinotavr-2.html#sigProId47afac8471

 
Фотографии:
Елена Труфанова

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