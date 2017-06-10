Новости о жизни г. Сочи

7 июня по красной дорожке в Сочи в двадцать восьмой раз прошли звезды российского кинематографа.
Звездная дорожка
Фотографы готовы к съемке
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- Александр Ревва в новом образе
- Ревва шутит
- Евгений Стычкин
- Жюри Короткого метра
- Молодой короткий метр
- Мэтры - Хотиненко и Шахназаров
- На Кинотавре весело
- Режиссер, продюсер и оператор фильма открытия Холодное танго
- Павел Деревянко
- Резо Гигинеишвили
- Юлия Пересильд
- Чены Большого жюри
- Светлана Ходченкова
- Член жюри короткого метра Марина Александрова
- Юлия Пересильд названа лучшей актрисой российскогго кинематографа
- Лиза Арзамасова
- Елизавета Боярская
- Екатерина Шпица
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https://ngsochi.com/culture/3051-k-nam-priekhal-kinotavr-2.html#sigProId47afac8471
Фотографии:
Елена Труфанова
Елена Труфанова