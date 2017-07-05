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Мы решили понравиться зрителю

Спектакль «Ромео и Джульетта»

- Нет повести печальнее на свете...

1 июля в олимпийском дворце «Айсберг» состоялась премьера нового грандиозного ледового драматического спектакля Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта».

Спектакль Ильи Авербуха

На сцене Айсберга - новый спектакль Ильи Авербуха

У «повести», что «нет печальнее на свете», богатейшая сценическая биография, за более чем 400 лет шекспировский сюжет имел разнообразные воплощения, однако постановка Ильи Авербуха внесла новый, неожиданный взгляд на трагическую историю.

Спектакль «Ромео и Джульетта»

Фаер-шоу

- Мы подумали и решили сменить настроение пьесы, убрать трагизм… - рассказал журналистам художественный руководитель проекта Илья Авербух. – В общем, мы решили понравиться зрителю. Планка, которую мы задали мюзиклом Кармен, очень высока, но Ромео и Джульетта еще выше, и вы сегодня в этом смогли убедиться.

Илья Авербух

На этот раз мы превзошли Кармен

Алексей Ягудин

Алексей Ягудин в роли Меркуццио был великолепен

Действительно, спектакль смотрится на одном дыхании, и это великолепное действо просто ледовым шоу никак не хочется называть. Здесь и высокая драматургия, и блистательная хореография, и живой звук, и потрясающее световое оформление, и замечательные голоса артистов знаменитых московских мюзиклов, и цирковые номера, и фаер-шоу, и настоящие баталии на шпагах…

Артисты спектакля

Мы старались для вас!

После спектакля мы поинтересовались у зрителей, понравилась ли им новая постановка Ильи Авербуха, и получили однозначный ответ: «Очень красочно, динамично, романтично, не хотелось уходить».

Татьяна Тотьмянина и Александр Маринин

Главные герои -Татьяна Тотьмянина и Александр Маринин

В новом ледовом проекте принимают участие сразу 7 олимпийских чемпионов. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин исполняют главные роли Ромео и Джульетты. Алексей Ягудин и Роман Костомаров - Меркуццио и Тибальдо.

Максим Траньков и Татьяна Волосожар

Олимпийские чемпионы - Максим Траньков и Татьяна Волосожар

Действующие олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков исполняют роли князя и княгини Вероны (кстати, участие в проекте «Ромео и Джульетта» стало для них первым выходом на лед после рождения дочки).

Артисты

Премьера удалалсь

Также впервые в ледовом проекте Ильи Авербуха участвует еще один прославленный фигурист – ученик Татьяны Тарасовой Илья Кулик. Одним из главных действующих лиц стал и Алексей Тихонов (Падре Лоренцо), который открылся зрителям с неожиданной стороны – это «голос проекта». Впервые в истории ледовых шоу Авербуха фигуристы покажут себя и как драматические артисты.

Яркое, неподражаемое шоу

Яркое, неподражаемое шоу!

Кроме того, в шоу принимают участие Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Албена Денкова, Максим Ставиский, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и многие другие. В Сочи ледовый спектакль «Ромео и Джульетта» будет идти ежедневно с 1 июля на протяжении трех месяцев. И его надо обязательно посмотреть!

 
 
 
 
 
 

Приглашаем иногороднего журналиста для работы на фрилансе. Тел. 8 918 402-18-62.

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