Мы решили понравиться зрителю

- Нет повести печальнее на свете...

1 июля в олимпийском дворце «Айсберг» состоялась премьера нового грандиозного ледового драматического спектакля Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта».

На сцене Айсберга - новый спектакль Ильи Авербуха

У «повести», что «нет печальнее на свете», богатейшая сценическая биография, за более чем 400 лет шекспировский сюжет имел разнообразные воплощения, однако постановка Ильи Авербуха внесла новый, неожиданный взгляд на трагическую историю.

Фаер-шоу

- Мы подумали и решили сменить настроение пьесы, убрать трагизм… - рассказал журналистам художественный руководитель проекта Илья Авербух. – В общем, мы решили понравиться зрителю. Планка, которую мы задали мюзиклом Кармен, очень высока, но Ромео и Джульетта еще выше, и вы сегодня в этом смогли убедиться.

Действительно, спектакль смотрится на одном дыхании, и это великолепное действо просто ледовым шоу никак не хочется называть. Здесь и высокая драматургия, и блистательная хореография, и живой звук, и потрясающее световое оформление, и замечательные голоса артистов знаменитых московских мюзиклов, и цирковые номера, и фаер-шоу, и настоящие баталии на шпагах…

Мы старались для вас!

После спектакля мы поинтересовались у зрителей, понравилась ли им новая постановка Ильи Авербуха, и получили однозначный ответ: «Очень красочно, динамично, романтично, не хотелось уходить».

Главные герои -Татьяна Тотьмянина и Александр Маринин

В новом ледовом проекте принимают участие сразу 7 олимпийских чемпионов. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин исполняют главные роли Ромео и Джульетты. Алексей Ягудин и Роман Костомаров - Меркуццио и Тибальдо.

Олимпийские чемпионы - Максим Траньков и Татьяна Волосожар

Действующие олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков исполняют роли князя и княгини Вероны (кстати, участие в проекте «Ромео и Джульетта» стало для них первым выходом на лед после рождения дочки).

Премьера удалалсь

Также впервые в ледовом проекте Ильи Авербуха участвует еще один прославленный фигурист – ученик Татьяны Тарасовой Илья Кулик. Одним из главных действующих лиц стал и Алексей Тихонов (Падре Лоренцо), который открылся зрителям с неожиданной стороны – это «голос проекта». Впервые в истории ледовых шоу Авербуха фигуристы покажут себя и как драматические артисты.

Яркое, неподражаемое шоу!

Кроме того, в шоу принимают участие Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Албена Денкова, Максим Ставиский, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и многие другие. В Сочи ледовый спектакль «Ромео и Джульетта» будет идти ежедневно с 1 июля на протяжении трех месяцев. И его надо обязательно посмотреть!