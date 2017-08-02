Экология и природа Сочи

Нацпарк попал под интриги

В начале июня сочинская общественность буквально встала на дыбы - приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским был неожиданно уволен директор ФГБУ "Сочинский национальный парк" Николай Пеньковский.

С имеющим полный бант ведомственных наград, орденоносцем и заслуженным экологом России Пеньковским расстались просто и без сантиментов - расторгли трудовой договор, пока он был на больничном. Но не это главное. Пенсионеру Пеньковскому (Николаю Дмитриевичу - 61 год - прим. ред.) в принципе можно и на заслуженный отдых.

Насторожило другое - ему на замену направили выпускницу журфака МГУ Дарью Филиппову, которая не обладает ни опытом работы в данной сфере, ни профессиональными навыками. Филиппова привезла с собой бригаду "ух" и сразу начала кадровые зачистки на предприятии. К чему был затеян этот кадровый кавардак? Во всем разбиралась "Народная газета Сочи".

"Ушли" некрасиво

Хочется начать с того, что Николая Пеньковского уволили некрасиво. Согласитесь – на любом предприятии существуют традиции: человека пенсионного возраста – техничка это или руководитель предприятия – провожают с почестями. С директором Сочинского национального парка Николаем Пеньковским все вышло с точностью до наоборот.

С руководителем, который за годы деятельности был награждён и поощрён 41 раз, в том числе в 2010 году Указом Президента России – медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", который имеет полную линейку ведомственных наград, поступили по-другому. 8 июня в офис ФГБУ пришел по факсу приказ об увольнении, подписанный министром экологии и природных ресурсов РФ Сергеем Донским. Об этом Пеньковский, будучи на больничном, узнал уже в частном порядке от сотрудников парка. Донской, конечно, имел право в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор в соответствии с законом. Но чисто по-человечески все можно было обставить по-другому.

Без прощаний и сантиментов, как говорится, по-тихому, расстались с председателем Ассоциации заповедников и национальных парков Северного Кавказа, членом правления Ассоциации директоров заповедников и национальных парков Российской Федерации, директором Сочинского национального парка Николаем Пеньковским, который он возглавлял с 2002 года.

Про работу Николая Пеньковского пишут как хорошее, так и не очень. Учитываются его заслуги в том, что за это время парк вышел на федеральный и международный уровни: международные проекты были начаты Пеньковским и успешно продолжают свою работу. Среди них – сложнейший проект восстановления на Кавказе популяции переднеазиатского леопарда. В период подготовки к Олимпиаде 2014 года, как известно, очень хорошо было слышно голос экологов, взволнованных масштабным строительством, в том числе и Пеньковского. С недавнего времени в управлении Сочинского национального парка находятся и два дендрологических парка – "Дендрарий" и "Южные культуры", визитные карточки Сочи.

Всё это заповедное колоссальное хозяйство успешно работает. Среди минусов работы Николая Пеньковского, как поговаривают, то, что в некоторых зонах особо охраняемых территорий идет строительство с уничтожением лесного массива, а также клановость на государственном предприятии. Вот высказывания некоторых блогеров на местных сайтах: "От Мамайского лесопарка скоро рожки да ножки останутся. Его и раньше-то с краев пообкусывали, а сейчас, похоже, разворачиваются по полной///" или другое мнение: "работаю в Сочинском национальном парке. Пеньковский достал. Поставил на должность своих сыновей и родственников".

Конечно, недочеты в работе у Николая Пеньковского были, (хотя это еще тоже надо доказать), однако всем известно, что он 15 лет успешно руководил такой сложной структурой, как Сочинский национальный парк, в составе которого 15 участковых лесничеств, парки "Дендрарий" и "Южные культуры", сочинский питомник,

Центр реинтродукции леопарда, Приазовский заказник и более 800 человек персонала. Но когда в результате вместо того, чтобы сказать элементарное "спасибо", тебя по-тихому увольняют и присылают для управления таким обширным хозяйством некомпетентных людей – это, по крайней мере, странно. И поневоле начинают закрадываться нехорошие мысли – а может быть, команду "ух" под предводительством выпускницы журфака МГУ отправили не просто так управлять заповедными землями?

Мнение Начальник управления по охране городской среды и лесопарковому хозяйству администрации Андрей Терехов:

– Вполне может быть, что сейчас наберут новых сотрудников в Сочинский национальный парк, а земли потом растянут по себе. Что может быть ценнее, чем земля в Сочи? Только земля на Красной площади! Поэтому, если у кого-то есть такие мысли, то все может быть. Заместитель директора по науке Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун

– Ситуация, которая сложилась в Сочинском национальном парке, нездоровая. Нас она беспокоит, мы очень переживаем. А больше я пока ничего не могу сказать.

Где собака порылась?

С момента так называемого увольнения прошло примерно 1,5 месяца, а объективной информации о причинах столь внезапного кадрового решения по-прежнему нет. Чтобы порассуждать о беспокоящих нас вопросах, мы позвонили в Москву заслуженному экологу России, эксперту в сфере заповедного дела Всеволоду Степаницкому, который являлся одним из разработчиков Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях". Кстати, Всеволод Степаницкий недавно ушел из Минприроды, будучи в должности замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды.

– Мое мнение следующее: с одной стороны, налицо классический протекционизм. Человека по блату продавливают на высокую должность, – уверен 3аслуженный эколог России Всеволод Степаницкий. – Я бы вполне понял, если бы было решение, что директору, который достиг пенсионного возраста, предложили уйти на пенсию. Чисто управленчески это правильный подход. Но когда вместо этого выставляют абсолютного дилетанта, то это говорит о том, что люди, которые принимают решения, меньше всего думают о сохранении природного наследия.

Национальный парк, по мнению Всеволода Степаницкого, это важнейший объект, который нуждается в грамотном управлении. Да и бюджет у этого парка самый большой в системе ООПТ (особо охраняемых природных территорий), в том числе самая большая внебюджетка. И стремительная операция по увольнению директора, и сопутствующие ей события наводят, в том числе, и на грустные мысли о рейдерском захвате.

– Скорее всего пришедший человек будет рассматривать Национальный парк как свою вотчину, свой феод, со всеми вытекающими отсюда последствиями, – продолжает рассуждать Всеволод Степаницкий. – Обычно бывает именно так. Вся столетняя практика заповедного дела в России говорит о том, что назначение дилетантов на руководство особо охраняемых природных территорий ни к чему хорошему не приводит.

Земля на вес золота

Также нас очень беспокоит и кадровая зачистка, которая началась в Сочинском национальном парке. Как рассказали, новая команда начала поголовные увольнения, вплоть до водителей. Все это, наряду с другими управленческими "решениями", в настоящее время блокирует слаженную работу предприятия.

Начали закрадываться подозрения, а нет ли задачи у нового руководства Нацпарка развалить одно из крупных предприятий города, уволить более 800 человек, набрать новых и поделить земли Нацпарка по своему усмотрению?

– Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" предусматривает, что в границах нацпарков могут быть предоставлены в аренду земельные участки для развития туризма и отдыха, – просветил нас Всеволод Степаницкий. – Кроме того, законодательство допускает возможность предоставления земельных участков в виде служебных наделов своим работникам, когда человек, к примеру, живет на кордоне в лесу, и ему выделают гектар земли под огород или сенокос. Такой механизм есть.

Ну если в законе есть лазейка и возможность предоставлять земли, то кадровая чехарда в Сочинском национальном парке становится понятной. Земля у нас в курортном городе на вес золота.

В настоящее время суд Центрального района Сочи принял решение о восстановлении в должности директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского, уволенного руководством Министерства природных ресурсов и экологии РФ 8 июня текущего года. Однако когда Пеньковский приступит к своим обязанностям и что будет дальше – вопрос. Как считают многие сочинцы, те, кто начал кадровую чехарду, безусловно, и дальше будут настаивать на увольнении Пеньковского и вообще настаивать на своем.

"Народная газета Сочи" будет следить за развитием событий в Сочинском национальном парке. История на этом не заканчивается.

P.S. Когда материал готовился в печать, корреспонденту НГС позвонили из Сочинского национального парка и посоветовали не собирать сплетни и не общаться с сотрудниками Нацпарка. А если необходима информация, то обращаться к исполняющей обязанности директора ФГБУ"Сочинский национальный парк" Дарье Филипповой. Только нам интересно общаться с настоящим руководителем, а им, по решению суда, является Пеньковский, который был восстановлен в своих правах.