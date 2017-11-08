Могильная связь

В одном из недавних номеров "Народной газеты Сочи" в материале "Чтобы рак не свистнул" мы рассматривали, как у нас на курорте складывается ситуация с онкозаболеваниями. Статья вызвала нешуточный резонанс.

Читатели завалили редакцию своими сообщениями с наблюдениями по поводу онкологии. В том числе жители Сочи жаловались и на антенны сотовой связи, и на телевизионные антенны, которые без ведома жильцов компании устанавливают прямо на крышах их многоквартирных домов.

Так ли опасны антенны на наших крышах и способствуют ли они росту онкологических заболеваний, разбирался корреспондент НГС.

Замерить СВЧ

Действительно, различные компании устанавливают свои базовые станции на крышах наших домов сплошь и рядом. Для примера возьмем дом по ул. Краснополянской, 4, где были установлены антенны операторов сотовой связи и Интернета. Как рассказали жильцы дома по ул. Краснополянской, 5, после установки данных антенн они стали плохо себя чувствовать, трое человек в их доме заболели онкологией (молодые женщины, в пределах 40 лет).

Причину этого жильцы Краснополянской, 5 видят в том, что напротив их окон на крыше соседнего дома по адресу: Краснополянская, 4 – появилась вышка сотовой связи, и на них пошло электромагнитное излучение. Мы начали выяснять – законны ли такие установки в спальных районах? Существует ли технический регламент, который ограничивает установку мощных антенн коммерческого предприятия на жилых домах?

Как нам ответили специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, согласно нормативным документам, запрещается размещать на крышах жилых домов установки и оборудование промышленного производства. Однако базовая станция (БС) и ее антенны не относятся к промышленному оборудованию, поэтому выбор места размещения аппаратуры БС должен согласовываться только санитарно-гигиеническими органами.

– Порядок и условия размещения базовых станций должны соответствовать нормам СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", – уточнила заместитель руководителя службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная, – передающий радиотехнический объект, расположенный по адресу: г. Сочи, ул. Краснополянская, д. 4, размещен и эксплуатируется в соответствии с требованиями санитарного законодательства по электромагнитному фактору.

Также нас интересовало, каким должно быть расстояние от вышки сотовой связи до противоположного дома (как мы знаем из курса школьной физики, волны расходятся от источника и действуют на объекты вокруг).

– В соответствии с пунктом 3.16 СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 не ограничивается размещение источников электромагнитного излучения конкретными территориями, – ответила Татьяна Гречаная, – рекомендуется размещение антенн передающих радиотехнических объектов на отдельно стоящих опорах и мачтах. Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий и в иных местах при соблюдении условий, что уровни электромагнитного поля не должны превышать предельно допустимых – 10 мкВт на квадратный сантиметр площади.

Мы решили на опыте проверить тезисы Роспотребнадзора и сами выехали на место с прибором для замера СВЧ-излучения (электромагнитное излучение сверхвысоких частот). Поднялись на 11-й этаж в дом по ул. Краснополянской, 5 и замерили уровень электромагнитного фона, направив его на соседний дом – Краснополянская, 4. Наш прибор не выявил отклонения от нормы электромагнитного излучения, величина в 10 мкВт не была превышена и колебалась от 0.045 до 0.056 мкВт.

Научное сообщество встает на дыбы

Однако сочинское научное сообщество считает регламенты, которые регулируют установку антенн сотовой связи и телевизионных антенн, простой формальностью. Научное сообщество в Сочи (и не только) буквально встает на дыбы, когда речь заходит об электромагнитных волнах, которые излучают антенны сотовой связи, телевизионные антенны, сотовые телефоны, телевизоры, компьютеры и другая техника. По мнению ученых, электромагнитные излучения, которые идут от этих приборов, являются патогенными и напрямую являются причиной раковых заболеваний.

– Электромагнитные излучения, исходящие из патогенных излучателей – антенн сотовой связи и телевизионных антенн, сотовых телефонов и другой бытовой техники, вызывает поток идущих волн, возмущая среду, – пояснила для "Народной газеты Сочи" физик, кандидат наук в области информационных технологий, член Сочинского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Венера Балгазина. – В первую очередь все эти внешние излучения воздействует на энерго-полевую структуру человека. Наша клетка начинает функционировать не с той частотой, которая положена для здорового организма, ей навязывают внешний, нездоровый ритм, что может привести, в том числе, и к онкологическим заболеваниям.

Эти электромагнитные волны, по мнению ученого, способны вызывать возмущение в энерго-полевой системе организма, в результате чего энергетика организма изменяется, клетки начинают мутировать, перерождаться и далее ускоренно делиться. Защитный механизм организма, дополнительно разрушаемый стрессами, плохой экологией или другими факторами, дает сбой – и человек начинает болеть. Важно знать и то, что электромагнитные излучения "умеют" накапливаться в биологическом организме и постепенно вызывать различные необратимые процессы.

– Электромагнитные излучения – это та волновая структура, которая никогда не теряется и всегда сохраняется в пространстве, потому что она несет, как электромагнитный носитель, информацию, – продолжает Венера Балгазина, – и какова бы ни была информация – большая или малая – будь то от солнца или от чего угодно, она всегда сохраняется и действует на человека.

Также, как считает Балгазина, у нас в Сочи повышенная радиация еще и из-за того, что мы живем около моря, у нас много водной поверхности, которая способна отражать и увеличивать электромагнитные излучения.

О вреде железа

Точку зрения Балгазиной поддерживает и академик, доктор медицинских наук Радий Сычев, который вместе с другими академиками работает над решением проблем рака в экспериментальном отделе Сочинского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), который возглавляет Венера Балгазина. Академик Радий Сычев поделился с нами своими наблюдениями по поводу взаимосвязи электромагнитных волн и рака. По его словам, электромагнитные волны "выбивают отдельные звенья ДНК и пускают информацию по ложному, больному пути". Любопытен и еще один факт причин онкозаболеваний.

– Я заметил, что если дома построены с большим добавлением железа, то там начинают появляться раковые больные, – пояснил нам академик Радий Сычев. – Дело в том, что железо имеет свойство сильно притягивать патогенные электромагнитные поля, которые очень вредны для здоровья человека. Сейчас этот тезис проверяют ученые Владикавказа, которые рассказали, что у них в городе каждый третий случай – онкология.

Очень вредно, по мнению ученого, и надевать наушники.

– Молодые люди постоянно слушают музыку, втыкают наушники в уши – это прямой удар по клеткам мозга, – продолжает Радий Сычев, – однако здесь можно себя обезопасить, если в эти наушники вставить шунгитовые пластинки, которые очень хорошо защищают от вредного влияния биополей.

Также в беседе академик Радий Сычев привел в пример Юрия Григорьевича Григорьева, известного исследователя влияния магнитных полей на здоровье человека. Юрий Григорьев ставил эксперименты и опытным путем доказал, что электромагнитные волны стимулируют изменения на клеточном уровне, вызывают нарушения генного порядка, способствуют появлению больных клеток и болезнетворных опухолей. Григорьев ставил опыты на лягушках и цыплятах и доказал, что, например, эмбрионы цыплят, облученные электромагнитными волнами, становились втрое более восприимчивыми к раку.

Какой рецепт и выход из ситуации здесь можно посоветовать, чтобы не болеть? В нашу эру информационных технологий, когда мы не выпускаем из рук телефон и не расстаемся с планшетом и ноутбуком, когда всюду появляются антенны базовых станций и различные принимающие устройства, советовать что-то крайне сложно.

Первое – важно не терять гражданскую позицию и, как жители ул. Краснополянской, 5, держать руку на пульсе, проверять законность установки вышек сотовой связи на домах.

Второе – важно для себя определить, что методы защиты от пагубного влияния электромагнитных волн на биологический организм базируется на одном главном условии – минимизировать контакт человека с электромагнитным излучением. Особенно важно максимально оградить от них детей, чтобы они как можно меньше подвергались электромагнитному воздействию, разговаривая по телефону.