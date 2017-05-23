Новости о жизни г. Сочи

После выхода материала "Офшорные дыры сочинского курорта" в номере "Народной газеты Сочи" №13 от 12 апреля 2017 г. на редакцию обрушился шквал звонков. Люди, увидев статью у своих знакомых или родственников, ехали в редакцию, чтобы попросить для себя лишний экземпляр газеты. Звонили нам и специалисты отдельных структур, связанных с раскрытием налоговых преступлений, полностью соглашаясь с тезисами, заявленными в материале. Кратко напомним, что речь в статье шла о крупных компаниях - АО "Международный аэропорт Сочи", ОАО "Сочинский мясокомбинат", АО "Сочи Парк", ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" и других, которые, базируясь на землях курорта, используют офшорные схемы и не платят львиную долю налогов в госказну.

Однако начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №7 Сергей Овечкин заявил, что никакого отношения к офшоризации экономики предприятия, о которых шла речь в статье, не имеют. Поэтому мы решили опубликовать интервью на эту тему с начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №7 Сергеем ОВЕЧКИНЫМ.

– Сергей Владиславович, учредители перечисленных предприятий – АО "Международный аэропорт Сочи", ОАО "Сочинский мясокомбинат", АО "Сочи Парк", ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" базируются на Кипре. При этом они показывают в бухотчетности, что срабатывают в убыток, не платя налог на прибыль. Так и напрашивается мысль про использование офшорных схем. Или вы не согласны?

– Два предприятия, которые администрируются нашей инспекцией, это ОАО "Сочинский мясокомбинат" и АО "Сочи Парк", входят в список крупнейших налогоплательщиков города Сочи. АО "Международный аэропорт Сочи" и "Роза Хутор" администрируются 8-й налоговой инспекцией. Это предприятия, зарегистрированные по Российскому законодательству и являющиеся российскими предприятиями. Никаких особых условий в части налогообложения для них нет. То, что у них учредители – иностранные юридические лица, в определенных условиях еще и хуже. Потому что они могут попасть под дополнительный налог при выплате дивидендов, когда будет прибыль. Они, при определенных условиях, могут попасть под налог от источника (налог с иностранных юридических лиц от источников РФ). Но, повторюсь, при определенных условиях – надо смотреть, в какой стране они зарегистрированы, есть ли у нас с ними соглашение об избежании двойного налогообложения, являются ли резидентами в РФ или не являются, какие виды доходов они получают.

Четыре названных вами предприятия никак не попадают в ситуацию офшорных, выводящих налоги за границу. Еще раз повторюсь – они зарегистрированы по российскому законодательству, платят налоги от фонда заработной платы – НДФЛ, все страховые, налог на имущество, земельные платежи. НДС и налог на прибыль как положено.

Предприятие – юридическое лицо, которое у нас зарегистрировано, является нашими резидентом и платит у нас налоги. Как с дивидендов будет платить учредитель, это уже другой вопрос. Юридическое лицо и учредитель – это разные субъекты налогообложения. Причем учредитель, который зарегистрирован на Кипре, может быть резидентом и у нас. И налог с доходов будет заплачен и у нас. Каждую ситуацию надо изучать отдельно. Вот когда дойдет до дивидендов, то тогда и надо разбираться. Просто то, что учредителем является иностранная компания, это еще не офшор.

– Почему выше озвученные предприятия не платят налог на прибыль, показывая в бухотчетности, что срабатывают в убыток? Не оседает ли налог на прибыль в офшорах?

– Длительное время Правительство Российской Федерации и, соответственно, законодатель брали курс на поощрение капитализации средств. В нашем городе предприятия потратили на капитализацию колоссальные средства – строительство олимпийских объектов, того же "Сочи Парка", реконструкция "Международного аэропорта Сочи", модернизация "Мясокомбината" и проч. До прошлого года затраты, понесенные на капитализацию, в течение 10 лет, каждое российское предприятие имело право отнести на прибыль, которую они получают в текущем году. Было позволено в течение 10 лет списывать убытки за счет прибыли. И какую бы они ни получали выручку и как бы ни доходили до прибыли, убытки, понесенные на капитализацию, все покрывали, и они по бухгалтерскому учету выходили на убыточность. Надо было на что-то строить заводские цеха, огромные здания, офисы. Опять же – построили объекты, чтобы провести Олимпиаду. Финансировали либо за счет собственных средств, либо за счет кредиторов.

Это была политика государства. Государство стимулировало отдельные отрасли в развитии экономики. Получается, те предприятия, которые вы перечислили, не получали прибыли как таковой. И за границу в виде дивидендов у них пока еще ничего не уходило.

С этого года законодательство изменилось. С 2017 года с 50% прибыли бизнес будет платить налог на прибыль. Остальные 50% можно будет относить на убытки прошлых лет, когда шла капитализация в том числе строительством новых объектов. За 2016 год пока такой позиции нет. И крупнейшие предприятия снова покажут убыточный баланс.

Быть учредителем зарегистрированного в России предприятия по российскому законодательству – это не увод денег в офшоры. Особенно, когда ты инвестируешь. При этом учредители еще и налоги будут обязаны с дивидендов заплатить.

– А от капитализации производства можно было отказаться?

– Мы не совсем стандартная западноевропейская держава. Мы 50 на 50, как по генам, так и по ментальности, являемся азиатами. Если наш лидер сказал – надо строить Олимпиаду, все будет под козырек. И несмотря на то, что было тяжко, это начали делать. Даже без перспектив финансовой отдачи. Затраты на Олимпиаду были колоссальные.

Вы думаете, что тот же "Сочи Парк" купается в роскоши? Он еле сводит концы с концами. На содержание олимпийских объектов сейчас уходит больше, чем от них получают выручку.

– Значит предприятия, о которых мы говорим, платят налоги, действуют по закону. А зачем тогда учредители регистрируются на Кипре. Какой в этом смысл?

– В 90-е был смысл переводить за границу деньги и там их как-то аккумулировать. Там регистрировали юридические лица. Эти деньги попадали на их счетах. Где-то они там открывали и бизнес. Но не такой доходный. Это в России можно было получать прибыль до 100% от вложенного, а то и больше. Кто уходил на Кипр и в Грецию, если они и получали 5-10% в год от вложенных денег, то это считалось хорошо. Сейчас эти ресурсы возвращаются, ими капитализируют российскую экономику. Это то, к чему призывал наш Президент Владимир Путин.

– В чем, на ваш взгляд, состоит закон о деофшоризации, который пока в стадии законопроекта?

– Российский законодатель давал амнистию для бизнеса, который в свое время был выведен за границу. Она заключалась в следующем – заплатите 10% процентов от суммы капитала и переводите его в Россию. Можно, конечно, перевести со счета с Кипра в Россию, заплатить 10% и амнистировать эти деньги. А можно поступить по другой схеме - ввести в виде инвестиций. Купить кусок земли, создать предприятие, войти в учредители, и эти деньги, как учредитель, внести в строительство завода или санаторного объекта. Все деньги пришли в Россию. К нам пока, к сожалению, никто не приходил с предложением ввести деньги. Но возврат денег, когда-то выведенных за пределы России в виде инвестиций, присутствует.

В заключение хотелось бы озвучить свое мнение: выводить деньги в офшоры в настоящее время непатриотично и нерационально. У нас не хватает денег, и в то же время определенные предприятия пытаются законно или незаконно выводить деньги в офшоры. Бизнес, конечно, живет по своим законам, пытается оптимизировать уплату налогов. Однако лучше работать в рамках закона, на Родине, и спать спокойно.