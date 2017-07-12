Александр Звягин: "Чистая вода для родного города"

В начале 2016 года депутат ЗСК, руководитель рабочей группы ОНФ Александр Звягин обратил внимание руководства Сочинского водоканала на необходимость организации современных центров обслуживания населения. Результатом оперативной отработки инициативы депутата специализированным предприятием явились два Центра оказания услуг, открытых Сочиводоканалом в Центральном и Лазаревском районах города.

7 июля 2017 года Александр Звягин принял участие в торжественном открытии третьего Центра оказания услуг уже в Адлерском районе, по улице Котовского, 3.

Мы попросили Александра Анатольевича рассказать о своем отношении к работе ресурсоснабжающих организаций нашего города и, в частности, Сочинского водоканала.

– Александр Анатольевич, как Вы оцениваете создание такого рода центров обслуживания абонентов, насколько это соответствует ожиданиям сочинцев?

– Вопрос поставлен правильно. Именно обращение сочинцев к депутату ЗСК и стали основанием нашей совместной работы с Сочинским водоканалом. Вторым необходимым условием для того, чтобы состоялись три открытых в Сочи Центра оказания услуг, явилось наличие желания у руководства этой организации сделать обслуживание клиентов – сочинцев более комфортным и беспроблемным.

На мой взгляд, Сочинский водоканал идет в правильном направлении – по пути совершенствования процесса взаимодействия с абонентами. Ведь жителям нашего города от предприятий сферы коммунальных услуг требуются прежде всего качество предоставления этих услуг, а также понятный и удобный для абонентов порядок взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией.

Что мы сегодня увидели в открывшемся Центре по улице Котовского, 3?

В просторном помещении собраны вместе все специалисты, работающие с абонентами предприятия. Действует электронная очередь, в зале находятся консультанты. Все сделано для того, чтобы жители Сочи могли быстро и в комфортной обстановке решать любые вопросы взаимодействия с ООО "Сочиводоканал". Нет очередей, зато есть удобные сиденья, кондиционеры, туалеты для посетителей и бесплатные гостевые парковки.

В Центре действует система электронного голосования, при помощи которой посетители могут оценить работу специалистов предприятия по пятибальной шкале. Настоящий европейский уровень. И при всем этом система обладает уникальной пропускной способностью. Только за минувший 2016 год центральное и лазаревское подразделения обслужили более 130 тысяч человек. Именно такое количество сочинцев в прошлом году было качественно обслужено, и люди ушли к семьям с приятным чувством заботы о себе. Это многого стоит.

– Сочинский водоканал, по договору с администрацией города, является арендатором сложного водопроводно-канализационного хозяйства Сочи. Что думают сочинцы о его работе?

– В настоящее время я провожу встречи с населением сельских территорий Адлерского района. В большей части наших сел, несмотря на олимпийские финансовые вливания в город, существует проблема с отсутствием централизованного водоснабжения, о канализовании я даже и не говорю. Наши селяне связывают отсутствие воды в селах в том числе и с отсутствием должной работы Сочинского водоканала. Так ли это? Почему в этом случае людей не интересует вопрос отсутствия водопроводных сетей в селе до приемки имущества в аренду Сочинским водоканалом? Не понимается даже разница между ООО "Сочиводоканал" и МУП "Водоканал". Правомернее, на мой взгляд, следующая постановка вопроса: почему Сочи не использовал уникальнейший "олимпийский" шанс решить в селах проблему устойчивого водоснабжения в период подготовке к Играм?

Здесь нужно понимать также, что арендный договор Сочинского водоканала с муниципалитетом подразумевает не только осуществление арендных платежей, но и реализацию арендатором инвестиционной программы. И как раз работы Сочинского водоканала по этому документу, при их качественном контроле со стороны местной власти, могут и должны стать основой для решения проблем наших сел с водой. Наши селяне – народ самостоятельный. В местах, где можно "добуриться", это ими уже сделано. Проблема в том, что это можно сделать не везде. Поэтому всем руководителям нужно оставить в стороне личные амбиции и за столом переговоров определить первоочередные направления инвестиционной программы Сочинского водоканала.

Дал же положительный эффект для города диалог Звягина и Водоканала! Теперь мы имеем три современных Центра оказания услуг. Не вижу препятствий для дальнейшей совместной работы представителей всех уровней власти в этом вопросе на благо сочинцев.

Другое дело, что в работе любого крупного оператора всегда можно найти огрехи: где-то открывается течь водопроводных сетей, не всегда можно дозвониться и дождаться оперативной реакции на происшествие, особенно часто с этим можно столкнуться в случаях, когда сети не находятся на балансе предприятия и само предприятие не спешит принимать их на баланс из нежелания нести за них ответственность и дополнительные затраты.

Претензий не возникает только в отношении тех, кто не работает. Задача общественности – выдвигать обоснованные претензии к ресурсоснабжающим организациям, и через органы власти в том числе. А задача представителей органов власти по территории – влиять на предприятия с целью качественного выполнения ими уставных задач на благо населения.

– Как, на Ваш взгляд, предприятие распоряжается арендованным имуществом?

– Перед открытием Центра в Адлере депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края и Городского Собрания Сочи посетили очистные сооружения канализации "Кудепста", в модернизацию которых Сочинский водоканал вложил порядка 400 миллионов рублей. Нам были показаны полностью отремонтированные с установкой современного оборудования первичный и вторичный отстойники, насосная станция сырого осадка, аэрационная система в двух аэротенках, осуществляющих биологическую очистку сточных вод. После проведения этих работ Сочинским водоканалом создана возможность подключения к сетям централизованной канализации до 7000 новых абонентов, живущих в новостройках Кудепсты и Адлера.

Александр Звягин, Ольга Лиодт и Дмитрий Черняев открывают Центр обслуживания населения в Адлере

Всего же за три последних года ООО "Сочиводоканал" вложил в развитие коммунальной сферы Адлерского района 480,6 миллиона рублей. Это предприятие очень рационально, по-хозяйски распоряжается арендованным у администрации Сочи водопроводно-канализационным хозяйством города, вкладывает и денежные средства, и профессиональные усилия в его развитие, всерьез заботится о качестве предоставления услуг жителям и многочисленным гостям нашего города.

– Этот год Президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом экологии. Как Вы оцениваете экологические инициативы ООО "Сочиводоканал" и холдинга АО "Евразийский", в который входит это предприятие?

– Вы знаете, что я и мои коллеги по Общероссийскому народному фронту с удовольствием принимаем участие в субботниках в рамках акции "Чистая вода "Евразийского", которые это предприятие второй год подряд проводит в Сочи. Все вместе мы выходим на берега сочинских рек Херота, Сочи, Псезуапсе и других и очищаем их от мусора. И ведь это не шутка. В прошлом году на этих субботниках общими усилиями было собрано и вывезено более 100 тонн бытового мусора!

В результате удалось зажечь в людях идею убирать родной город, навести порядок и поддерживать его. В этом году субботники в рамках этой акции продолжаются, мы по-прежнему принимаем в них участие и приглашаем присоединиться всех неравнодушных сочинцев.