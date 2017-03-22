Новости о жизни г. Сочи

В феврале этого года исполнилось ровно 100 лет со дня глобальных исторических перемен, постигших нашу страну. Мы подумали, что многим из нас было бы интересно узнать, как население курорта восприняло февральские перемены и какие сочинские районы были наиболее активны в эту эпоху.

Слухи о революции надо пресечь!

Первые слухи о Февральской революции в Петрограде дошли до Сочи 28 февраля 1917 г. По приказу Черноморского губернатора Барановского начальник Сочинского округа Яников под угрозой расправы с нарушителями запретил публикацию сообщений о событиях в столице, а почтово-телеграфным работникам – распространять получаемые из центра телеграммы.

В городе была усилена охрана правительственных учреждений и увеличено количество стражников. Однако уже 3 марта в Сочи появились привезенные кем-то столичные газеты с манифестом свергнутого царя и воззванием Государственной Думы, на некоторых зданиях появились красные флаги. В тот же день по инициативе рабочих автогаража большевика Н.Д. Горелова и эсера Ф.А. Кабанова было организовано общегородское собрание рабочих в помещении Народного дома.

Работа сочинских большевиков в этот период осложнялась тем, что в городе не было партийной организации. В годы Первой мировой войны здесь действовала только малочисленная и малоактивная группа большевика Л.К. Тиракьяна, в которую входили меньшевики-интернационалисты Ф.К. Цхомария и М.И. Мгеладзе; к группе примыкал Г.Н. Косьмин. В дальнейшем Цхомария и Косьмин стали большевиками.

Члены ревисполкома Сочинского округа (Вилла Вера)

Члены этой группы почти сразу по получении известий о революции создали (примерно 1-3 марта) оргбюро Сочинского комитета РСДРП. Оргбюро находилось в доме Сичинавы на углу Мамонтовского спуска (ныне – Пролетарский подъем) и улицы Дагомысской (часть Курортного проспекта), где помещалась библиотека-читальня "Общества по распространению грамотности среди грузин". Позднее здесь, на углу нынешней улицы Горького и Курортного проспекта, находился магазин "Оптика".

Сразу же от имени Оргбюро было вывешено объявление о начале регистрации местных социал-демократов, записи новых членов и так называемых "сочувствующих".

К середине марта было зарегистрировано около 20 членов РСДРП (большевиков и меньшевиков) с дореволюционным стажем и принято примерно 15 новых членов.

Непримиримые противоречия

В конце апреля в состав комитета был введен вернувшийся из ссылки один из руководителей Сочинского вооруженного восстания 1905 г. большевик Н.П. Поярко. Сразу же выявились непримиримые противоречия между членами комитета большевиками и меньшевиками по основным вопросам революционной стратегии и тактики. Но впереди предстояли выборы в городской Совет рабочих и солдатских депутатов, гражданский комитет и думу. Поэтому большевики вынуждены были, учитывая свою малочисленность и слабое влияние коммунистических идей на местных трудящихся, создать единый предвыборный блок с соглашательскими партиями.

Первый митинг после свержения самодержавия в Сочи

В Черноморской губернии формирование Советов шло вместе с образованием буржуазных органов власти – гражданских комитетов. В Сочи и Адлере буржуазные органы были сформированы ранее, чем Советы. Власть в городе после Февральской революции находилась в руках городской Думы старого дореволюционного состава, а также окружного комиссара Временного правительства кадета А.В. Введенского. Дума этого состава функционировала до начала октября, постепенно теряя влияние и авторитет среди населения.

При активном участии большевиков, в частности – Н.Д. Горелова и В.К. Королева, в Сочи в марте был создан объединенный Союз рабочих Сочинского округа во главе с Гореловым и отраслевые профсоюзы трудящихся (профсоюз металлистов и др.). Большинство профсоюзов с первого же дня попали под влияние большевиков, что сказалось на их дальнейшей деятельности.

Политическая жизнь оживилась

Борьба за руководство рабочим и крестьянским движением в округе шла в основном между большевиками и эсерами.

Если в городе к началу апреля большевики добились определенного влияния на рабочих, в первую очередь – на строителей Черноморской железной дороги, то в деревне более крепкими были позиции эсеров.

С апреля большевики начали распространять свои идеи путем посылки в деревни округа агитаторов или через возвращавшихся с фронта революционно настроенных солдат.

Активно вели пропаганду в своей волости хостинские большевики. Под их влиянием хостинская крестьянская беднота 7 апреля 1917 г. направила наказ депутатам Новороссийска в Учредительное собрание, в котором требовала: "...

Наделить всех безземельных и малоземельных граждан землей..., чтобы всякий гражданин, получивший землю, мог ее обрабатывать только своим и своего семейства личными трудами без найма посторонних сил".

Далее крестьяне просили министерство земледелия прекратить участившуюся куплю-продажу земель.

Надо заметить, что раньше всех был создан Хостинский совет рабочих депутатов, а через месяц к нему присоединился и Совет солдатских депутатов. В Хосте в формировании Совета большую роль сыграли местные большевики Л.А. Яичников, Г.М. Сробян (Срапьян), Д.Н. Красильников.

Здесь, как и в ряде других мест округа, крестьяне во главе с деревенскими активистами перешли к насильственному захвату земли, вызвав переполох в стане местных помещиков и буржуа.

(К слову, активисты Хосты и по сей день устраивают "переполох в стане местных помещиков и буржуа" – видимо, сильны традиции хостинских пролетариев. – прим. ред.)

С 14 мая стала выходить газета "Солдат и рабочий" - орган местного Совета, имевшая явный эсеро-меньшевистский уклон. Изредка, и то под влиянием трудящихся масс, ее редакция помещала материалы большевистского характера, но зачастую со своими комментариями.

Свою работу сочинские большевики проводили в основном среди населения прибрежных сел и деревень, где сильна была зажиточная прослойка. Добраться до горных селений, преимущественно состоявших из бедняков, не позволяли бездорожье, отсутствие транспорта, времени и сил на эту трудную работу. Поэтому весной в деревнях эсеры имели большее влияние на народ, чем большевики.

Действуя легально, местные большевики стали налаживать связь с Центром и с большевистскими организациями Юга России. Однако в связи со сложной политической обстановкой в стране эта связь первоначально была непрочной, партийные директивы из Центра поступали нерегулярно. Сочинские большевики вынуждены были оставаться в единой организации с меньшевиками.

Кто кого? Кризис двоевластия

1 мая в городе состоялась грандиозная демонстрация. Колонны демонстрантов прошли по улицам Московской (ул. Орджоникидзе) и Шоссейной (ул. Горького) до площади Свободы (бывшая Базарная), где состоялся митинг, на котором выступили большевики.

В мае-июне 1917 г. для завершения строительства Черноморской железной дороги из Петрограда прибыл 27-й железнодорожный батальон. В нем многие солдаты были большевиками и сочувствующие им. Признанным лидером среди них был большевик унтер-офицер Н. Пирожков. Солдаты-большевики установили связь с местной партийной организацией, что значительно укрепило ее влияние на курорте.

2 июля сочинские рабочие отозвали из городского Совета некоторых соглашателей и на их место избрали большевиков. От Союза рабочих в Совет было избрано 18 членов и 4 кандидата к ним. Увеличили свое представительство и левые эсеры, которые по ряду политических вопросов выступили совместно с большевиками.

Под влиянием большевиков, а также левых эсеров Совет иногда осуществлял радикальные мероприятия, более активно вмешиваясь в жизнь города. В таких случаях большевики использовали свое влияние в Союзе рабочих, оказывая через его Правление давление на Совет. Однако в целом соглашательское большинство Совета больше митинговало, чем работало практически, что было на руку буржуазии. Постепенно назрел кризис системы двоевластия. На повестку дня встал вопрос: "Кто кого?"

Статья И.А. Тверитинова "Февральская революция на Черноморье. Активизация политической жизни в Сочинском округе" ранее не публиковалась, написана автором в 1987 г. с учетом идеологии, существовавшей в Советском Союзе. Даты в статье представлены по старому стилю. Несмотря на идеологический аспект, статья изобилует интересными фактами из жизни посада Сочи и его округа. Заместитель директора МКУ "Архив г. Сочи" к.и.н.

Таран К.В.

В материале использованы фрагменты из исторического очерка, написанного директором МКУ "Архив г. Сочи" И.А. Тверитиновым в 1987 году к 70-летию февральской и Октябрьской революции.

Сведения предоставлены МКУ "Сочинский городской архив"