Новости о жизни г. Сочи

115 лет назад в Сочи было построено здание городского казначейства – ныне Расчетно-кассовый центр города Сочи. В это же время – в период революции 1905 года - в Сочи было очень неспокойно, деньги из городской казны могли переходить из рук в руки и уходить в неизвестном направлении.

Губерния растет и развивается

Экономический рост созданной в 1896 г. Черноморской губернии предусматривал создание различных государственных учреждений и присутственных мест. При составлении «Записки депутации от Черноморского побережья о проведении Черноморской железной дороги» в 1912 г. сочинский землевладелец В.И. Сутугин предоставил сведения об обороте кредитных учреждений, почтовых переводов и обложении:

«В 1902 г. при учреждении Сочинского казначейства было выражено сомнение в том, что оно может дать даже 2 млн оборота, но в этом же году оборот оказался в 5 млн, а в 1911 г. он был 19 051 708 руб. не смотря на то, что в 1910 г. открыто Сочинское общество взаимного кредита, давшее в первый год 7 181 584 руб. оборота, который в 1911 г. достиг 15 млн руб. Почтовых переводных отправлений и получений в 1906 г. было 1 464 662 руб., а в 1911 г. выразился в 36 046 601 руб., что показывает увеличение его на 514%».

Сочи. 1912 г. Михайловская улица. Позже Музейная улица, ныне ул. Соколова.

Вид со стороны горы Батарейки.

На пересечении улиц Московской (ныне ул. Орджоникидзе) и Михайловской (ныне ул. Соколова) со стороны нынешней гостиницы «Приморской» Сочинскому казначейству предоставили здание, которое до наших дней не сохранилось. Об этом здании имеются упоминания в путеводителях Г.Москвича и С.Дороватовского. В путеводителе последнего также опубликована схема расположения здания казначейства. На месте гостиницы «Приморской» располагался Горный клуб, и в путеводителе Г.Москвича предоставлена следующая информация:

«Желающим предпринять в окрестностях Сочи экскурсии надлежит обратиться в Сочинское отделение Кавказского горного клуба (рядом с казначейством) за необходимыми указаниями».

Сочи. 1900 г. Вид с горы Батарейки на район церкви и маяка.

В своей монографии «Старый Сочи конца XIX – начала ХХ вв. (воспоминания очевидца)» сочинский врач Кирилл Гордон подтверждает наличие в верхней части посада Сочи здания казначейства, а также расписывает расстановку зданий учреждений:

«Кроме дач и гостиниц, в верхней части города помещались: по Подгорной (Курортный проспект) улице – казарма пограничников, контора нотариуса, Общественной собрание (до 1910 года); по Московской (Орджоникидзе) улице – церковь, городское училище, лазарет пограничных войск, Переселенческое Управление, казначейство и в конце ее на Пограничной (Театральной) улице магазин удельного ведомства».

Вид на Свято-Михайло-Архангельский собор и здание городского училища.

На заднем плане вершины гор. 1904 г.

Кроме этого, Кирилл Гордон в своих воспоминаниях дал интересную информацию в отношении нового здания казначейства, построенного напротив церкви:

«Территория, на которой была расположена сочинская крепость, ограничивалась с юга, с моря, обрывом скалы, на которой расположен маяк; с востока – оврагом, носившим название Турецкого, пространство которого заполнил отстроенный большой концертный зал «Фестивальный»; с запада – крутым спуском к Пластунской (Войкова) улице; а с севера, со стороны гор – рвом, по расширенному дну которого проходит Курортный проспект (Пролетарский подъем). В центре этой территории, приблизительно там, где теперь расположено здание госбанка, в крепости, была церковь. Она была деревянной, необычной круглой формы. Ее развалины еще застал А.В. Верещагин при посещении Сочи в 1874 году. Впоследствии на этом месте, где была крепостная церковь, построили крохотную часовенку и посадили группу кипарисов. Часовенка бесследно исчезла, а кипарисы сохранились до наших дней. Когда перед началом Первой мировой войны 1914 года строили новое здание казначейства (ныне – госбанк), то архитектор А.Я. Буткин так спроектировал здание, что эта реликвия прошлого была сохранена. Эта группа кипарисов еще в 1975 г. росла у восточной стены госбанка. До постройки здания казначейства вся центральная часть территории бывшей крепости, там, где теперь раскинулся сквер перед кинотеатром «Стерео», представлял большой пустырь, поросший травой и полевыми цветами, перекрещенный двумя тропками. Однако наряду с этой мирной картиной наблюдались еще ясные следы бывшего укрепления. Со стороны моря еще в начале ХХ века сохранились остатки каменной кладки с выходами в подземные помещения».

В 1996 г. историческое здание казначейства полностью реконструировано и заменено на копию со значительным расширением по площади под нужды расчётно-кассового центра, автор проекта - О.Ф. Козинский. (фото нового и старого здания)

В эпицентре революционных событий

В конце 1905 г. – начале 1906 г. Сочинское казначейство оказалось в эпицентре революционных событий, так как произошедшее 28 декабря 1905 г. вооруженное восстание в Сочи повлияло на все слои населения округа. По предложению и.д. Черноморского губернатора с 12 декабря 1905 г. начальник Сочинского округа В.И. Розалион-Сошальский действовал на правах губернатора. Розалион-Сошальский предложил городскому старосте Хоштарии сдать в казначейство имеющиеся у него процентные бумаги, во избежание насилия со стороны революционеров.

Примерно 26-27 декабря 1905 г. в Сочи из Новороссийска во главе с социалистом-революционером А.Я. Гречкиным прибыл вооруженный отряд, в связи с чем количественно сторонники эсеров преобладали в посаде Сочи. Лидер сочинских социал-демократов А.Д. Гватуа призвал из села Пластунка 138 грузин, которые купили у Автономного Закавказского комитета 48 ружей за 200 руб. Гватуа поехал в Гагры и настоял перед комитетом социал-демократов, председателем которого был князь Инал-Ипа, предоставить ему оружие и людей. Инал-Ипа не соглашался, но потом дал 65 ружей и добровольцев. Всего из Адлера и Гагры пришло около 150 человек сторонников социал-демократов. По просьбе эсеров сочинские армяне, сторонники партии Дашнакцутюн, выставили 300 человек.

Во время перестрелки 28 декабря 1905 г. один стражник был убит и один ранен. Среди революционеров было убито два человека и один ранен. Из лиц, случайно оказавшихся на месте перестрелки, убито два человека и столько же ранено. После перестрелки, стражники отступили к городскому управлению и квартире начальника округа, куда к ним присоединился местный пристав Залевский с командой городовых. Решено было отступить в расположение роты Херсонского полка, чтобы совместно с солдатами организовать оборону в казармах. В распоряжение начальника округа было 68 человек.

Розалион-Сошальский объявил посад Сочи на военном положении и предложил казначею Н.К. Усачеву сдать наличность казначейства в общей сумме – 140231 руб. 66 коп. под охрану его и ротного командира роты Херсонского полка капитана В.И. Герасимова. Что казначей и кассир Е.Н. Ревенко сделали.

Куда исчезла казна?

Утром 29 декабря 1905 г. вооруженные дружинники ходили по домам и отбирали у жителей Сочи боевые патроны, порох, холодное и огнестрельное оружие. Под предлогом изъятия оружия у местного населения отбирались также денежные средства, драгоценности и предметы первой необходимости.

Кроме этого, революционеры убили начальника опытной станции Ляховецкого, который агитировал крестьян села Раздольное оказать вооруженное содействие начальнику округа. На квартире инженера Гофмана была найдена беременная жена начальника округа, которую революционера взяли в заложники.

Именно это обстоятельство стало причиной сдачи начальником округа вверенного ему гарнизона 1 января 1906 г., а в 9 ч. вечера, через 3-4 часа после сдачи гарнизона, на сочинский рейд прибыли из Батуми контр-миноносец «Завидный» и транспорт «Николай». В связи с этим, Гватуа похитил хранившуюся при казарме роты Херсонского полка кассу казначейства и совместно с Сергеевым увез ее в деревню Пластунскую, где поместил денежные средства в квартире псаломщика церкви Святой Нины Николая Осидзе, куда перевезли захваченное из казармы оружие и боевые патроны.

В ходе переговоров представителя царской администрации штабс-капитана В.А. Штарка с революционерами денежные средства казначейства были возвращены.

При подсчете оказалось, что в кассе казначейства не хватает 159 руб. 50 коп. Кроме этого, начальник сочинской почтово-телеграфной конторы, ввиду беспорядков, 7000 руб. отослал из Сочи, а 1300 руб. сдал Штарку на хранение. Командир военного транспорта оставил в Сочи охрану из 80 казаков и с денежными средствами казначейства и почтово-телеграфной конторы ушел в Батуми.

В ходе следствия о вооруженном восстании в Сочи начальник округа выявил, что городским старостой Хоштарией взято из казначейства до 50000 руб. городского капитала и предложил ему внести их обратно. Хоштария пояснил, что эти суммы пошли на постройку дамбы, городских скотобойни и магазинов, в чем он должен отчитаться, но на тот момент (20 февраля 1906 г.) этого не сделал.

Таким образом, после прихода военного транспорта и высадки десанта в посаде Сочи и округе российская администрация была восстановлена, денежные средства Сочинского казначейства возвращены не в полном объеме. Жена начальника округа родила мертвого ребенка и это, фактически, еще одна жертва революции.

Казначейство вчера и сегодня

Казначейство (банк) (ул. Москвина, 2/14).

Памятник архитектуры регионального значения.

1912-13 гг., архитектор А.Я. Буткин.

В 1987 году взято под охрану государства как памятник градостроительства.

В 1996 году здание реконструировано и реставрировано по проекту архитектора О.Ф. Козинского. За свою историю оно не изменяло своего функционального назначения.

Автор оставляет право читателю самому делать выводы о событиях, связанных с денежными суммами казначейства, и первой российской революции на территории посада Сочи его округа.

Сведения предоставлены Сочинским городским архивом,

исследования Константина Тарана