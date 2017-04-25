Новости о жизни г. Сочи

3 октября 2016 года был принят российский закон, касающийся охраны памятников, в соответствии с которым вокруг объектов культурного наследия теперь должны появиться защитные зоны. Параллельно с этим власти Краснодарского края включили в реестр исторических поселений в городе Сочи, которые должны охраняться, практически всю территорию - от Магри до Аибги. Получается, земли нашего города-курорта теперь полностью являются историческим поселением, а земельные участки попадают в зону того или иного памятника.

В результате получился явный перегиб - сейчас в Сочи строить практически ничего нельзя. В том числе это касается и социальных объектов - школ, больниц, детских садов. При этом в реестр охраняемых объектов культурного наследия города Сочи были огульно включены многие ветхие объекты, которые не ремонтируются и не подвергаются реконструкции. К примеру - жилые бараки, в которых во время Великой Отечественной войны располагались госпитали. Рядом с ними теперь строжайше запрещено проводить строительные работы.

При этом удивляет и то, что на реальные памятники истории, такие как разрушенная дача полковника Квитко (в ведении санатория "Юность") или фрагмент крепостной стены Навагинского укрепления на улице Москвина, всем наплевать. Несмотря на то, что это реальные вехи истории, никто не занимается их охраной, памятники разрушаются, а рядом ведется активное строительство. Во всех перегибах нововведений разбирался корреспондент НГС.

Весь город - историческое поселение?

В связи с вступлением в силу закона от 3 октября 2016 года (Федеральный закон №95-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и другие подзаконные акты скоро наш город-курорт ждет веселая жизнь. Власти Краснодарского края своим волевым решением постановили, что у нас тут – буквально каждый сантиметр является историей.

Рядом с "памятником" на Сухумском шоссе, 19 - теперь охранная зона

Исходя из перечня Единого государственного реестра у нас на каждом шагу находятся охраняемые объекты культурного наследия, рядом с которыми теперь нельзя ничего строить или проводить реконструкцию. Вернее, что-то, может, и разрешат. Но строго в стиле единого архитектурного облика, чтобы подчеркнуть нашу индивидуальность и историчность. Тут сразу возникает вопрос – облик города уже сплошь и рядом изуродован небоскребами из стекла и бетона.

Что и каким образом теперь собираетесь кардинально менять?

Вообще, с новым законом об охране памятников, который продвигают краевые власти, сложилась абсурдная ситуация. Одно дело – когда надо защищать реальные памятники, рядом с которыми нельзя ничего строить, мы это понимаем и поддерживаем. Но когда в реестр памятников включают не памятник, а, к примеру, старый жилой барак, такой как по адресу: Сухумское шоссе, 19, который уже давно находится в стадии жуткой аварийности, то это, по меньшей мере, вызывает недоумение.

Спрашивается, чем руководствовалось Министерство культуры Краснодарского края, совместно с городской администрацией, когда включало этот объект в Реестр памятников регионального значения? Данный дом славен тем, что во время Великой Отечественной войны там располагался госпиталь. Хорошо. Тогда возникает вопрос – если это памятник, почему же в таком объекте живут люди? При этом никто не позаботился об отселении людей, сохранении памятника и его реконструкции.

Получается так – реальных движений по восстановлению и содержанию памятника никаких нет, зато проблемы всем в нем живущим это создает нешуточные. Вот, захочет теперь житель, к примеру, сделать реконструкцию или пристройку – не получится. Нельзя! И обитателям близлежащих домов нельзя – рядом памятник! Как рассказали знакомые, которые давно мечтали построить частный дом у себя на улице Краснополянской, им недавно прислали бумагу – нельзя ничего строить! Даже частный дом, получается, нельзя построить.

Аргумент при этом железобетонный – это зона исторических памятников. Не говоря уже о строительстве рядом с памятниками социальных объектов – школ, детских садов, учреждений здравоохранения. А ведь прирост населения на курорте нешуточный. Только по официальным данным – около 500 тысяч человек, а по неофициальным – все 800 тысяч. Что при таком подходе будем делать дальше? Вводить третьи смены в школах и круглосуточные детские сады?

Во время Великой Отечественной войны наш город был превращен в госпиталь. Раненых размещали в любом пригодном здании. Хочется спросить у власти – что, теперь все их пускать под памятники? Ну, было там какое-то историческое событие, поставьте памятный знак, повесьте доску. Зачем перегибать палку? Причем, проявляя чрезмерную заботу о так называемых псевдопамятниках, власти почему-то забывают о реальных вехах истории.

Уже надоело кричать в пустоту о даче полковника Квитко, построенной в 1916 году в стиле средневекового замка (его еще называют "домом с привидениями"), которая превратилась в руины. Вот это реальный памятник истории.

А в каком состоянии он находится сейчас? В свое время, после национализации, здесь располагался Дом отдыха, а позже и детский санаторий.

Со временем от былого великолепия ничего не осталось, мало того, бывший замок стал разграбляться мародерами.

Сейчас есть постановление Хостинской прокуратуры, чтобы санаторий "Юность", на балансе которого состоит бывшая дача полковника Квитко, его восстанавливал.

Однако воз и ныне там – памятник истории продолжает разрушаться

А власть при этом "печется" об охранных зонах вокруг простых бараков, запрещая рядом что-либо строить. При этом вокруг территории дачи Квитко уже стоят многоэтажные жилые дома, которые прекрасно там себя чувствуют. И новоиспеченная охранная зона, получается, уже погоды не сделает. Никого не смущает и строительство в районе, где располагается фрагмент крепостной стены Навагинского укрепления (согласитесь, знаковое историческое место – прим. ред.) на улице Москвина, рядом с храмом Михаила Архангела.

Там возведены и продолжают строиться масштабные объекты, которые далеки от единого архитектурного стиля. Рядом, прямиком за Сбербанком, ниже косогора, в непосредственной близости от стены Навагинского укрепления, запланировано строительство очередных "небоскребов". По слухам, сейчас ведутся переговоры по уменьшению охранной зоны от храма Михаила Архангела для продолжения строительных работ. Получается, что если очень хочется, то можно. О чем мы поговорим ниже.

Как Мамай прошел…

Многие из архитекторов курорта считают, что вносить практически всю территорию Сочи – от Магри и до Аибги – в зону исторических поселений, по меньшей мере, смешно. Хочется спросить, к примеру, такой наглухо застроенный самоволками район, как Мамайка, это тоже у нас историческое поселение? И как мы должны все это застолбить? Видимо, как памятник историческому "самоволу"!

Все-таки реальная забота о памятниках и вычленение зон исторических поселений, наверное, должна базироваться на каких-то других принципах. Возьмем европейские страны – Бельгию, Австрию, Францию и другие европейские города. Там историческая зона обычно располагается в центре города – старые здания, площади, архитектура минувших веков. И мысли никому не придет, что в этом месте можно что-то строить. Вот там действительно переживают за памятники.

Существует центровая историческая часть, а остальные районы развиваются в соответствии с новыми веяниями. У нас же придумали непонятно что – превращать весь Сочи в зону исторических поселений. Причем все, кто в здравом уме, понимают, что это невозможно чисто технически. В каждом районе уже понастроено и наворочено такого, что не исправишь при всем желании. Интересно, как собираются маскировать под старину небоскребы, которые разрослись по всему городу, как грибы после дождя?

Ну возьмите исторический центр города, расчистите, сделайте единый архитектурный облик, застолбите. А в остальных районах – какое может быть историческое поселение и необдуманные запреты на строительство? О чем вообще думали "светлые" головы властей предержащих, включивших в зону исторических поселений весь город без разбору? Зачем это было сделано?

Деньги Не пахнут?

В настоящее время у нас в городе сложилась абсурдная и глупая ситуация – на территории Сочи сейчас нельзя ничего строить – начиная от частного домовладения и заканчивая социальными объектами. Разрешение на строительство получить практически невозможно. В том числе это касается и многодетных семей, которые с таким трудом выбивают у власти свои участки. Эти участки многодетные должны освоить в течение определенного срока. В противном случае землю через некоторое время, по закону, можно будет изъять. Получается, пока люди годами будут биться с зоной памятников, чтобы получить разрешение на строительство, срок аренды участка закончится, и его просто отымут.

Можно ли теперь что-то сделать, чтобы исправить ситуацию? Оказывается, можно. Как нам было сказано в кулуарах администрации края – ищите в бюджете 35 миллионов рублей, мы к вам приедем и за ваши деньги откорректируем все памятники, уменьшим охранные зоны. И можно будет строить. Складывается впечатление – а не пахнет ли это вымогательством? Получается, краевая власть создала нам проблему, которую предлагает решить за наши же миллионы? Между тем – денег в городском бюджете не хватает даже на социальные программы. Где взять 35 миллионов рублей? Из внебюджетных источников?

Теперь вопрос – а кто должен на все это скидываться? Многодетные? Получается, хотите построиться – принесите деньги, поменяем зону. Такой подход – это не забота о настоящих исторических памятниках, а в первую очередь – забота о кошельке чиновников. Работа на результат выглядит по-другому – выбрали памятники, установили охранную зону и сказали – это навсегда, чтобы никто из застройщиков ни по суду, ни без суда не смог туда проникнуть. Установили 100 метров охранной зоны, и все – железобетонно.

А когда в рамках закона (но за деньги) можно и так, а можно и эдак, тогда будет твориться хаос и беспредел. Складывается впечатление, что такой подход можно обосновать только одним – коррупцией. Создана просто коррупционная схема – вы заплатите, и мы уменьшим зону. Получается, у нас в государстве возможно все. А страдают от таких необдуманных и непродуманных законов в первую очередь простые люди.