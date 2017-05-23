Новости о жизни г. Сочи

В мае 2017 года исполняется 105 лет со дня открытия первой сочинской общественной библиотеки им. Пушкина. Всем знакомое в нашем городе здание, расположенное на верхней Приморской набережной, было построено сочинским архитектором Алексеем Буткиным и открыто 27 мая 1912 года.

Исключительно просветительное учреждение

Первой зачинательницей библиотечного дела в Сочи явилась Екатерина Павловна Майкова. О ней рассказывает в своих воспоминаниях старожил г.Сочи К.А.Гордон. Интересные сведения о Майковой содержатся в биографическом очерке: "...Е.П.Майкова переехала в Сочи с начала 1890-х годов, её участок с домом располагался в "верхней части города" (район современной гостиницы "Приморская"). Ей удалось привезти с собой относительно большую библиотеку, в которой было много книг для подростков. Она разрешала бесплатно пользоваться книгами своей библиотеки посторонним людям, но далеко не всем...".

Частная библиотека Майковой была одним из первых очагов культуры в городе.

В 1900 году была основана в Сочи бесплатная народная библиотека, посвященная памяти А.С. Пушкина

В фондах архивного отдела сохранились протоколы собраний членов библиотеки. Первое собрание состоялось 18 сентября 1900 года. Был выслушан отчет по учреждению библиотеки-читальни, прочитанный учредителем библиотеки М.С.3ерновым. Была выражена благодарность Е.П.Майковой, которая стала почетным членом библиотеки наряду с Зензиновыми М.М. и М.А. На этом же собрании выбраны члены Совета библиотеки (Жилинский, Сутугин и др.), библиотекарь И.П.Водяго, казначей А.Л.Гoрдoн.

На заседании Совета бесплатной библиотеки 29 сентября 1900 г. уже решались вопросы по организации работы: заведение каталога, правила пользования книгами для читателей.

На последующих заседаниях решались вопросы о выписке литературы, о ходатайстве о выделении земли под строительство дома для библиотеки.

Уже в феврале 1902 г. в Постановлении Собрания уполномоченных Сочинского городского Упрощенного управления была дана высокая оценка деятельности библиотеки: "...Удовлетворяя бесплатно духовные потребности беднейшей части коренного населения, библиотека является исключительным для посада просветительным учреждением..."

Библиотека-читальня быстро разрослась и окрепла настолько, что совместно с Попечительством трезвости собиралась строить собственный дом: был получен участок земли по Шоссейной улице и даже составлен академиком архитектуры Кочетовым проект здания со сметой на 2600 руб.

Роковым для библиотеки-читальни был 1905 и 1906 годы (разгром Сочинской республики), когда большая часть книг и шкафов были приведены в полную негодность. Жалкие остатки библиотечного имущества были с большой трудностью сохранены группой членов библиотеки, в частности, М.Я.Гордоном, взявшимся сохранить остатки имущества.

Из обломков народной библиотеки им. А.С. Пушкина была создана Сочинская общественная библиотека.

На общем собрании членов народной библиотеки, состоявшимся 26 сентября 1908 г., в присутствии 33 человек была совершена передача всего имущества, в т.ч.: книг 1,5 тыс.томов, денег ок.700 р.(со специальным назначением на постройку здания). На этом же собрании был заслушан утвержденный губернатором Устав общественной библиотеки.

Первое правление библиотеки не было утверждено губернатором, общее собрание произвело перевыборы правления, новый состав правления продолжал работу предыдущего, и 15 апреля 1909 г. библиотека была открыта.

"Пушкинская общественная библиотека открыта в 1909 году. Развивается благодаря деятельности местных интеллигентных сил. Имелось в наличии пока только около 2000 книг,– писал в своей книге "Сочи и Красная Поляна с окрестностями", изданной в 1911 году, Сергей Дороватовский. – До открытия библиотеки интеллигентная публика, в особенности приезжающая в Сочи учащаяся молодежь, могла пользоваться газетами, журналами и новыми книгами только из библиотеки Екатерины Павловны Майковой".

Построена в основном на пожертвования

Вначале под библиотеку была нанята квартира в церковном доме. Подробно о деятельности библиотеки рассказывает документ "Доклад правления общему собранию членов Сочинской общественной библиотеки им.А.С. Пушкина о деятельности библиотеки за десятилетие 1909-1919 гг.". В нем освещаются следующие вопросы: сведения о росте книжного фонда, о его составе (1909 г. – 1951 том, 1917 г. – 7229 томов), приведены названия журналов, газет, которые выписывались (журн."Русская мысль", "Вестник Европы", "Вокруг света" и др.; газеты: "Русские ведомости", "Утро России", "Кубанский край" и др.); о работе читальни, о средствах библиотеки, о постройке собственного здания.

На какие же средства строилось здание? В основном на пожертвования, доходы от концертов, спектаклей, некоторые рабочие делали отчисления от зарплаты, пожертвования в виде стройматериалов, заем в сумме 3 тыс.руб., городское управление бесплатно предоставило участок земли.

К.А.Гордон в своих воспоминаниях "Старый Сочи" пишет:"<...> Проектировщиком и строителем здания библиотеки был городской архитектор Алексей Яковлевич Буткин. За свою работу он не взял ни копейки..."

"Закладка здания произведена была 25 сентября 1911 г. <…> открытие здания состоялось 27 мая 1912 г. В этот же день состоялось общее собрание, на котором был заслушан и утвержден отчет по постройке и принято предложение А.Л.Гордона о переименовании библиотеки в Сочинскую общественную библиотеку им. А.С.Пушкина".

Много сведений о библиотеке им. А.С.Пушкина можно узнать из "Отчета о деятельности библиотеки за 1919 год". Уже ставился вопрос о расширении библиотеки, была избрана комиссия по изготовлению нового каталога, решено учредить должность заведующего библиотекой. Отчет был сделан по всем направлениям деятельности учреждения. 15 декабря 1919 года библиотека получила в пользование библиотеку Сочинского общества народных университетов (1613 томов). В ней содержались сочинения русских классиков и много полезных научных книг.

Интересен факт, что Правление предложило зафиксировать в истории библиотеки имя известного общественного деятеля Николая Васильевича Наумана и образовать фонд его имени для пополнения литературой научного отдела. (Был членом правления 1,5 года, много сделал для реорганизации библиотеки и пополнения книжного фонда. Расстрелян красными в 1920 г.).

В марте 1918 г. в здании библиотеки проходило совещание врачей, перед которыми ставилась задача создания первого в мире курорта для народа, был разработан и принят Устав союза врачей г.Сочи, он состоял из 22 чел.

3 сентября 1920 г. вышел приказ 932 Сочинского районного ревкома:"...Ввиду постановления общего собрания членов Сочинской общественной библиотеки им.А.С.Пушкина о добровольной национализации ее, указанная библиотека со всеми книгами, инвентарем, ровно как и здание, в коем она помещается, объявляется государственной собственностью с 1-го июля с.г."