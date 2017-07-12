Как живешь, Дагомыс?

На этот раз в рамках нашей рубрики, рассказывающей о жизни поселков, деревень и микрорайонов Большого Сочи, речь пойдет о Дагомысе - втором по величине микрорайоне Лазаревского района. Дагомыс - интересное поселение с богатой историей и прекрасной курортной инфраструктурой. Но и это живописное место не обошли стороной неурядицы. Местные пенсионеры, которые зачастую являются индикаторами проблем, рассказали нам, что Дагомысу необходимо менять статус поселения - с "микрорайона" на "поселок". За любым документом здесь нужно ехать в Лазаревское, а садиться на поезд - на станции Сочи. И это лишь малая часть проблем.

Богатая история

История местности, о которой мы хотим рассказать, довольно занимательная. В период Кавказской войны в долине реки Дагомыс был расположен аул верховного убыхского князья - Берзек Хаджи Керантух Догомуко, который был одним из предводителей освободительной борьбы причерноморских черкесов против Российской империи. После завершения Кавказской войны в 1864 году всё коренное население было выселено в Османскую империю за нежелание подчиняться иноверному русскому царю.

В результате все аулы в долинах рек Западный и Восточный Дагомыс разом опустели. После выселения коренного населения Россия активно приступила к освоению Черноморского побережья Кавказа. Начался этот процесс с пополнения на новых землях выходящих в отставку солдат Кавказского корпуса. В долинах рек Западный Дагомыс и Восточный Дагомыс участки предоставлялись солдатам второй, третьей и четвёртой рот 2-го Кавказского линейного батальона. Они так и стали называть свои поселки - Вторая Рота, Третья Рота, Четвёртая Рота.

В 80-90 годы XIX века в эти края двинулась масса переселенцев из самых разных уголков Российской империи, а также многочисленные греческие и армянские переселенцы из Османской империи. Первоначальное русское поселение в устье реки Дагомыс известно под названием Кубанский пост. В конце XIX века самые ценные земли вблизи моря стали покупать царские чиновники, министры, крупные землевладельцы и банкиры. Крупный земельный участок при впадении реки Дагомыс в море приобрел император Николай II.

Здесь было основано подчинявшееся дворцу подсобное хозяйство с площадью 2,5 тыс. гектаров земельных угодий и большая скотоводческая (молочная) ферма. Для работающих здесь крестьян был построен небольшой поселок – будущий Дагомыс. Хозяйство было рентабельным, по большей части его продукция шла на сочинский рынок, где пользовалась большим спросом. Отдыхавшие в Сочи представители столичной знати почитали за честь для себя покупать продукты, выращенные на царских угодьях.

По наиболее признанной версии, название Дагомыс восходит к черкесскому "тыгъэмыпс", что в переводе означает "тенистое место" или дословно: "место, где не светит солнце".

В 1930-е годы на побережье началось бурное строительство санаториев, в Дагомысе появилась мебельная фабрика, выпускавшая мебель для новых здравниц.

Основная курортная деятельность посёлка началось в 1970-е, когда строители югославской фирмы построили здесь две гостиницы "Дагомыс" и "Олимпийскую". Этот гостиничный комплекс многие годы считался самым комфортабельным местом отдыха в стране, здесь проходили важные симпозиумы, переговоры и конференции.

Хотим рассказать Путину

Однако, несмотря на курортную инфраструктуру, богатую историю, отличные пляжи с широкой береговой полосой, жить в Дагомысе местному населению становится с каждым годом все сложнее.

– Раньше наш Дагомыс был –- ягодка, а сейчас – жить просто невозможно, – со слезами на глазах рассказала нам пенсионерка Анна Николаева, которая живет в Дагомысе, без малого полвека. – Я звонила на прямую линию Президенту России Владимиру Путину в 2015 году и рассказала о наболевшем, в том числе о том, что у нас не останавливаются поезда дальнего следования, а за всеми справками мы вынуждены ехать в Лазаревское за 70 километров, а это только в один конец билет стоит 200 с лишним рублей!

Как пожаловалась пенсионерка, уже третий год как около многоквартирного дома, где она проживает по адресу: ул. Батумское шоссе, д. 35а, смыло детскую площадку (во время большого наводнения 25 июня 2015 года), и никто ничего не делает. Хотя рядом стоят две 12-этажные высотки, мамам с маленькими детьми и престарелым людям проблематично элементарно выйти и посидеть на лавочках, потому что их просто нет. После наводнения водой унесло качели, качалки, лавочки. Также во многих многоквартирных домах после того наводнения подвалы стоят до сих пор нечищенные. Там полно ила.

В последнее время малоэтажный Дагомыс, который был так дорог сердцу местных жителей и отдыхающих, стал активно застраиваться высотками. В том числе, в нарушение всех норм и правил, строят прямо на берегу реки. Хотя всем известно, что после обильных осадков горные реки в Дагомысе резко увеличиваются в размерах и начинают затапливать и разрушать прибрежные зоны. Причем особенно участилось количество наводнений в последние годы. Что надо было сделать, чтобы получить разрешение на строительство небоскребов прямо на берегу реки? Вопрос остается открытым. При этом, по справедливому наблюдению местных жителей, те, кто строит многоэтажные дома, не заботятся о появлении инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник.

Теперь хотелось бы вернуться к старой проблеме. В Дагомысе – курортном микрорайоне, где проживают 45 тысяч человек (не считая отдыхающих), не останавливаются поезда дальнего следования. Людям с чемоданами и тяжелыми сумками вместо того, чтобы удобно выйти на месте, в Дагомысе, приходится выходить в Лоо или проезжать до Сочи. А потом уже оттуда добираться до Дагомыса с обременительной поклажей. "Народная газета Сочи" отправила по этому поводу запрос в соответствующие инстанции.

– Длина платформы в Дагомысе в 275 метров предназначена для приема электропоездов ЭС-1 "Ласточка" десятивагонной составности и пригородных поездов ЭД4-М составностью 11 вагонов, – сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Юрий Усачев. – Принимать к коротким пригородным платформам дальние пассажирские длинносоставные поезда недопустимо, так как это является нарушением правил безопасности пассажиров и противоречит "Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации".

Видимо, чтобы изменить длину пригородной платформы, надо, чтобы руководство российской железной дороги рассмотрело этот вопрос и пошло людям навстречу, удлинив платформу до положенных размеров.

– Как нам встретиться с Президентом России Владимиром Путиным в Дагомысе, чтобы обсудить эти проблемы, – ставит вопрос пенсионерка Анна Николаева, – или, может быть, в Сочи. Мы бы с бабушками могли бы подъехать. Или чтобы хотя бы губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Дагомыс. Мне хочется, чтобы первые лица знали, что творится у нас в микрорайоне.

Эти же проблемы микрорайона подтвердила и председатель домового комитета дома по ул. Батумское шоссе, 35а, член ТОСа "Дагомыс" Зоя Пашкова, которая также акцентировала наше внимание на том, что на территории микрорайона проходит федеральная трасса, и нужны ограничители скорости на некоторых участках, потому что машины несутся с бешеной скоростью. Надо обратить внимание и на нечищеные русла рек. В Дагомысе вообще нет парковой зоны – над этим тоже бы не мешало задуматься. Все эти вопросы мы адресовали главе местной администрации Ибрагиму Караеву.

В силу возможности – делаем

Чтобы решить некоторые из выше означенных проблем, к примеру, чтобы люди не ездили за каждой справкой за 70 километров в Лазаревское, необходимо поменять статус Дагомыса с "микрорайона" на статус "поселок". Глава местной администрации Ибрагим Караев проблему признает, но что-то поменять не в его компетенции. Для этого общественности, по его словам, необходимо выходить на главу города Сочи с просьбой провести референдум.

– У нас тут проводят выездные приемы Соцзащита и Пенсионный фонд, Тепловые сети и Спецавтохозяйство, но это в те часы, когда им удобно, – прокомментировал проблему Ибрагим Караев, – но человеку хочется успеть в садик, школу, больницу, может, ему в это время накладно сидеть в очереди и ждать, пока его примут. И специалисты зачастую не решают всех вопросов, все равно приходится ехать в Лазаревское. Поэтому службы должны находиться здесь. Это совершенно правильное, справедливое требование людей, которое они озвучивают из года в год.

Что касается появления парковой зоны, то этот вопрос тоже скоро может сдвинуться с мертвой точки.

– По имеющейся у меня информации, на Градостроительной комиссии было озвучено, что фирма, которая будет строить вдоль Армавирской многоквартирные дома, рассматривает и вопрос обустройства парковой зоны, – сообщил глава местной администрации.

Благоприятный прогноз и по реконструкции детской площадки, что на Батумское шоссе, 35а. По словам Ибрагима Караева, сегодня рассматривается вопрос о доукомплектовании этой площадки малыми игровыми формами. В планах – до конца года все привести в порядок. Обнадеживает, что скоро здесь займутся и руслами рек, которые относятся к компетенции федеральных органов.

Для того чтобы включить в программу финансирования реку Дагомыс (для расчистки и углубления русла) специалисты местной администрации совместно с муниципальным предприятием "Водосток" и департаментом городского хозяйства Сочи подготовили обоснования и всю необходимую документацию в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.