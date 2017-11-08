Аибга: закон - тайга, прокурор - медведь

Мы продолжаем рассказывать про села Большого Сочи в рамках нашей постоянной рубрики.

На этот раз речь пойдет об одном из самых удаленных участков - горном селе Аибга, которое относится к Нижнешиловскому сельскому округу. Места там, как говорится, от Христа - нетронутая природа и красота неописуемая!

Но наряду с природными красотами в селе нет электричества, нормальных дорог, водопровода, объектов социальной и деловой инфраструктуры и вообще... всех благ цивилизации. Как там раньше жили люди и чем сейчас промышляют те немногочисленные местные, которые еще остались в этих глухих краях, а также ходят ли там по улицам медведи, выяснял корреспондент НГС.

Немного истории

Горное село Аибга расположилось в верховьях реки Псоу. Живописнейшее место – где горы переплетаются с чистейшими реками и обширными лесами, разделёно на две части государственной границей между Россией и Абхазией. Это самый высоко расположенный населённый пункт на территории города Сочи (высота 840 м над уровнем моря). Сообщение с остальными районами Сочи осуществляется по грунтовой дороге, идущей вниз по течению Псоу до села Ермоловка.

До подчинения российским властям на этом месте существовал аул Айбога, принадлежащий абхазским князьям Амаршан. Российское поселение было основано в 1869 году выходцами из Могилевской области. Село всегда было предметом территориального спора между РСФСР и ГССР. Разделённым между двумя республиками оно оказалось в 1928 году. На части своей территории наш совхоз "Советская Россия" развил активную сельскохозяйственную деятельность, были там и подсобные хозяйства некоторых предприятий, которые выращивали продукцию для своих сотрудников.

Местный житель Валерий Фролов так вспоминает минувший сельскохозяйственный расцвет села.

– Выращивали лук-перо, картошку, сливу (было много чернослива), грушу черкешенку, садовую землянику, которую собирали тоннами, – рассказывает Валерий Фролов, – держали и крупнорогатый скот, который забивали на нужды работников. Потом, в лихие 90-е, все потихоньку стало вырождаться, а сейчас практически сошло на нет.

В советское время в Аибгу регулярно летал вертолет, там был вертодром. В селе раньше было 5 участков, где жили люди. Места так и назывались (и называются) – первый, второй, третий, четвертый и пятый участки. Все они расположены на правом и левом берегу реки Псоу. На первом участке была школа, магазин, клуб, библиотека, все для села. Работала и пекарня, выпекали очень хороший хлеб.

Как нам удалось узнать перед выходом газеты в печать, местная власть сейчас работает над тем, чтобы в Аибге начал работать ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Нельзя оставлять людей без медицинской помощи, тем более в таком глухом и удаленном от цивилизации селе, как Аибга.

Сейчас от бывшей социальной инфраструктуры ничего не осталось, работает только частный магазин, где люди могут купить все самое необходимое. Ни в прошлом, ни сейчас в селе не было и нет электричества (свет дают тогда, когда у пограничников есть дизтопливо и они включают дизель-генератор). Нет и никогда не было в селе и водопровода, и канализации, воду для питья всегда брали и берут из родников. В настоящий момент Аибга как село потихоньку вымирает. На втором участке села, к примеру, сейчас живут всего два человека – муж с женой. Это так называемый Махлюковский хутор, по фамилии хозяев – Махлюки.

– Лет 5 назад на выборах было зарегистрировано на всех участках населенного пункта всего 175 человек, – уточнил местный житель Валерий Фролов. – В основном все пенсионного возраста. Летом население немного увеличивается – приезжают на каникулы внуки молока попить, покушать свежих яблок. А взрослые приезжают попить знатную грушовку – самогонку, которую делает местное население.

Чем заняты местные жители

От былого сельскохозяйственного великолепия сейчас остались считанные крохи (впрочем, как и от населения). Но те, кто живет, находят себе применение. По признанию нашего собеседника, народ в селе Аибга своеобразный – многие живут по принципу: "закон – тайга, прокурор – медведь", хватает и любителей веселой жизни. Однако попадаются и зажиточные люди, крепкие хозяйственники - они держат скотину, занимаются молочным производством.

Только вот продавать отличную, экологически чистую продукцию: сыр, масло, молоко, ну и водочку собственного производства (не без того), практически некому. Массово турист сюда не едет (на посещение пограничного места нужно специальное разрешение), иногда приезжают джипингисты. По словам Валерия Фролова, особенно местные поднаторели в производстве самогона, который делают из дикой груши.

– С сырой груши там делают водку, а когда она кончается, то начинают делать водку с копченой груши (вкус получается немного с дымком), – раскрыл секреты местного производства Валерий Фролов, – также из груши-дички делают вкуснейший безалкогольный напиток, который называют взвар.

Специализируется и местное население на таком виде производства, как "сушки". В окрестностях Аибги с советских времен сохранились остатки посадок яблонь, груш, слив, которые, правда, уже вырождаются. В окрестных лесах водятся медведи, олени и свиньи. Так вот, все это "добро" – собирают, ловят и потом коптят в "сушках" – строениях под крышей. Под строениями находится яма, где разводят костер, и... процесс пошел. Получается очень даже вкусно – среди деликатесов и знаменитый аибгинский чернослив. В такую "сушку" засыпают до тонны и больше фруктов, подвяливают на дымке, а потом продают.

Местные придают большое значение охоте. Со слов нашего собеседника, медведей там очень много, кабанчиков – поменьше. По деревне не ходят. Есть и волки. Вот они в деревню наведываются. Ну и медведь, когда ему голодно, может в деревню прийти и утащить теленка. Однако в местных лесах еды хватает, и такие случаи – большая редкость. Знатная тут и рыбалка – местные жители, если не ленятся, то кушают форель, лосося и другую рыбу.

Дороги, дороги…

Хотелось бы еще сказать пару слов про местные дороги, а вернее, про полное их отсутствие. Дороги там есть, но они, по большому счету, разбитые, на скальном участке – камень, на других – грунт. По информации Валерия Фролова, дорогу делали якобы еще при царе. Раньше через каждые 10 верст там стояли дома дорожников. Царское правительство платило этим дорожникам, и каждый из них смотрел за своим участком. Тогда дороги были приспособлены только для телег, но все равно следили. Прямой дороги в Аибгу нет. Приходится добираться в окружную, теряя множество времени. Хотя можно бы было сделать и прямую дорогу. От Красной Поляны в Аибгу – рукой подать, но... если пробить дорогу в скалах.

– Когда заезжаешь в Красную Поляну, то встречается скульптура оленя, так вот, в этом месте, если повернуть вправо и вниз, там идет 11 километров проселочной дороги, и до Аибги не хватает где-то четырех километров, – продолжает Валерий Фролов, – путь преграждают скалы. Если бы пробили дорогу, то можно было бы протянуть линии электропередачи и завести в село свет.

По советским деньгам этот проект стоил около730 тысяч рублей. Когда закрутилась подготовка к Олимпиаде, проект вроде имел место для рассмотрения. Однако он так и остался проектом. Пробить 4 километра дороги в скалах стоит больших средств...

Местные жители считают, что если бы привлечь инвестиции, то Аибгу бы можно было превратить в маленький Куршавель – такие живописные там места! Получился бы элитный, высочайшего качества поселок, вплоть до того, чтобы сделать там аэродром малой авиации. Однако все это остается лишь мечтами. В настоящее время неописуемой красоты место с каждым годом становится все более необитаемым. Есть опасения, что рано или поздно село Аибга пропадет с карты. И это очень печально...