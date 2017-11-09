Сочинские дольмены могут исчезнуть

Уникальному дольменному комплексу на Красной Поляне (на левой стороне реки Бешенка), состоящему из 6 дольменов, угрожает опасность исчезновения. В шаговой доступности уже начались порубочные работы и расчистка дороги.

Как это стало возможным и что теперь делать, разбиралась "Народная газета Сочи".

Закон не писан?

Памятники истории и археологии – дольмены, которые являются ровесниками Египетских пирамид и уникальными творениями древних, притягивают интерес и внимание как простых обывателей, так и ученых всего мира.

Однако, оказалось, не только их, но и предприимчивых граждан. Как недавно выяснилось, согласно сведениям из Публичной кадастровой карты (которая находится в общем доступе), в поселке Красная Поляна в зоне памятника археологии сформированы и начаты работы по освоению земельных участков с кадастровыми номерами:

– 23:49:0000000:386,

– 23:49:00420006:263,

– 23:49:00420006:240,

– 23:49:00420006:241,

– 23:49:00420006:264.

Вид разрешенного использования при этом – для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Как можно было выделить земли под ЛПХ там, где находятся объекты историко-культурного наследия – "Группа дольменов III-II тыс. до н.э. у подножия горы Ачишко, на левом берегу реки Бешенка"? Все это, по меньшей мере, странно и является нарушением закона.

Указанные объекты попадают в охранную зону памятника археологии "Курганный могильник" (около 120 курганов) X-XVI вв. На каком основании выделили землю в охранной зоне памятников с назначением: "под ведение личного подсобного хозяйства", что предполагает строительство? В тех районах личное подсобное хозяйство никогда не велось в принципе. Не располагает к хозяйствованию и склон реки, где расположен дольменный комплекс, и реликтовый лес (который уже стали вырубать).

– В настоящее время в районе указанных объектов (земельный участок с кадастровым номером 23:49:0000000:386) производятся земельные работы со вскрытием грунта, очищение участков от деревьев, – уточнили в депутатской группе Адлерского района, который занимается защитой данного дольменного ансамбля, – что приводит к частичному или полному уничтожению памятника археологии, объектов историко-культурного наследия.

При этом удивляет наглость и уверенность в своей безнаказанности лиц, которые начали расчистку территории около дольменов. Всем известно, что в охранной зоне любого памятника археологии в принципе ведение любых работ запрещено. Это исторические объекты, в охранной зоне которых, грубо говоря, дерево спилить нельзя. И наказание за это следует соответствующее.

Понятно, что необходимо срочным образом принять меры, направленные на сохранение объекта мирового наследия. Для этого, в первую очередь, необходимо выяснить, в чьем ведении находится земля под дольменным комплексом.

На данный момент не совсем понятно, чьи это земли, – то ли муниципальные, то ли Сочинского национального парка. Если это Нацпарк – то он должен за эти земли отвечать, за этим следить и охранять эти объекты.

В настоящий момент, в том числе по запросу "Народной газеты Сочи", проводится проверка законности выделения и использования указанных выше земельных участков и проведения земельных работ в зоне памятника археологии. Направлены запросы в следственный комитет, прокуратуру, администрацию края (в управление по культуре), Национальный парк и городскую администрацию. Проверка уже начата. Теперь должны подключиться правоохранительные органы, чтобы проверить, что за предприимчивые граждане поставили земли исторического памятника на кадастр.

Это одна сторона вопроса. Другая заключается в том, что данный дольменный комплекс надо спасать не только от потенциальных застройщиков, но и от разрушения. Один из дольменов находится буквально в метре от обрыва в реку Бешенка, и не сегодня-завтра туда сползет. Там из всего ансамбля только два дольмена в приличном состоянии, остальные практически разрушены. В ближайшее время надо ставить вопрос о реставрации и восстановлении.

Научное сообщество в ужасе

Бьет в набат за сохранность данной группы дольменов на Красной Поляне и научное сообщество, которое в ужасе от происходящего. Ученые называют эти дольмены редкими и уникальными.

– Это памятники археологии республиканского, или как сейчас говорят, федерального значения, самые статусные группы памятников, – рассказал нам общественный инспектор Сочинского национального парка по сохранению объектов историко-культурного наследия, член Сочинского отделения Русского географического общества Михаил Кудин. – Данная группа очень интересна тем, что там сочетаются разные памятники – плиточные дольмены и колодцеобразные гробницы. Это очень редко встречающийся тип памятников, которые можно по пальцам пересчитать – их не более десятка.

В основном, по словам Михаила Кудина, мегалиты подобного типа и находятся как раз на Красной Поляне, встречаются в районе села Аибга, есть и единичные экземпляры в Абхазии.

Интересна эта группа дольменов, с научной точки зрения, и тем, что они составляют единое целое – стоят в один ряд и смотрят в одну сторону. Явно, это целостный архитектурный ансамбль.

Русским географическим обществом уже ставился вопрос о том, чтобы дольмены в Сочи внесли в список ЮНЕСКО. Тогда бы не чистые на руку дельцы туда точно бы не полезли. Подобные мегалиты в той же Корее и других странах уже состоят в этом списке. Плюс многие из наших дольменов являются яркими археоастрономическими памятниками. И в этом тоже их уникальность и значимость.

Наши дольмены использовались древними для определения астрономических событий, которые играли для них большую роль. Сооружения, которые мы сейчас называем дольменами, нужны были древним для проведения празднеств, определения важных сезонных дат и т.д.

Памятники археоастрономии ЮНЕСКО тоже вносит в свой список без очереди, поскольку они считаются самыми важными. Непонятно, почему у нас они до сих пор не внесены в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО? Ведь это не только важные археологические памятники, но и первые памятники архитектуры. Некоторые из них имеют возраст пять тысяч лет. Поэтому очень важно их сохранять. А у нас их ставят на кадастр и планируют на этих землях вести застройку.

Археоастрономия - наука, сформировавшаяся во второй половине XX века, предметом изучения которой служат астрономические представления людей древности.

Она разделяется на собственно археоастрономию, изучающую археологические памятники и древние артефакты для поиска в них астрономического значения, и этноастрономию, раскрывающую космологические и космогонические представления древних по фольклорным и этнографическим данным, а также при изучении древних рисунков (петроглифов).

Реальные сроки

Нас заинтересовало, если выяснится, какие лица поставили участки, на которых находятся памятники архитектуры, на кадастр, то какое наказание они за это понесут?

– Если участки поставлены на кадастр незаконно, мошенническим путем, то как минимум должен быть решен вопрос об уголовной ответственности, – пояснил нам депутат Городского Собрания Сочи Максим Медведев. – Эта статья тянет на мошенничество в крупной размере, от 3 до 5 лет. Речь в данном случае будет идти о реальных сроках лишения свободы.

Нужно и решать вопрос о возврате этих участков либо в федеральную, либо в краевую собственность. И не на словах, а на деле принимать меры, чтобы соблюдался закон об охранной зоне памятников. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", специально для того, чтобы предотвратить незаконное строительство, вокруг объектов установлены так называемые защитные зоны.

Для памятников, находящихся в пределах населенных пунктов, зона составляет 100 метров от внешних границ. Для памятников, расположенных вне населенных пунктов, защитная зона увеличена до 200 метров, для ансамблей – до 250 метров.

P.S. "Народной газетой Сочи" отправлен запрос в соответствующие органы для проверки законности выделения и использования указанных выше земельных участков и проведения земельных работ в зоне памятника археологии.