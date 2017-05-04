Новости о жизни г. Сочи

28 апреля в Хосте в Доме творчества и досуга «Луч» прошел I фестиваль детской военно-патриотической песни «Героям войны посвящается», в котором принимали участие коллективы всех детских садов Хостинского района.

С идеей проводить такой песенно-танцевальный патриотический фестиваль каждый год перед майскими праздниками выступила Ирина Чачина, заведующая МДОУ №7. И коллектив педагогов детского сада под ее руководством успешно справился со своей задачей. Такого зрелищного, доброго, одновременно веселого и щемящего концерта, пожалуй, еще не получалось.

Гости, которые в этот день собрались в «Луче», порой даже вытирали слезы, так проникновенно ребята из детских садов пели и читали стихи о войне.

- Мы гордимся нашими ребятами, гордимся их родителями и гордимся нашими педагогами, которые подошли к проведению этого патриотического фестиваля со всей душой и со всей ответственностью, - говорит заведующая детским садом №7 Ирина Чачина. - Ведь наша главная задача – воспитать патриотизм у дошколят, у самых маленьких наших ребят, потому что если они запомнят то, что они делали сегодня здесь, на всю жизнь, то и потом не растеряют это драгоценное чувство любви к Родине.

Ветеран Макарова Анастасия Артемьевна

Пригласили на фестиваль и ветеранов Хостинского района, и солдат сверхсрочников из воинской части 11754, и родителей, и педагогов дошкольных учреждений, и своего основного помощника -депутата Татьяну Черновалову.

Эх, Вася Василек!

Ребята из детских садов подготовили выставку работ, посвященную 9 Мая, каждый садик подготовил творческие номера. И все они о войне. О Великой Отечественной. Невозможно было никого выделить – все ребята были очень серьезно настроены и со всей детской искренностью и верой показывали нам, что они знают и чувствуют про войну.

Служивые тоже не отставали и подарили гостям фестиваля песню «Идет солдат по городу».

Музыкальным руководителям вручили дипломы

Всем участникам фестиваля были вручены памятные дипломы, а ветеранам и военнослужащим – подарки от депутата.

Служивые из военной части 11754 (село Веселое)

- Такие военно-патриотические фестивали всем нам просто необходимы, - сказала депутат Городского Собрания Сочи Татьяна Черновалова. - Пока мы их помним, все герои живы. Тому подтверждение всероссийская акция «Бессмертный полк», когда с портретами своих бабушек и дедушек, не вернувшихся с войны, идет по городу многотысячная колонна. Если наши дети будут помнить о войне, будут помнить все.