Новости о жизни г. Сочи

Сегодня руководство нашей страны делает все возможное, чтобы наш российский турист отдыхал внутри страны, не уезжая на иностранные курорты. К этому призывает и наш губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который на днях предложил законодательно на федеральном уровне закрепить в регионе минимальный обязательный набор услуг, который будет объединять понятие "все включено". Чтобы удержать людей, которые привыкли ездить по заграницам, необходимо, чтобы они чувствовали высокий сервис в нашей стране. А в частности - в городе Сочи.

Мы являемся авангардом туристической индустрии всей Российской Федерации, лидерами в этом направлении. И должны держать свою марку на самом высшем уровне. В связи с этой установкой все наши курортные предложения должны соответствовать мировому уровню. Один из проектов, который соответствует самым громким заявлениям и находится на должной высоте, - отель Swissotel & Resorts Сочи Камелия.

Дух былых времен

Основная беда нашего современного Сочи – многоэтажная застройка, которая уничтожила оригинальность старого города. Горожане постоянно на это жалуются и сожалеют о былых временах. Однако есть на курорте и такие уголки, где попытались сохранить дух былых времен, при этом модернизировав все в стиле нового времени. Один из таких уголков – территория прославленной гостиницы "Интурист", воссозданная в современном стиле в рамках бренда сети отелей Swissotel & Resorts.

В этом проекте органично сочетается современный архитектурный облик гостиничных корпусов с классическим "сталинским" стилем 30-х годов центрального корпуса. При реставрации центрального корпуса гостиницы "Интурист", который является объектом культурного наследия, был не только воссоздан первоначальный облик здания, но и сохранены все детали архитектурного декора и лепнины, окон и дверей. Номера отеля отличает простая геометрия, много естественного света, сочные и одновременно неброские цвета отделки, современные технологии, чистота, уют и комфорт.

Этажность здесь – пять, семь этажей. Это пример того, как надо бережно относиться к историческому облику города Сочи. Остался прежним здесь и уникальный парк. Отель располагается на шести гектарах зеленого парка, богатого цветущими деревьями и кустарниками. Из номеров отеля открывается вид на парк и море. В каждом номере есть всё, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным. Это не считая оригинальных услуг SPA-комплекса, ресторанов, собственной кондитерской и прочих услуг.

Согласитесь, место очень привлекательное для отдыхающих. Этот комплекс, проект которого в свое время получил одобрение городского градостроительного совета, в том числе и нашей профессиональной архитектурной общественности. Оценивают его и отдыхающие. Номерной фонд бронируется за месяцы вперед. Такая востребованность ведет к формированию стабильной налогооблагаемой базы. Предприятие действительно зарекомендовало себя добросовестным налогоплательщиком, которое регулярно отчисляет налоги в городской бюджет.

Новые планы

Однако жизнь не стоит на месте – чтобы развиваться, надо идти вперед и стремиться к новым высотам. Чтобы расширить востребованный номерной фонд, увеличить спектр оказываемых услуг, сделать территорию еще более гармоничной и интересной, здесь задумали новый проект. На территории Swissotel & Resorts Сочи Камелия есть небольшая неиспользуемая бетонная площадка для барбекю, которую можно облагородить и поставить здесь несколько одноэтажных бунгало для отдыхающих.

Небольшие бунгало гармонично впишутся в ландшафт

Следует уточнить, что это не коммерческая застройка, предназначенная на продажу. Проект необходим для улучшения инфраструктуры гостиницы, предоставления еще большего спектра оказываемых услуг. То есть, чтобы были не только номера, но еще и отдельные бунгало, которые так востребованы определенной категорией отдыхающих. Конкретно проект предполагает строительство четырех одноэтажных бунгало площадью от 160 до 180 метров.

С буквой закона

Но есть определенные препятствия, чтобы воплотить это в жизнь. В 2015 году все постолимпийское наследие, в том числе и территория Swissotel & Resorts Сочи Камелия, в соответствии с правилами землепользования и застройки города Сочи, попали в зону ОЦ, в которой действуют очень жесткие градостроительные регламенты, в соответствии с которыми на территории отеля новое строительство фактически запрещено.

Получается, прежде чем построить эти небольшие четыре бунгало, необходимо вернуть территорию Swissotel & Resorts Сочи Камелия в зону РК, в которой она ранее находилась, то есть поменять зону ОЦ на зону РК. Процедура изменения зоны очень сложная, непростая, таких прецедентов в Сочи еще не было.

Однако логично предположить, что для объектов, которые привлекательны с туристической точки зрения, стабильно пополняют налогами городскую казну и являются настоящими изюминками курорта, можно сделать исключения. Увеличение номерного фонда для востребованного отеля – это и увеличение налогооблагаемой базы. А поступления в виде налогов в депрессивную городскую казну сейчас ох как нужны! Сегодня в бюджете города Сочи не хватает средств, и от этого страдает наше благоустройство, дворовые территории, ремонт дорог, сказывается на нехватке детских площадок и так далее и тому подобное. И чем в настоящее время больше налогов поступит в городскую казну, тем лучше. Поэтому мы приветствуем проект по строительству четырех одноэтажных бунгало, которые не нанесет никакого ущерба градостроительному облику города Сочи.

Площадка для барбекю, которую можно облагородить

и поставить 1-этажные бунгало для отдыхающих

Небольшие бунгало, которые гармонично впишутся в малоэтажный ландшафт Swissotel & Resorts Сочи Камелия, принесут городу только пользу – и в плане развития туристической базы, и в плане увеличения объема налогов.

В начале июля для того, чтобы поменять зону застройки, запланирована стадия общественных слушаний. Эту стадию необходимо пройти, чтобы все было в соответствии с буквой закона, чтобы в дальнейшем туристический комплекс рос и развивался. Хотелось бы, чтобы благие ожидания оправдались. Ведь наш курорт от всего этого останется только в плюсе.