Новости о жизни г. Сочи

Самое главное в нашей жизни - это наши дети. Поэтому участвовать в их судьбе, когда они еще только начинают делать в жизни первые шаги, помогая детским дошкольным учреждениям, общеобразовательным и спортивным школам, дело благородное и очень нужное. В наших сложных экономических условиях такая помощь оценивается еще больше. Перед Днем защиты детей мы хотим рассказать, как поддерживает сочинских детей депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, руководитель рабочей группы "Образование и культура как основы национальной идентичности" регионального отделения ОНФ Александр Звягин. С какими просьбами к нему обращаются и как он реально помогает отрасли "Образование".

Патриотизм - прежде всего

В первую очередь, чтобы узнать о деятельности депутата ЗСК Александра Звягина в этом направлении, мы отправились в Гимназию №16. Ведь Александр Анатольевич является выпускником этого общеобразовательного учреждения, и здесь его очень хорошо знают.

– Мы тесно взаимодействуем с Александром Анатольевичем, он трепетно относится к нашей школе, – рассказала директор МОУ Гимназия №16 г.Сочи Манана Пешкова, – можно обратиться с просьбой, всегда идет навстречу, находит вариант помочь либо по депутатской линии, либо по линии Общероссийского Народного фронта. Мы всегда его очень рады видеть. Он частый почетный гость в школе – какие-то праздники, мероприятия, первый и последний звонок – всегда откликнется и приходит.

Особенно на коллектив учителей и школьников произвело впечатление, когда депутат Александр Звягин взялся за реконструкцию музея – комнаты боевой славы. Помещение 55 лет стояло без ремонта. Можете представить, в каком состоянии там все находилось! После проведенной работы в Гимназии №16 получилась замечательная комната боевой славы, где теперь в течение года проводятся экскурсии для всех детей школы. Здесь стремятся воспитать юных патриотов.

– Очень популярны уроки мужества, которые проводит Александр Анатольевич, – продолжает директор МОУ Гимназия №16 г.Сочи Манана Пешкова, – особенно интересно старшеклассникам. Депутат подходит к патриотическому воспитанию творчески, способствует формированию активной жизненной позиции, истинного чувства патриотизма.

Депутат Александр Звягин имеет собственный подход к школьникам. Находить с учащимися общий язык помогает опыт ведения научной деятельности. Будучи доцентом кафедры управления, кандидатом наук Черноморской гуманитарной академии, видимо, легче задевать заветные струны в душах детей. Ведь воспитывать необходимо не только убеждением, но и собственным примером. Проводится патриотическая работа депутатом Александром Звягиным и в Лицее №3.

– Участвуя в таких значимых акциях, как "Пальма Победы", в серии открытых уроков, посвящённых гражданственности, депутат собственным примером воспитывает в подрастающем поколении любовь и гордость за свою Родину, – рассказала директор Лицея №3 Маргарита Тертерян.

Действительно сейчас, как никогда, необходимо акцентировать внимание на патриотизме и патриотическом воспитании. Это очень нужно и важно. А когда все доказывают своим примером и показывают делами, согласитесь, тезисы усваиваются с большим успехом.

Как рассказали педагоги общеобразовательных учреждений, когда несколько лет назад в сочинском образовании сложилось бедственное положение, депутат ЗСК Александр Звягин отозвался сразу. С его помощью в Гимназии №16 купили стенды и оборудование в кабинетах, отремонтировали огромный лестничный пролет и крышу над актовым залом. В Лицее №3 выполнен текущий ремонт системы отопления, вентиляционного оборудования, ремонт кровли спортивного зала. Здесь дорожат дружбой с Александром Анатольевичем, ведь благодаря его отзывчивости и стремлению помочь в школах достигают еще больших высот.

У всех на виду

Не оставляет депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Звягин без внимания и другую гимназию – МОБУ Гимназия №5 г. Сочи.

– Я работаю в должности директора не так давно, с декабря этого года, но долго работала в учебном учреждении учителем биологии и могу рассказать о помощи, которую оказывает депутат Александр Звягин, – уточнила директор МОБУ Гимназия №5 г. Сочи Елена Канищева, – потому что его добрые дела – у всех на виду. В 2016 году, благодаря депутату, был выделен 1 миллион рублей учебному заведению на развитие учебно-материальной базы.

На этот миллион рублей было приобретено учебно-методическое оснащение, специальное учебное оборудование, в том числе – микроскопы для кабинета биологии. Эти деньги пошли и на покупку интерактивных досок, оснащение гимназии системой видеонаблюдения. Также была куплена школьная мебель, спортивный инвентарь для занятий на уроках физкультуры и частично отремонтирована система отопления.

– Он всегда откликается на наши просьбы и по возможности помогает, – продолжает директор МОБУ Гимназия №5 г. Сочи Елена Канищева. – Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Александром Анатольевичем. Уже наметили план дальнейшей работы. Предстоит благоустройство школьной спортивной площадки на территории школы, укладка там безопасного покрытия. Депутат обещал нам помочь и в этом вопросе.

Бегом в детский сад!



Серьезная помощь идет от депутата Законодательного Собрания Краснодарского края и дошкольным учреждениям, с которыми он традиционно сотрудничает. Финансы в наше тяжелое время вообще большая проблема, тем более – в муниципальных детских садах, где есть определенный лимит финансирования из городского бюджета.

– Если Александр Анатольевич помогает, то подходит к делу глобально, серьезно, выделяя по 300, по 500 тысяч рублей, это серьезная помощь для детского сада, – сообщила заведующая МДОБУ Детский сад №7 Ирина Чачина. – К примеру, на эту сумму мы отремонтируем спальный корпус.

Рассчитывают здесь на помощь депутата в укреплении материально-технической базы – начиная от детской посуды и заканчивая спецодеждой, постельным бельем и полотенцами. Во всем этом детский сад остро нуждается.

– Попробуйте купить сразу 200 комплектов посуды на детский сад, – продолжает Ирина Чачина. – Это не 5 и даже не 10 тысяч, а 100 с лишним тысяч рублей. И Александр Анатольевич Звягин не отказывает нам в этом вопросе. В детском саду изношено постельное белье – опять к Звягину. У каждого ребенка должно быть четыре смены комплектов постельного белья. Возьмите 200 обязательных комплектов и умножьте на четыре или хотя бы на три. Это глобальный вопрос. И Александр Анатольевич входит в положение. Все это приобрести – далеко не мелочи.

Поддержка от депутата действительно идет существенная. В пищеблоке детского сада №7 необходимо менять все кастрюли, которые уже изрядно износились. Очень важно – в какой посуде детям повара готовят пищу. Если санитарные требования не будут соблюдены – будут проблемы с Роспотребнадзором. В оцинкованной посуде – нельзя. Нужна посуда из нержавейки, а выходит по цене очень недешево. И снова ложится письмо с просьбой на стол к депутату Звягину.

– Очень приятно, что депутат ЗСК Александр Звягин подходит к делу как настоящий хозяйственник, выделяет деньги не наобум, а предварительно оценивает все, как рачительный хозяин. Ходит, смотрит, что и как нам необходимо отремонтировать, чем нам помочь. Вникает в каждую мелочь, – резюмировала заведующая МДОБУ Детский сад №7 Ирина Чачина.

Спорт - это важно

Не оставляет без помощи депутат Александр Звягин и спортивную сферу. Ведь помощь спортивным школам, формирование здорового образа жизни – это наш завтрашний день. Здоровые дети – это будущее здоровое поколение нашего общества и нашего города.

– Александр Анатольевич немногословен, но когда говорит, всегда делает, у него слова не расходятся с делом, – рассказал директор МОБУ ДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу г. Сочи" Алик Амбарцумян. – Учитывая, что по депутатским наказам у него есть возможность помогать спортивным школам, Александр Анатольевич на протяжении многих лет нам помогал и с приобретением спортивного инвентаря, и с новыми помещениями для спортсменов.

Деятельность муниципальной спортивной школы по боксу осуществляется по всему городу Сочи – начиная от Красной Поляны и до Лазаревского. Затрагивает, кроме районов, и многие периферийные участки Большого Сочи – поселки и сельские поселения. Воспитанники под руководством тренеров обучаются классическому и тайскому боксу, рукопашному бою. У школы много спортивных залов – около 30, где постоянно необходим текущий ремонт и обновление инвентаря. И депутат Александр Звягин не остается в стороне.

Выделяет деньги на ремонт. Так как с его же помощью, совместно с Департаментом физкультуры и спорта, удалось добиться помещения для нужд спортивной школы по боксу в 100 кв.м по ул. Лесной, 4 в микрорайоне Бытха. В этом году Александр Анатольевич выделил средства, чтобы и там провести текущий ремонт. Запланированы тренажерный зал и небольшая комната для аэробики. Для активного занятия спортом будут созданы все условия. Также очень важно, что депутат ЗСК Александр Звягин помогает спортсменам экипировкой и инвентарем. Потому что есть моменты, когда дети не могут себе позволить купить ту или иную экипировку.

Эта помощь на самом деле очень существенна. Хочется от души поблагодарить Александра Анатольевича Звягина за добрые дела и помощь, которую он оказывает. Мы все хотим, чтобы наши сочинские дети росли счастливыми и здоровыми. Ведь детство – это смех и радость. И наш депутат вкладывает в этот процесс не только деньги, но и свою душу.