Новости о жизни г. Сочи

Наш курортный город в последнее время буквально кипит криминальными новостями, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Вольготно себя чувствуют закладчики наркотиков, которые в конец обнаглели и рассовывают свой товар везде, в том числе рядом со школами и другими социальными объектами. Там же, как говорится, не отходя от кассы, в непосредственной близости от детей крутятся и неадекватные наркоманы.

"Ужаленные" новыми видами синтетических наркотиков - спайсами, солями и миксами, совершают преступления, страшные по своей жестокости. Вакханалию с незаконным оборотом наркотиков озвучил и Президент Владимир Путин, который на днях выступал с тезисами на заседании Совета безопасности. Глава государства констатировал рост числа несовершеннолетних наркоманов в РФ на 60%. Он также озвучил данные статистики, согласно которым в России насчитывается 600 тысяч наркоманов, а по неофициальной информации - их число превышает 2 миллиона.

Куда при этом смотрят стражи правопорядка? С чем связан наркотический бум в Сочи и какая ведется работа, чтобы предотвратить преступления в сфере оборота наркотиков, выяснял корреспондент НГС.

Атаки планокуров

Как говорится - если будет спрос, то будет и предложение, поэтому те или иные виды наркомании были издавна известны практически во всех мировых цивилизациях - начиная от ацтеков и заканчивая народами Крайнего Севера. Однако в последнее время незаконный оборот наркотиков, как это ни печально, набрал особенные обороты. У нас в курортном городе наркоманы стали творить страшные вещи, совершая кровавые преступления с особой жестокостью.

Потрясло преступление, совершенное в 2015 году Колобовым и Плотициным, которые, распивая спиртное, познакомились с девушкой и позже пригласили ее к себе домой. Уже в квартире она поняла, что один из парней наркоман. Девушка сообщила, что расскажет обо всем полицейским. Озверевшие парни накинулись на девушку с кухонным ножом и поочередно нанесли ей не менее 58 ударов. Пытаясь скрыть следы преступления, наркоманы расчленили труп, уместили в 4 полимерных пакета и выбросили в реку Сочи.

В настоящее время в Сочи на учете стоят около 5 тысяч человек наркозависимых и страдающих от алкоголизма. Из них - 1/4 часть страдает наркотической зависимостью.

Не менее страшное по своей жестокости преступление произошло в этом году в Кудепсте, где в собственной квартире были обнаружены обезображенные тела 38-летней женщины и ее 76-летней матери. Незадолго до трагедии 38-летняя погибшая познакомилась на одном из интернет-сайтов с жителем Волгограда. Как потом выяснилось, перед встречей он употребил наркотическое средство, после чего прибыл в квартиру новой знакомой. Там между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина имевшимся при себе ножом сначала причинил множественные ранения головы и туловища (не менее 30) женщине, а затем и ее пожилой матери, нанеся той порядка 12 ударов в область шеи и головы. После чего злоумышленник скрылся, одежду сжег, а нож выбросил в море.

В начале года пострадал от агрессии наркомана и фельдшер "скорой помощи". "Скорая" приехала, чтобы оказать помощь потерявшему сознание мужчине. Однако тот, едва выйдя из наркотической комы, вместо благодарности ударил медика коленом в голову, разбил аппаратуру в реанимобиле и скрылся с места на своём авто. Шокировало и произошедшее 9 апреля нападение на сотрудника полиции. Когда перебравший наркотиков автомобилист, которого остановили для проверки в Кудепсте, внезапно напал на полицейского и нанес ему ножевые ранения. Напарник сотрудника ДПС применил табельное оружие и ранил нападавшего в область шеи.

Преступники во всех случаях, которые мы описали, были пойманы и понесли (или в дальнейшем понесут) суровое наказание. Кстати, наркоман, который напал на полицейского, позже умер в больнице. И это только малая толика преступлений, которые совершаются в городе в состоянии наркотического опьянения. Сотрудниками УВД по городу Сочи за 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 511 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Из незаконного оборота в городе Сочи, по данным сочинского УВД, в 2016 году изъято 14 766 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

При этом возмущает, что весь город у нас буквально утопает в наркотических средствах, которые можно свободно купить. Поставщики наркотиков и их клиенты для этого выработали особую схему. Дозы (или как их еще называют - "клады") прячут везде, где угодно - под лавочками, за почтовыми ящиками в подъездах, в кустах под камнями, в общем, в любых доступных местах. После этого, получив информацию, наркоманы наведываются к схрону и начинают поиск.

Попробуйте обратить внимание, как в темное время суток (или днем) по кустам шарятся неадекватные взрослые "поисковики", которые никак не похожи на играющих в казаки-разбойники ребятишек. Что они там вынюхивают, предположить не составит труда - очередную спрятанную дозу.

"Мадам Меф" под руку с "Ганджи"

Почему преступления на фоне наркотического опьянения стали совершаться с особой жестокостью, а оборот наркотиков год от года набирает невероятный размах?

- В России в последнее время вошли в ход новые недорогие синтетические наркотики нового поколения производной формулы JWH (джи-ви-аш), которые были впервые синтезированы в 1990-х годах американским химиком Джоном Хаффманом (другое название этого наркотического средства - "курительные смеси", или "спайс"), - объяснил нам начальник управления по профилактической работе с населением администрации города Сочи Александр Петухов. - Помимо наркотического действия, они вызывают очень сильные галлюциногенные эффекты. У человека, после употребления, буквально все переворачивается в голове. К примеру, начинают мерещиться и преследовать черти, или сидящий напротив собеседник превращается в демона. У употребившего такой синтетический наркотик возникает агрессия, навязчивое желание кого-то убить.

Как объяснили нам специалисты, эти новые недорогие синтетические наркотики очень концентрированы. Каждая новая партия отличается от предыдущей по степени концентрации, по токсическому содержанию. Они сильно разрушают мозг, быстро оказывая губительное влияние на человека. Человек, даже употребляя их недолгое время, деградирует очень быстро, превращается буквально в животное. И это действительно очень страшный вид наркотиков.

Причем распространение этой напасти характерно не только для Сочи и Краснодарского края, но и является проблемой всей России. Связан этот факт с уходом торговли запрещенными препаратами в виртуальный мир. В "черном Интернете" работают настоящие супермаркеты по продаже наркотических и психотропных препаратов. Параллельно с этим, с помощью IT-технологий, всем жителям России приходят рассылки с рекламой различной "дури". Ко мне на Viber 19 февраля этого года пришло сообщение.

По данным управления здравоохранения администрации Сочи, средний возраст поступающих на Станцию скорой помощи с диагнозом "передозировка наркотиков" - от 25 до 43 лет.

Приведу его дословно: "Спам, который вы ждали! Спиды, Лизер, Гаш, Мадам Меф, Круглые, Хмурый, СК, грибы, Кокс, а также огромный выбор сортов Ганджи теперь доступны готовыми закладками и по предзаказу во всех городах РФ и СНГ. Европейское качество, колумбийские стандарты, пакистанское тепло и иранское трудолюбие. Представляем - крупнейшую в теневом Рунете анонимную торговую площадку по продаже ПАВ, в которой только надежные продавцы. Модерация, шифрования, автогарант, моментальные адреса обеспечат удобство и безопасность любой сделке в нашем маркете".

Такое же сообщение пришло на телефон и моему 14-летнему сыну. Это новая реальность организованной преступности, покрывшей виртуальной сетью всю Россию и процветающей в своем параллельном мире. Получается, что в настоящее время купить опасный психотропный препарат может каждый желающий. При этом найти крупных сетевиков, которые торгуют смертью через Интернет, практически невозможно. А мелким распространителям, если их поймают, грозит максимально до 20 лет лишения свободы, что многих отнюдь не останавливает.

Общее число осужденных в 2016 году в Сочи за преступления в сфере НОН (незаконного оборота наркотиков) составило 340 человек (2015 год - 428 человек).

- Сайт, который делает рассылку, работает максимум 5 дней, - объяснил нам начальник управления по профилактической работе с населением администрации города Сочи Александр Петухов. - Потом его закрывают и открывают новый. Такая вакханалия идет постоянно. Зачастую доменные адреса подобных сайтов открываются за пределами России, в иностранных государствах. Бывает, что на них невозможно повлиять и через Роскомнадзор. Подобные сайты закрываются десятками, а им на смену появляются новые. На этой почве становится работать все труднее и труднее.

Сочинские блогеры предлагают свои местечковые меры борьбы: "Надо в подобных местах (где замечены так называемые "клады" наркотиков) растыкать во все щели муляжей закладок с сеном, содой, аспирином, ещё какой-нибудь хренью (что там сейчас в ходу у нариков). Чтобы ищущие "находили" не то, за что бабки перечислили. И искали уже не закладки, а продавцов. Может, это снизит популярность места для подобного контингента". Или есть другая точка зрения: "Слабительного туда им и для рвоты чего-нибудь", - высказываются находчивые блогеры.

Кстати, ситуация с незаконным оборотом наркотиков обострилась еще и в связи с тем, что каналы поставки сейчас идут через Украину. Как рассказали нам в определенных ведомствах, новые виды синтетических наркотиков изготавливаются в различных подпольных лабораториях Юго-Восточной Азии и доставляются на курорт различными путями.

Очень большой объем при этом заходит через Украину, где имеют свободное хождение многие виды синтетических наркотиков. Накладывается еще и то, что на Украине очень сложная экономическая ситуация, а деньги зарабатывать надо. И местное население при этом охотно подряжается на роль курьеров.

Наша вера – пропаганда

Понятно, что полиция, как может, проводит свою работу в сфере незаконного оборота наркотиков (кстати, в прошлом году Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) расформировали и передали в Министерство внутренних дел). Свою работу проводит и недавно созданное управление по профилактической работе с населением администрации города Сочи. Но главная работа, со слов специалистов, в этом направлении должна проводиться прежде всего в семье.

- Самое основное, чем мы можем противодействовать засилью наркотиков и втягиванию наших детей в другие сомнительные и опасные затеи, это быть ближе к ним, - уточнил Александр Петухов. - Необходимо, чтобы вы были своему ребенку товарищем, которому можно поведать самое сокровенное. Если родители сумеют достичь такого уровня взаимоотношений, то ребенка никогда в наркотики не втянут.

Непосредственно помогают в реабилитационных противонаркотических программах представители церкви, которые регулярно принимают участие в заседаниях антинаркотических комиссий. На Мацесте священник Алексий Золотарь организовал при церкви Центр консультативной поддержки, куда могут обращаться все заблудшие наркоманы и алкоголики. В учебных учреждениях курорта организуются лекции, существуют "единые информационные дни" по заданной теме.

Медики предупреждают, что отравление наркотиками не проходит бесследно. В том числе есть и опасность инвалидизации. В той или иной мере абсолютно все наркотики повреждают - нервную систему (в первую очередь головной мозг), иммунную систему, печень (самодельные наркотики из растительного сырья), сердце (резко возрастает вероятность получения инфаркта), легкие (при курении наркотиков). Часто такие пациенты настолько теряют прежние трудовые навыки и способности, что им приходится оформлять инвалидность.

Идут встречи с населением города Сочи - родителями, представителями общественных организаций, членами ТОСов, национальных культурных центров. Помимо того, в управлении по профилактической работе с населением недавно провели инвентаризацию всех реабилитационных центров, которые находятся и работают на территории Сочи. Оказалось, что у нас действуют порядка 10 реабилитационных центров по наркоманам, 8 - по алкоголикам, и порядка 12 - помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Но это лишь отчасти решение проблемы. В глобальном плане - борьба с незаконным оборотом наркотиков у нас зашла в тупик. Может быть, государству необходимо проанализировать мировой опыт борьбы с преступностью в "черном Интернете" и выработать свою стратегию борьбы в рамках правового поля? Кстати, в некоторых странах - Китае, Иране, Саудовской Аравии и многих других - о незаконном обороте наркотиков давно забыли, там за подобные преступления следует смертная казнь. Однако, видимо, что хорошо там, не подходит для нас. Ну а мы, с вою очередь, требуем от властных структур скорейшего решения проблемы. Идет вырождение и деградация нации, и с этим надо срочно что-то делать.