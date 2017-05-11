Новости о жизни г. Сочи

9 Мая около 70 тысяч сочинцев прошли в «Бессмертном полку» по главным улицам своих районов, что почти на половину превысило прошлогодние цифры (40 тысяч человек). Утром, по традиции, на мемориалах возлагали цветы, запускали в небо журавликов и склоняли белые магнолии, сделанные своими руками.

В Хосте в этом году собралось рекордное количество тех, кто захотел торжественно пронести фото своих близких – участников Великой Отечественной войны – и присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк».

Накануне фотостудии курорта работали в авральном режиме, чтобы удовлетворить потребности горожан и выполнить заказы в срок – ко Дню Победы.

Несмотря на утренний дождь и ветер, праздник все же удался. К 11 часам, как по заказу, распогодилось, небо просветлело, выглянуло солнце, и сочинцы с большим удовольствием целыми семьями продолжили гулянья до самого вечера.

Угощались солдатской кашей, принимали участие в концертах, занимательных военных квестах, поздравляли ветеранов, торжественно молчали со всей страной в «минуту молчания» и опускали на воду «Венок памяти».

Салют ко Дню Победы, правда, состоялся немного раньше – не в 22 часа, как планировали, а в 21 час. И опять же из опасения попасть в приближающийся грозовой фронт.

Справка:

В годы Великой Отечественной войны в период битвы за Кавказ - с июля 1942 по октябрь 1943 года - на территории Большого Сочи дислоцировались штаб 20-й Горнострелковой дивизии, находившийся в районе реки Бзугу, штаб Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта - в селе Вишневка, а также штаб 5-й Воздушной армии Северо-Кавказского фронта - в поселке Чемитоквадже.

На аэродромах Адлера и пос. Лазаревское базировались авиаполки 5-й Воздушной армии и 5-й авиаэскадрильи. В Центральном районе Сочи в районе Цветного бульвара располагалась 9-я отдельная гвардейская авиационная эскадрилья, чьи летчики совершали полеты на перевалы Главного Кавказского хребта, и в тыл врага к партизанам Крыма, и в Новороссийск, и в осажденные врагом города - Севастополь, Керчь, Одессу. Сотни раненых по военно-воздушному пути были вывезены в сочинские госпитали.

В годы Великой Отечественной войны сочинцы активно включились во всенародное движение «Все для фронта, все для победы!». Из санаторной столицы Сочи превратился в многофункциональный город-госпиталь. Предприятия и учреждения города начали работать непосредственно на нужды фронт.