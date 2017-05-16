Новости о жизни г. Сочи

Буквально считанные недели остались до долгожданных летних каникул. Совсем скоро прозвенит последний звонок, и сотни сочинских мальчишек и девчонок побегут домой праздновать начало маленького летнего рая, где не надо рано вставать, учить уроки и отчитываться за отметки в дневнике.

Однако через несколько дней отдыха, когда многим из них надоест часами сидеть в Интернете и бездельничать на лавочках, встанет вопрос - а чем заняться в ближайшие три месяца? Планировать это по-хорошему надо уже сейчас.

И чем демократичнее для родительского кошелька будет детский отдых, тем, конечно, лучше. Не так давно прошла информация о некоторых детских спортивных лагерях Сочи, побывать в которых недешевое удовольствие.

За смены в летних лагерях ФК "Барселона", Континентальной хоккейной лиги и в школе фигуриста и хореографа Ильи Авербуха "Путь к успеху" родителям придется выложить от 80 до 142 тысяч рублей. Мы попытались выяснить, какая более демократичная альтернатива такому дорогому детскому отдыху есть у нас на курорте.

Может, в "Артек"?

Детский отдых в некоторых спортивных лагерях Сочи, конечно, кусается. Сайт официальной школы футбольного клуба "Барселона", которая, оказывается, есть на курорте, это наглядно демонстрирует. В этом году уже в третий раз в Сочи будет работать летний лагерь этого знаменитого футбольного клуба, в который приглашают детей от 7 до 13 лет, независимо от их спортивных достижений (лагерь базируется на территории спортивного центра подготовки сборных и клубных команд Министерства спорта России рядом с Национальным парком).

Цена девятидневной смены здесь составляет 141900 рублей. Как обещают устроители, в эту сумму, кроме тренировочного процесса под строгим контролем испанских тренеров, входит проживание в 4-звёздочном отеле, пятиразовое питание, рюкзак, спортивный костюм, носки и щитки. При отъезде из лагеря футболист получает диплом Международной школы и именую игровую футболку! В этом году впервые в Сочи откроет двери и хоккейный лагерь Континентальной хоккейной лиги, наставниками в котором будут работать специалисты из NHL.

Двухразовые тренировки, услуги переводчика, проживание, трёхразовое питание, экскурсии в течение недели, а также игровые майки и для тренировок на льду, комплект одежды для занятий на земле обойдутся родителям юных хоккеистов в 80 тысяч рублей. Местным – дешевле на 20 тысяч. Приехать за дипломом могут дети от 9 до 14 лет. Проводит свои летние сборы в Сочи и школа знаменитого фигуриста и хореографа Ильи Авербуха "Путь к успеху". С детьми в возрасте от 6 лет обещают заниматься известные в прошлом фигуристы и тренеры. За двухнедельную смену придётся заплатить 120 тысяч рублей. В эту сумму, помимо шестичасовых ежедневных тренировок, входит проживание в отеле "3 звезды", трёхразовое питание "шведский стол".

Однако большинству из сочинских семей не под силу оплачивать детский отдых таких масштабов. А ведь отдыхать детям ой как хочется! В этом случае, как сообщили нам в управлении по образованию и науке администрации Сочи, юным сочинцам можно попытать счастья и бесплатно попасть в международный детский центр "Артек". Но здесь есть и одно "но" - для этого ребятам необходимо было вести активный образ жизни, быть волонтером и зарекомендовать себя отличником учебы и спорта.

– Путевки в МДЦ "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности, – рассказал нам начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Владимир Давыдов, – возраст претендентов здесь варьируется – от 10 до 16 лет (с июня по сентябрь – с 8 полных лет до 17 лет) включительно.

По словам начальника управления по образованию и науке, с 1 января 2017 года в детском лагере "Артек" внедрена автоматизированная информационная система "Путевка", обеспечивающая отбор в рамках региональной и тематической квоты. Для получения путевки сочинским детям необходимо пройти регистрацию в АИС "Путевка" на сайте МДЦ "Артек". В личном кабинете ребенок должен заполнить свой профиль, добавить достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подать заявку на путевку.

Есть шанс, причем неплохой, попасть в "Артек" и детям с активной жизненной позицией. Пусть ты не спортсмен, певец и танцор и у тебя нет грамот, но ты – активный волонтер, активист детских и молодежных движений или автор разработанного социально важного проекта, тогда у тебя тоже есть шанс попытать счастья в "Артеке".

Но здесь тоже есть ложка дегтя в бочке меда – путевка в "Артек" предоставляется бесплатно, но за дорогу родителям придется выложить денежки из своего кошелька!

В летнее время на курорте планируется провести - 73 лагеря с дневным пребыванием для 9200 школьников 8-13 лет, 45 лагерей труда и отдыха для 980 подростков 14-16 лет, 2 передвижных палаточных лагеря для 2500 школьников 10-16 лет. Многодневные туристские походы для 2105 школьников.

Квест по выживанию

Если спортивные лагеря и "Артек" – это не про тебя, то тогда можно попытать счастья в походах туристско-краеведческой направленности. Здесь ребятам предлагают отдохнуть в передвижных палаточных лагерях "Эколето" и "Большой Кичмай", которые раскроют пологи палаток для 2500 школьников Сочи 10-16 лет. Организатором смен лагеря выступает Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Сочи. Смены передвижного палаточного лагеря "Большой Кичмай" проходят уже не первый год и успели полюбиться многим детям.

Каникулы без конных походов не каникулы

В период с 4 июля по 7 июля планируется проведение 1 смены этого передвижного лагеря для 500 школьников. В этот период будет проведен открытый чемпионат по спортивному туризму для школьников города по 6 видам: горный туризм, пешеходный туризм, ориентирование, скалолазание, комбинированный туризм, контрольно-туристский маршрут. Если с палаточным лагерем в Кичмае более менее понятно, то о проекте лагеря "Эколето" мы слышим впервые.

Как рассказали нам специалисты, он направлен на приобретение школьниками, не занимающимися в туристических объединениях, навыков поведения в экстремальных ситуациях в природной среде.

– Формат лагеря действительно оригинальный, мы работаем по нему уже второй год, это такой своеобразный приключенческий квест по туристическому выживанию, – уточнила педагог Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города Сочи Валентина Притыкина, – школьники станут участниками игры, включающей в себя элементы ориентирования, оказания первой медицинской помощи, экологического воспитания.

Лагерь "Эколето" откроет двери с 05 по 30 июня на детской турбазе "Ореховая", что в Катковой Щели, где за все лето пройдет 10 смен по 200 человек каждая.

У покорителей скал все лето расписано

Также запланированы многодневные туристские походы и проведение слетов военно-патриотических клубов – спортивного клуба "Гренадер" и "Патриоты России" в пос. Галицыно и на туристской базе "Солохаул". Программа слетов предполагает мероприятия по строевой, силовой подготовке, уроки мужества, спортивные игры, соревнования по силовым видам единоборств, изучение основ пограничной службы, проведение военизированной игры "Зарница" и др. Родительская доплата предусмотрена здесь только на транспортные расходы.

Для тела и дела

Также в этом году традиционно будут работать в городе и вечерние спортивные площадки для детей. Нынче на базе средних общеобразовательных учреждений и лицеев будет действовать 27 таких площадок. И это не считая краткосрочных экспедиций, однодневных экскурсий по городу, отрядов "Новые тимуровцы" и многого другого.

Также будет открыто 73 профильных лагеря с дневным пребыванием для 9200 человек на базе образовательных организаций и 2 лагеря на базе учреждений департамента физической культуры и спорта. В таких лагерях обязательно двухразовое питание (за счет краевого и муниципального бюджетов). Родительская доплата возможна только на организацию культурно-массовой (посещение кинотеатров, музеев, парков) и экскурсионной работы.

Кроме отдыха, дети летом могут еще и подзаработать, для чего будут организованы смены лагеря труда и отдыха. Основа содержания смены – трудовая, оздоровительная и досуговая деятельность. В этом году будет открыто 45 таких лагерей для 980 школьников от 14 до 17 лет. В соответствии с должностными инструкциями подростки будут выполнять подсобные и вспомогательные работы, мелкий ремонт школьной мебели, работы по очистке территории, озеленительные работы и многое другое.

В общем, для тех из юных сочинцев, кто хочет со вкусом и бюджетно отдохнуть, имеются все возможности. Просто надо озаботиться этим вопросом прямо сейчас и для себя решить – чего же вы на самом деле хотите.