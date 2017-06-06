Новости о жизни г. Сочи

Оказывается, случается и такое - что официально оформленную в долевую собственность придомовую территорию (которая, на минуточку, является детской площадкой) выставляют на продажу некие предприимчивые люди, которые не имеют к этой земле никакого отношения.

В редакцию "Народной газеты Сочи" и к депутату Городского Собрания Сочи Татьяне Черноваловой жители дома по ул. Ростовской, 7 обратились буквально с криком души. Пару недель назад жильцы дома обнаружили фотографии своей придомовой территории, выложенные на сайте AVITO.

Дело в том, что рядом с этой придомовой территорией действительно продается земельный участок по адресу: Дарвина, 32/2 (через забор с придомовой территорией Ростовской,7), который, кстати, вообще не имеет подъездных путей. Однако на сайте "Авито" продавцы почему-то не разместили реальные фотографии этого участка, а выставили в качестве предложения фото придомовой территории Ростовской, 7, где уложена брусчатка.

Зачем создали такую путаницу? Возникает масса вопросов: что это - происки нечистых на руку дельцов, которые хотят ввести покупателей в заблуждение? Или действительно вопреки всякой логике и здравому смыслу придомовую территорию с законным кадастровым номером выставили на продажу? Во всем попыталась разобраться "Народная газета Сочи".

На чужой каравай...

Если пролистать объявления на сайте "Авито" за 12 мая, то в глаза бросится объявление о продаже участка в центре Кудепсты с четырьмя фотографиями. На фотографиях – придомовая территория дома, который расположен по адресу: ул. Ростовская, 7, в Кудепсте. Однако в объявлении об этом ни слова, там написано другое. Хочется привести текст объявления полностью:

"Продается идеально ровный земельный участок в центре Кудепсты на улице Дарвина, чуть дальше "Пятачка". Назначение ИЖС. Сейчас идет перевод в собственность, процесс уже запустили месяц назад. В проекте – взять в аренду еще 6,5 сотки прилегающей муниципальной земли и сделать это придомовой территорией будущей многоэтажки! Зона застройки Ж4. Идеально подойдет для строительства многоквартирного дома 12 этажей или коммерческой недвижимости! Все коммуникации центральные на участке! Два подъезда!"

Также в объявлении указано, что участок под ИЖС – 11 соток и цена – 26 миллионов рублей. Еще раз акцентируем внимание на том, что под этим объявлением размещены фото придомовой территории дома Ростовской, 7, где уложена брусчатка. Жильцы дома Ростовской, 7 всерьез опасаются, что могут лишиться своей придомовой территории, где депутат Татьяна Черновалова уже запланировала сделать детскую площадку с лавочками, качелями и горками.

– Наша придомовая территория, фото которой выложено на сайте "Авито", оформлена в долевую собственность, – уточнила председатель Совета МКД по ул. Ростовской, дом 7 Любовь Кононенко. – Кадастровый номер 23:49:0304024:6 (выписка из государственного кадастра недвижимости от 26.10.2010 г. №2343/12/10-846055).

То есть придомовая территория с официальным кадастровым номером, продавать ее, по закону, нельзя. Тем не менее предложение о продаже появляется на специальном сайте.

Вторая часть "Марлезонского балета"

Теперь вторая часть "Марлезонского балета". За придомовой территорией дома по ул. Ростовской, 7 (через забор) есть частный земельный участок, который, собственно, и продают (но его реальное фото при этом не размещают). Расположен он по адресу: Дарвина, 32/2. Участок как участок – ничего примечательного. Только есть там одна проблема – подъездные пути к нему перекрыты со всех трех сторон соседями. Получается – заезд остается только со стороны придомовой территории дома по ул. Ростовской, 7. Может быть, в этом кроется вся выше озвученная интрига? Смеем предположить, что владелец участка по ул. Дарвина, 32/2 просто таким образом пытается ввести потенциальных покупателей в заблуждение, сделать коммерчески привлекательным собственный объект продажи. Действительно, кто же захочет купить землю за 26 миллионов рублей, к которой нет подъездных путей?

– Продает участок по ул. Дарвина, 32/2 некий Абрам Хаченгамишвили – ему надо продать участок, но въезда и выезда там нет, – рассказала председатель Совета МКД по ул. Ростовской, дом 7 Любовь Кононенко, – поэтому, видимо, он надумал делать подъездные пути через нашу придомовую территорию. Ему нужен заезд. Если он каким-то образом отожмет у нас законную придомовую территорию, то жителям нашего дома и близлежащих домов не поздоровится. Потому что Хаченгамишвили продает свой участок под возможное строительство 12-этажного дома.

Если Хаченгамишвили осуществит задуманное и все же продаст свой участок без подъездных путей, а кто-то из ловкачей поможет ему "прихватизировать" придомовую территорию дома по Ростовской, 7, то жителям этого дома и их детям не поздоровится. По словам Любови Кононенко, от объектов, которые строят рядом (многоэтажные дома), их дом 1973 года постройки разрушается. В данный момент по стенам пошли трещины.

Жильцы могут остаться вообще без крыши над головой. Если через придомовую территорию Ростовской, 7 пустят большегрузную технику, то люди будут выходить из дома прямиком под колеса огромных грузовых машин. Если рядом начнется стройка, посшибают все деревья и цветники. Эти дома стоят на речке, близко – грунтовые воды. Бурить там лишний раз не рекомендуется. Также вокруг будет стоять пыль и грохот от вбиваемых свай. И все это на их законно оформленной придомовой территории! Не удивляет ли вас размах нахальства?

При этом дети останутся без запланированной депутатом Татьяной Черноваловой детской площадки. Им негде будет гулять, играть и дышать свежим воздухом. От всего этого также могут пострадать и соседи жильцов Ростовской, 7 – жители дома по адресу: Дарвина, 32. Этот дом еще старше своего соседа.

– Ради Бога, вы продавайте свое. Но при чем здесь наша, законно оформленная придомовая территория? А наши дети где должны гулять? – возмущается Любовь Кононенко. – Я дозвонилась по контактному телефону на "Авито", где выставлена на продажу наша придомовая территория. Девушка Юля, которая занимается сделкой и является контактным лицом, мне сказала, что мы продаем земельный участок по Дарвина, 32/2. А придомовую территорию по адресу: Ростовская, 7 – оформляем на 12 лет в аренду, потом опять на 12 лет и т.д. Она сказала мне, что эта земля уже оформлена под сервитут.

Кто при этом разрешил законно оформленную придомовую территорию, находящуюся в долевой собственности, отдавать в аренду? Или это опять недоговорки и лукавство? Зачем публиковать фотографии придомовой территории, которая официально стоит на кадастре, и писать, что земельный участок продается?

Вопросов сейчас больше, чем ответов. Все так запутанно, что дальше некуда. Однако даже невооруженным глазом видно, что здесь плетется какая-то интрига. Дело ясное, что дело темное. Депутат Городского Собрания Сочи Татьяна Черновалова, чтобы разобраться в проблеме, отправила депутатские запросы главе города Анатолию Пахомову. "Народная газета Сочи" будет следить за развитием событий.