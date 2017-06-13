Новости о жизни г. Сочи

В прошлом году Сочи официально был признан чуть ли не самым дорогим городом на Кубани. Представители краевых и городских властей провели мониторинг социально значимых продуктов питания в сетевых магазинах курорта. Чиновников высокие цены неприятно поразили.

Почему Сочи стал самым дорогим городом по продуктам питания? И не раздуваются ли искусственно продуктовые интриги, чтобы кто-то мог набить карманы?

Во всем разбирался корреспондент "Народной газеты Сочи".

На хлеб и воду

В настоящий момент у нас в курортном городе сложилась не очень здоровая ситуация – за прошлый год Сочи стал самым дорогим городом по продуктам питания. В прошлом году Краснодарстат, который проводит регулярный мониторинг цен на различные товары, определил наш город как лидера по краю по дороговизне продуктов питания. В зоне особого внимания – продукты из потребительской корзины, а также то, что мы едим ежедневно.

Сравнивая прошлогоднюю стоимость с нынешней, статистики вывели следующие цифры. Сыры разных сортов прибавили в стоимости почти на 12%. Если год-полтора назад они стоили около 380 рублей, то теперь за килограмм продавцы хотят 460. Еще один неприятный сюрприз – подорожавший творог, он подрос в среднем на 13,6 рубля (на 5,7%), к концу прошлого года его стоимость подошла к 263 рублям. На 8,9% подрос рис, на 4,3% – сливочное масло. В глаза больше всего бросается подорожавший за год черный чай (несмотря на то, что мы кичимся брендом "самый северный чай в мире" – прим. ред.).

В среднем по краю кило листового обходился раньше в 742 рубля 70 копеек, теперь – 850,5 рубля. Еще подрос в цене хлеб, который теперь в среднем стоит от 21 до 29 рублей. И это далеко не полный перечень, который может занять добрую полосу газетной площади.

Большая часть населения Сочи – бюджетники и пенсионеры, т.е. люди с небольшим доходом. А цены в магазинах установлены для кошелька состоятельных граждан. А если взять в совокупности – самую дорогую "коммуналку" в Сочи, недешевый проезд в общественном транспорте (который еще собираются увеличивать), плюс дорогие продукты, то получается, что город Сочи очень проигрывает в социальном плане по сравнению с другими городами. При этом можно в бюрократических кабинетах сколько угодно рассуждать о привлекательности курорта, но простые люди оценивают уровень комфорта по своему кошельку. И, соответственно, можно сделать вывод, что город Сочи в этом плане – дискомфортный для проживания.

Результаты обследования крупных сетевых магазинов курорта легли на стол к мэру Сочи Анатолию Пахомову. Как пишет автор сайта "Свободная пресса-Юг": "...предоставили данные мэру города Анатолию Пахомову, открыв ему глаза на страшную правду: цены в Сочи гораздо выше, чем, например, в Краснодаре! В небезызвестной сети "Магнит" цены в Сочи выше, чем по региону сразу на десять самых важных значимых продуктов питания. По данным мэрии города Сочи, говядину в местных магазинах можно купить по цене от 322 до 488 рублей за кило, в то время как в Краснодаре цена на нее варьируется от 266 до 396 рублей!".

– Мне непонятно, как у сетевиков, таких как гипермаркет "Перекресток", "Карусель", "Магнит", цена в Краснодаре одна, а в Сочи другая, как может такое быть! – возмутился сочинский мэр. Он пригрозил сетевикам, что увеличит количество ярмарок и привозов, которые когда-то сократили в угоду сетевым гипермаркетам.

Особые условия?

Здесь хочется спросить: а почему в Краснодаре цены ниже? А не потому ли, что для "Магнита" и других крупных сетевиков у нас в Сочи созданы особые условия и нет конкуренции? К примеру, в Краснодаре или Ростове успешно работает множество сельхозярмарок. У горожан есть альтернатива. Хочешь – иди в "Магнит", а хочешь – на ярмарку за дешевой местной и экологичной продукцией. У нас на курорте тоже вроде есть сельхозярмарки. Только ключевое слово здесь – "вроде".

Прогуляйтесь на любую ярмарку (из официального реестра ярмарок, который представлен на сайте городской администрации) и убедитесь, что все попытки сделать ярмарки, которые будут являться альтернативой продуктам из супермаркета, проваливаются. По какой причине? Когда открылась ярмарка на Мацесте, поначалу все было хорошо. Некоторое время там было дешево. Открыла двери ярмарка и на Фабрициуса. Тоже была хорошая ярмарка, но проходит какое-то время, и цены там становятся выше, чем в супермаркете. Ярмарки, по большому счету, занимают не товаропроизводители, а перекупщики, которые начинают диктовать свои условия.

– Как-то я приехала на один из сельхозрынков и поразилась низкой стоимости яблок, которые продавались по 40-45 руб./кг. По сравнение с "Магнитом", где яблоки были в среднем 90 руб. /кг – ощутимая разница, – рассказала депутат Городского Собрания Сочи Татьяна Черновалова. – Приезжаю к этим же ребятам на следующих выходных – цена выше, чем в магазине "Магнит". Спросила – вы же недавно продавали яблоки в два раза дешевле? А мне ответили: нас предупредили, если будем продавать по социальным ценам, нас сюда больше не пустят, потому что мы местным перекупщикам цены сбиваем".

После этого откровения напрашивается вывод. Фермеры не хотят ехать торговать в Сочи, потому что им не дают возможности спокойно конкурировать. Кроме того, с них сдирают три шкуры за торговое место. Складывается следующая ситуация. Товаропроизводители не хотят массово завозить дешевые продукты с Кубани и соседних регионов. В то же время в Сочи диктуют условия несколько сетевых продуктовых компаний, таких как "Магнит". Вот и получается, что нет реальной конкуренции у крупных торговцев продовольствием, которым легко между собой договориться и держать приблизительно одинаковые цены. А перебить их ценовые аппетиты свежими продуктами от фермеров невозможно. Фермерам не дают.

Возникает вопрос: почему городская администрация не наведет порядок в данной сфере? В отличие от нашего курорта, есть регионы, где к ценообразованию подходят по-хозяйски. В качестве примера здесь можно привести Владимирскую область, где власти системно борются с высокими розничными ценами на продукты питания и добились результата. Во Владимире "сети" кредитуют сельхозпроизводителей под будущий урожай, так как они заинтересованы в гарантированных поставках качественной местной продукции.

Во Владимирской области для недопущения резкого роста цен на продовольственные товары власти постоянно мониторят цены, осуществляют поддержку сельхозтоваропроизводителей, в том числе с помощью пересмотра кадастровой стоимости земли в сторону понижения. Там создают конкуренцию сетевым компаниям с помощью объектов нестационарной торговли и организуют продажу продуктов питания на предприятиях. Все эти меры привели к тому, что в регионе снизились цены на говядину, свинину, мясо птицы, яйца и немного на овощи. Нам же до этой сказки (хотя в этих советах и нет ничего сверхъестественного), видимо, еще далеко.

Урожай на Магри

Еще одна составляющая этой темы – большая коррупция на пункте пропуска Магри, где большегрузам гипермаркетов – зеленая улица. Большие фуры частных перевозчиков практически не могут зайти к нам в город. Это общеизвестный факт. Если едет фура "Магнита" или "Перекрестка", то ее даже не останавливают. А если двигается подобный транспорт какого-нибудь фермера, то обязательно остановят и подвергнут тщательному досмотру, что приводит к денежным потерям со стороны фермера.

И это не является секретом. Это тоже одна из причин, по которой к нам не хочет ехать фермер со своей продукцией. Получается, что "урожаи" с фур фермеров на Магри снимают ГАИшники, потом на местных сельхозярмарках предъявляют, что если ты будешь продавать слишком дешево, дешевле, чем у местных перекупщиков и сетевых супермаркетов, то сюда приезжать не будешь. Как говорят сами фермеры – мы не хотим везти товар в Сочи и не будем это делать до тех пор, пока здесь не наведут порядок с ценообразованием и не создадут условий для честной конкуренции.

Миф о транспортной составляющей

Хочется в материале развеять и миф о так называемой транспортной составляющей, якобы благодаря которой у нас на курорте все так дорого. Видимо, кому-то выгодно делать вброс в бытовое сознание, утверждая, что мы тупиковый город и у нас транспортные расходы ложатся непомерным грузом на стоимость товара. Мы посчитали, что это не так. Давайте посмотрим, сколько у сетевиков от стоимости продуктов занимает транспортная составляющая.

К примеру, возьмем расстояние, которое нужно проехать от Краснодара до Сочи (292 км), чтобы привезти 15 тонн тех же яблок. Яблоки со склада в Краснодарском крае можно приобрети от 22 руб./кг до 55 руб./за кг, в зависимости от качества и сорта! Возможно, если брать напрямую у фермеров, это выйдет еще на порядок дешевле. Фуры "Магнита" работают на солярке. Приблизительный расход топлива на этих фурах, чтобы съездить туда/обратно и покрутиться по городу для развозки товара, как нам посчитали водители, около 450-500 литров солярки (в среднем 19000 рублей).

После несложных математических подсчетов выходит, что с учетом транспортной составляющей килограмм яблок, при транспортировке его в Сочи, должен подорожать на 1 рубль 26 копеек. Цена глобально поменялась? Нет. А крупные торговцы продовольствием считают по-другому, выставляя такие яблоки по 70 и 90 рублей за килограмм.

По последним неофициальным данным, но из достоверных источников, известно, что население Сочи приближается к цифре в 850 тысяч человек. Это же подтверждают и расчеты мусора на душу населения, которые в свое время делало предприятие "Спецавтохозяйство по уборке города". Это железобетонная цифра, потому что ее видно из объемов мусора. И нам нет оснований в данном случае не верить, потому что мы видим, какой мусорный "Памир" скопился на Транспортной, который никак не могут вывезти. Нам рассказывают, что у нас население - меньше 500 тысяч человек, а гора там на все 850 тысяч. В пользу этой цифры говорит и количество автомобилей в городе, и нехватка мест в школах и детских садах. Теперь оцените широту размаха - какой объем продуктов потребляет ежедневно население курорта в 850 человек? И весь этот продуктовый каравай сегодня практически завязан на нескольких крупных сетевых супермаркетах. Последние при этом получают баснословную прибыль с города Сочи. В противовес им нет никакой серьезной альтернативы. Это приводит к тому, что Сочи "прославился" в прошлом году как самый дорогой город региона. Население у нас втридорога переплачивает за продукты, продуктовые сетевики обогащаются, не платя при этом налогов в местную сочинскую казну (потому что они не местные). А если кто им и пытается делать конкуренцию на местных сельхозрынках - тех начинают давить.

Что делать дальше?

Однако выход из ситуации есть всегда. Чтобы убрать с города Сочи клеймо самого дорогого города в плане продуктов, у населения есть предложение к главе города Анатолию Пахомову – собраться с моральными силами, закрыть глаза на сетевиков и создать крупные муниципальные продовольственные ярмарки. И реально обеспечить там такие условия, при которых убегут перекупщики. А поедут фермеры из Краснодарского края, Ростова и Ставрополья, которые даже с транспортными затратами (которые, как мы выяснили, не особо влияют на ценообразование) без всяких проблем будут продавать свою выращенную продукцию. Тем самым обеспечивая товарную интервенцию и создавая конкуренцию всяким гипермаркетам.

Если появится конкуренция, начнется и снижение цен. Ведь в настоящее время, как нам пояснил начальник потребительского рынка и услуг администрации города Сочи Андрей Никончук, "ярмарка сама по себе должна образовываться на основании постановления главы города Сочи, органа местного самоуправления, потому что вносится в реестр ярмарок. Организатором ярмарок может быть любое лицо, которое привлекает туда подсобные хозяйства, фермеров". То есть, по большому счету, командуют на муниципальных ярмарках, получается, частные лица. Выход из сложившейся ситуации – создавать исключительно муниципальные ряды.

Где будут четко прописаны условия, стоимость продуктов, не будет никаких поборов. И, главное, ответственность за муниципальную ярмарку должна лежать конкретно на муниципалитете. Только так можно навести порядок. И администрация напрямую должна быть в этом заинтересована. Потому что мы действительно самый дорогой город в регионе. Если ситуацию кардинально не поменять, то рано или поздно может наступить социальный взрыв.