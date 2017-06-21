Добро пожаловать на курорт

Агенты телепередачи "Агент бизнеса" (телеканал "Россия 24"), где оценивается рейтинг делового гостеприимства, в том числе и для потенциальных инвесторов, тайно приехали в Сочи, чтобы оценить все глазами инвестора и опытного предпринимателя. Курорт в некоторых моментах, как отмечается в передаче, неприятно удивил. Особенно оставили осадок визитные карточки Сочи - железнодорожный вокзал и аэропорт, так называемые ворота в город, которые создают первое впечатление о курорте.

Нападали авторы передачи и на департамент экономики и стратегического развития администрации г. Сочи. Мол, потенциального инвестора на курорте не ждут, площадок для реализации инвестпроектов не подыскивают.

Корреспондент НГС провел собственное расследование в этом вопросе и попытался выяснить истинное положение вещей.

Живые коридоры

Первые впечатления, как известно, всегда самые сильные. Вот и человек, прилетевший на наш курорт, первым делом попадает с трапа самолета в современный, удобный, большой сочинский аэропорт, который, несомненно, соответствует городу, где недавно прошли Олимпийские игры. Впечатление, вроде бы, должно сложиться самое благоприятное. Однако, как заметили исследователи курорта, все портят таксисты-бомбилы у выхода, на которых не влияет ни время, ни происходящее в мире.

– В целом аэропорт производит отличное впечатление, он просторный, свободный, я бы оценил его по пятибалльной шкале на 4+, – сказал предприниматель Максим Ханжин, который тайно явился на курорт, чтобы оценить его привлекательность. – Почему не на 5? Потому что, когда я выхожу, я не вижу организованной линии легальных таксистов. Вместо того чтобы сесть в легальное такси, мне мешают так называемые бомбилы – живой коридор из настырных мужчин, которые, бывает, и хватают за руки, и эмоционально, размахивая руками, громко навязывают свои услуги.

По словам Максима, таксисты морочат приезжим голову, что в город на общественном транспорте не проехать, везде пробки. А если отказываешься – тебе еще и выскажут недовольство. Если все же согласишься поехать с таким бомбилой, то обдерут по полной программе.

Все это, по мнению авторов передачи, сразу создает негативное впечатление о курорте в целом.

Действительно, это проблема возникла не вчера. Люди регулярно жалуются, что таксисты вводят в заблуждение завышенной ценой на проезд в городском транспорте и при этом умудряются довозить пассажиров за 3 или даже за 6 тысяч рублей из аэропорта до центра Сочи. У приезжающих, которые позже выясняют истинное положение вещей, остается неприятный осадок. В следующий раз они тысячу раз подумают, прежде чем ехать на наш курорт. Местная власть проблему признает, но сделать с ней ничего не может, потому что аэропорт не является территорией муниципалитета.

– Мое отношение к этой теме категорически отрицательное, как и любого человека, который выходит из самолета и попадает в такой коридор из живых людей, – уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев. – Мы, со своей стороны, регулярно проводим проверки, которые показывают, что таксисты там работают легально. Это значит, что они имеют право там осуществлять деятельность в плане перевозок пассажиров, у них есть лицензии и все сопроводительные документы.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи для решения этой проблемы предлагает задать вопросы собственнику территории АО "Международный аэропорт Сочи", где находятся таксисты, которые создают так называемые живые коридоры, ведут себя некорректно (их даже не признают за легальных таксистов, а называют бомбилами) и дискредитируют курорт в глазах потенциальных инвесторов и отдыхающих. Ведь именно представители аэропорта заключают договор с фирмой, которая предоставляет услуги такси.

– Также на территории аэропорта есть линейный отдел полиции, – продолжает директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев, – этот тот самый орган, который должен следить за соблюдением законности, в том числе и в этой сфере.

Поэтому, если таксисты неправильно себя ведут, можно в принципе пожаловаться и представителям транспортной полиции. Но, по большому счету, чтобы навести порядок, представителям Международного аэропорта Сочи необходимо пересмотреть свои договорные отношения с существующей фирмой такси или провести планерку с разбором полетов. В общем, навести порядок в этой сфере.

Такси в любом случае должны обязательно присутствовать на каждом вокзале. Во всех городах мира это есть, и мы не должны быть исключением. Другое дело - необходимо, чтобы таксисты тоже вносили свою лепту в формирование положительного имиджа нашего курорта, а не занимались вредительством в погоне за набиванием собственного кошелька.

Испортили архитектуру

Также в передаче "Агент бизнеса" продернули и другие ворота в город-курорт – здание железнодорожного вокзала, которое, по мнению авторов, испортили железными заборами, многочисленными досмотровыми кабинками и появившимися аляповатыми зданиями рядом, которые никак не вяжутся с уникальным архитектурным рядом. А ведь за архитектуру здание железнодорожного вокзала, в свое время, было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Элементы совсем уж современного стиля мешают разглядеть прелести архитектуры вокзала, – посетовали в передаче. – Честно говоря, непонятно, зачем они здесь. Откровенно говоря, не хватает только немецкой овчарки и пулеметчика.

За комментариями мы обратились в департамент оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи. Специалисты департамента, которые по понятным причинам захотели остаться неизвестными, высказались, что тоже очень страдают от того, во что превратился уникальный архитектурный ансамбль железнодорожного вокзала. По их словам, там творятся из ряда вон выходящие вещи.

– Прежде всего лично для меня существует совершенно неприемлемое здание – стоящая рядом с вокзалом гостиница, – уточнил специалист департамента оформления и дизайна городской среды. – Она закрывает вид с ул. Горького. Раньше, находясь в центре улицы Горького или на Навагинской, можно было прекрасно увидеть и Морвокзал и железнодорожный вокзал. И они были доминантными. Сейчас доминанта одного – некогда прекрасное здание вокзала спрятано за неприглядным строением гостиницы. Но это уже ничем не исправить.

По словам специалиста департамента оформления и дизайна городской среды, проект гостиницы не приходил на согласование в их ведомство, и чьих рук это дело – неизвестно.

Многие жалуются и на появившиеся пару лет назад красные огромные буквы ВОКЗАЛ на здании железнодорожного вокзала, которые, по мнению многих, не вписываются в общую архитектуру.

– Красные буквы, действительно, выбиваются из зрительного ряда. Здесь лучше бы подошло, если бы они были контекстуально белые, – считает член Союза архитекторов России из Барнаула Сергей Федореев (который недавно был у нас курорте).

Многим не нравится и обилие на железнодорожном вокзале пропускных сооружений. Понятно, что это веяние времени – надо предохраняться от терроризма. Но люди удивляются – зачем понастроили так много досмотровых павильонов?

– Да показуха и распил бабла это чистейший, а не "безопасность"! – высказал свое мнение один из сочинских блогеров, – достаточно сесть в поезд на любой станции, где нет сплошного рентгеновского досмотра (а таких в отличие от аэропортов – подавляющее большинство), выйти на станции Сочи и беспрепятственно пронести все что угодно. И почему в других городах, в т.ч. Москве (!!!) прекрасно обходятся без этих дурацких заборов и уродливых будок, а в Сочи никак нельзя? Почему в Москве на входе в тот же Казанский вокзал достаточно 2 (ДВУХ!!!) рамок и рентгенов, а в Сочи непременно нужно 30? Притом что московские пассажиропотоки более чем на порядок больше сочинских.

Общественность высказывает свое мнение – вернуть то ограждение, которое на железнодорожном вокзале было ранее, снести все стеклянные будки, а для входного контроля соорудить капитальное сооружение с архитектурой, соответствующей главному уникальному зданию. Но люди не верят, что местная администрация чем-то поможет в решении этих вопросов. Ведь ее представители в свое время допустили "поругание" уникальной архитектуры вместо того, чтобы ее защитить.

Как встречают инвестора

Выяснили агенты бизнеса, которые тайно явились на курорт, и отношение к потенциальным инвесторам со стороны департамента экономики и стратегического развития администрации г. Сочи. Как рассказывали в передаче, специалисты департамента не приняли всерьез проект будущего картодрома, который должен был принести городу Сочи 900 млн рублей инвестиций. Будущего инвестора, по его словам, игнорировали, не отвечали на звонки и не предоставляли варианты площадок (земельных участков) под проект.

– Я бы хотел предупредить инвесторов, что их никто здесь не ждет. Если вы хотите работать с Департаментом экономики и стратегического развития администрации г. Сочи, то должны приготовиться к встрече сами. Отправьте все необходимые документы. Убедитесь, что эти документы прочитали. Желательно проработать все программы по субсидиям и поддержке, которые могут вам предоставить. И уже подготовленные приезжайте на встречу, – предупреждает предприниматель Максим Ханжин, который вел расследование под видом потенциального инвестора.

– Все было заранее подстроено – выдвинуто такое предложение, сопровождение которого мы обеспечить не сможем, – ответила на претензию начальник отдела сопровождения и реализации инвестиционных проектов департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Светлана Жибуль.

По словам Светланы, инвестор поставил вопрос с жесткими условиями, чтобы департамент предоставил информацию, где на территории курорта сформирован земельный участок под картинг, и интересовал его именно Центральный район. Как известно, у нас в городе было интенсивное строительство перед Олимпиадой, и наиболее привлекательные инвестиционные участки уже были задействованы в строительстве. На сайте инвестпортала, уверяет Светлана Жибуль, есть обратная связь, телефоны доступны. Специалисты всегда рады пообщаться и, естественно, помочь. То, что было в телепередаче, больше похоже на провокацию.

В заключение хочется сказать – может быть, авторы передачи "Агент бизнеса", оценивая наш город-курорт, в некоторых моментах и перегнули палку, но, по большому счету, они действительно подняли актуальные и насущные проблемы. Сочи является курортом мирового уровня, и его не красят ни наглые таксисты, которые сбивают с толку наших гостей, ни уродливые заборы железнодорожного вокзала и его испорченная архитектура.

Специалисты департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи тоже обязаны вести себя так, чтобы клиент, как говорится, ощущал, что он всегда прав, даже несмотря на его невыполнимые запросы. В общем, у нас в Сочи еще есть сферы, в которых надо хорошо поработать. Хочется обратить на это внимание местной власти. И ждать от нее результатов.