СочиТьма

Читатели "Народной газеты Сочи" постоянно жалуются на отсутствие уличного освещения в Хосте, совхозе "Приморском", микрорайоне Леси Украинки, Барановке, Дагомысе. Сетуют жители некоторых улиц Лазаревского и других населенных пунктов. В общем - проблема с уличным освещением есть практически в каждом районе Большого Сочи. У местной власти при этом ответ один - денег нет. Действительно, объекты электросетевого хозяйства очень затратны. Особенно дорого тянуть новые линии электропередачи. Хотя, как нам удалось выяснить, часть проблемы с уличным освещением можно было бы решить одним волевым усилием.

Местной власти надо просто договориться с представителями ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") о том, чтобы установить подвесные линии электропередачи для уличного освещения (так называемый "совместный подвес") на опорах этой организации.

Это был бы логичный шаг, ведь опоры "Кубаньэнерго" стоят на муниципальной земле, и город имеет к ним непосредственное отношение. Однако крупнейшая электросетевая компания Юга России, даром используя городскую землю, на это не идет. Почему в Сочи сложилась такая ситуация? Во всем разбирался корреспондент НГС.

- Приехали! Колхоз "Светлый путь!"

- Какой светлый? Не видно ж ничего!

Цитата из м/ф "Возвращение блудного попугая"

Жертвы сумрака

– Пожалуйста, объясните мне – почему в Хосте в 21:00 не горит ни один фонарь по ул. 50 лет СССР, Красных партизан, Ушинского, Ялтинской? Почему частично освещена улица Шоссейная? Ощущение, что живешь в Мухо…ске. На улице – тьма. А время всего лишь 21:00-22:00 вечера. И это происходит в третьей столице всей России – городе-курорте Сочи! – подобные обращения от возмущенных жителей приходят постоянно как депутатам Городского Собрания Сочи, так и в нашу газету.

Действительно, несмотря на то, что из бюджетов различных уровней для того, чтобы привести в порядок уличное освещение города-курорта Сочи, выделяются миллионы рублей, ситуация в этой сфере кардинально не улучшается. Курортный город с наступлением ночи в некоторых районах погружается в сумрак. Как рассказывал руководитель муниципального казенного учреждения "Сочисвет" Павел Нестеренко, в свое время в городской бюджет 2012 года была включена целевая программа "Развитие уличного освещения города Сочи в период 2012-2014 годов".

Согласно этому документу в течение трех лет планировалось освоить 270 миллионов рублей из средств городского бюджета – реконструировать и построить порядка 15-20 тысяч новых светоточек, увеличить имеющийся объем практически в два раза. Или приведем другую цифру: до конца текущего года на ремонт и установку уличного освещения в Сочи должны потратить 51 миллион рублей. Как обещают, за эти деньги будут приведены в порядок более 30 тысяч точек освещения и около 15 тысяч осветительных опор.

При этом на восстановительные работы будет потрачено 41,3 миллиона рублей. То есть, как видно из выше означенных цифр, работы в плане усовершенствования уличного освещения на курорте ведутся. Однако воз, как говорится, и ныне там. Несмотря на выделяемые миллионы и постоянные обещания местной власти изгнать сумрак и зажечь фонари, ситуация на курорте кардинально не меняется.

Капитальный износ

Выделяемых миллионов, чтобы осветить улицы в ночное время, получается, недостаточно. Виной тому – износ сетей. Электротехническое оборудование и иные объекты электросетевого хозяйства, в том числе и опоры линий электропередачи, нуждаются в реконструкции и замене. Как в 2011 году замечал руководитель муниципального казенного учреждения "Сочисвет" Павел Нестеренко, управление сетями наружного освещения осуществляет 296 шкафов управления, 70 процентов из которых уже превысили срок эксплуатации и подлежат замене.

Средний износ кабельных линий составляет более семидесяти процентов, а воздушных линий – сорок пять процентов. Немедленной замене подлежат около 143 км кабельных сетей с износом более 90 процентов и 93 км воздушных сетей с износом более 80 процентов. Для приведения в соответствие со СНиПом (23-05-95 "Искусственное и естественное освещение") улиц города Сочи необходимо построить сетей наружного освещения еще на 675 километров.

Наверняка за прошедшие годы (в том числе и годы олимпийской стройки, когда городу выделялись баснословные суммы), что-то из озвученных цифр было закрыто. Однако, по большому счету, проблема с наружным освещением до сих пор не решена! Есть ли выход из ситуации? Есть! Ситуацию можно поправить, как говорится, малыми потерями, но для этого власти города должны задействовать административный ресурс и проявить политическую волю.

Проблема с отсутствием освещения на улицах Большого Сочи серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Ситуацию усложняет гористая местность и разбитые дороги, которых у нас на курорте предостаточно. Ходить по ним в полной темноте небезопасно. Также, по результатам некоторых исследований, выявлена четкая взаимосвязь между уличным освещением и преступными действиями. Практика показывает, что акты насилия и преступления против собственности в основном происходят в темных уединенных местах.

Где отдача?

В электросетевой сфере есть такое понятие, как "совместный подвес", когда несколько волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) размещаются на одних и тех же опорах.

У нас в городе опоры электропередачи, то бишь столбы, стоят на балансе одной из крупнейших электросетевых компаний в мире – ПАО "Кубаньэнерго". Так как отдельно ставить опоры линий электропередачи муниципалитету очень затратно, возникает предложение – подвесить на опорах "Кубаньэнерго" еще и линии уличного освещения. Как нам объяснили специалисты, сделать это совсем несложно. Однако ПАО "Кубаньэнерго" категорически не идет на так называемый "совместный подвес", в результате которого можно было бы убить двух зайцев – сэкономить средства городского бюджета (которых и так не густо) и решить проблему с освещением улиц курорта.

Нежелание ПАО "Кубаньэнерго" идти навстречу у многих вызывает, мягко говоря, недоумение. Хотя богатейшая организация никак бы не пострадала от того, если бы на ее опорах прошла еще одна дополнительная линия электропередачи, которая сделает жизнь людей города гораздо комфортнее. И многие жители Сочи, наконец, смогут сказать: "Да будет свет!" – и спокойно, без нервов и дрожи ходить по вечерним улицам к своим домам. При этом ПАО "Кубаньэнерго" разрешает подключаться к своим столбам телекоммуникационным компаниям, предоставляющим услуги сотовой связи, к примеру, "Мегафону". Возникает вопрос – почему такое избирательное отношение? В чем причина? Видимо, в том, что коммерческой организации ПАО "Кубаньэнерго" необходимо зарабатывать деньги. Но, извините, и наш город уже давно живет в рыночных условиях.

У нас, в свою очередь, для того, чтобы решить эту проблему, есть предложение к главе администрации города Сочи Анатолию Пахомову. Почему бы городу не выставить ПАО "Кубаньэнерго" счет за пользование муниципальной землей под каждой опорой линий электропередачи? Необходимо убедить представителей ПАО "Кубаньэнерго" идти навстречу, чтобы у всех сочинцев наконец появилось уличное освещение. Тихо мириться со сложившейся ситуацией и носить в кармане фонарик – не выход.

"Народная газета Сочи" уже отправила запросы по заданным темам в администрацию города Сочи и ПАО "Кубаньэнерго". Хотелось бы скорейшего решения большой проблемы с уличным освещением. Надоело уже, если честно, ходить по темным улицам. Да и перед гостями курорта тоже стыдно.

Консолидированная выручка группы ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") в 2016 году составила 904 млрд рублей, что на 17,9% больше показателя 2015 года. При этом достигнута рекордная чистая прибыль в размере 98,3 млрд рублей, что на 20,5% выше, чем годом ранее. Возникает вопрос - неужели сложно при таких оборотах пойти на "совместный подвес", чтобы жители и гости города Сочи, наконец, стали ходить в ночное время по светлым и безопасным улицам?

Когда материал уходил в печать, нам пришел ответ из пресс-службы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети, в котором специалисты дали пояснения о возможности размещения линий совместного подвеса на опорах ЛЭП:

– Линии электропередачи строятся по проекту с расчетом на тип используемых опор и размещаемой на них подвесной арматуры. Любые дополнительные элементы на опоре создают дополнительную механическую нагрузку (вес провода, боковое натяжение от ветровой нагрузки на светильники, линейно-сцепная арматура), что может привести к повреждению опор и оставит без электроэнергии значительное количество потребителей, – разъяснили свою позицию специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети, – при обслуживании светильников (например, замене ламп) персонал, их обслуживающий, как правило, игнорирует правила техники безопасности и выполняет работы, не принимая в расчет наличие над светильником проводов, находящихся под напряжением. Это может привести к гибели работников, а также находящихся вблизи людей. В этом случае ответственность лежит в том числе и на собственнике опор и линий.

Электросетевая компания рассматривает заявления о возможности организации совместного подвеса на законных основаниях.

– Отдельные компании действительно размещают свои линии электропередачи на опорах ПАО "Кубаньэнерго". Одна из них – "Мегафон", выполнивший всю линейку необходимых мероприятий для организации совместного подвеса на законных основаниях, – уточнили в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети. – Для размещения линий совместного подвеса (СП) на законных основаниях компании-заявителю необходимо направить соответствующий запрос в адрес Сочинских электрических сетей. В случае положительного решения вопроса заявитель получает технические условия, которые предусматривают: разработку проектной документации (обследование линии, определение необходимости и способы ее усиления, способа подвески и другие). При необходимости проектным решением разрабатываются схемы усиления и проводятся работы по укреплению линии.

Но, как заметили специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети, "зачастую реконструкция существующих сетей обходится дороже, чем установка собственных опор".