Операция: захват

В последнее время объектом захвата, который иначе чем рейдерский не назовешь, стала придомовая территория многоквартирных домов. И в этом нет ничего удивительного. Сочи - город маленький, курортный, и земля здесь - на вес золота.

В центре жемчужины нашего курорта Хосте есть две высотки, расположенные по адресу: ул. Октября, 26 и ул. Октября, 28, по соседству с которыми находится хостинский рынок (ООО "Маркет"), который возглавляет Анатолий Маргиев. Как вы считаете, кому больше нужна придомовая территория - жителям домов, ее законным собственникам или рынку? Мы считаем, что жителям. Однако так посчитали не все. В результате дом по ул. Октября, 26 лишился своей законной придомовой территории. Однако аппетит приходит во время еды, и теперь без своей придомовой земли рискуют остаться и жильцы дома по ул. Октября, 28. "Народная газета Сочи" выясняла все подробности нелицеприятного дела.

Росчерком пера

В курортном микрорайне Хоста есть две высотки, расположенные по адресу: ул. Октября, 26 и ул. Октября, 28. Рядом с ними раскинулся хостинский рынок (ООО "Маркет"), генеральным директором которого является Анатолий Маргиев. Он позиционирует себя общественником и меценатом, занимает видное положение в обществе. Это достаточно известный и близкий к администрации и руководству города человек. Проще говоря, вхож во многие кабинеты, куда простые граждане записываются за месяц вперед. Складывается впечатление, что приближенным у нас в Сочи все можно. Видимо, благодаря счастливому стечению обстоятельств, в свое время Маргиеву удалось прибрать к рукам придомовую территорию жителей дома по ул. Октября, 26. Там теперь высотка (которая, к слову сказать, появилась незаконно, в нарушение всех норм и правил). Но аппетиты разрастаются, и этот уважаемый человек подает ходатайства, чтобы отсудить придомовую территорию и у жителей дома по ул. Октября, 28. И все это – с поощрения местной администрации.

Как рассказали нам жители (и это подтверждено документально), катавасия с отчуждением придомовой территорий началась с постановления главы администрации Сочи от 12.05.1997 №297/6, когда из двух 48-квартирных домов, расположенных по ул. Октября, д. 28, был изъят земельный участок площадью 157 кв. м. Пунктом 3 того же постановления АООТ "Маркет" (позже реорганизованное в общество с ограниченной ответственностью) предоставлены во временное пользование на условиях аренды сроком на 25 лет два земельных участка общей площадью 0,25 га (многоконтурный земельный участок), куда входили и эти 157 кв. метров придомовой территории.

– Администрация взяла и предоставила в аренду без нашего согласия нашу же территорию, – возмущаются жители дома по ул. Октября, 28, – хотя не имела на это никакого права, у нас у всех приватизированные квартиры.

Однако этого Маргиеву показалось мало. Он решил устранить препятствия в пользовании земельным участком и оставить жителей Октября, 28 вообще без придомовой территории, подав заявление в суд. Однако, несмотря на все старания Анатолия Маргиева, местные суды подошли к делу объективно. В Хостинском районном суде г. Сочи (решение от 17.01.2017) в удовлетворении требований ООО "Маркет" было отказано. Тогда Маргиев пошел другим путем. Обратился в Судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

Где небезызвестная по многим публикациям в СМИ и документальным передачам судья краевого суда Наталья Дунюшкина (которая также известна своим неожиданным решением, спровоцировавшим новый виток борьбы за многомиллионное наследство кущевских бандитов Цапков – прим. ред.) отменила решение суда первой инстанции, удовлетворив исковые требования ООО "Маркет". Дунюшкина принимает решение вообще снять с кадастрового учета всю придомовую территорию дома по ул. Октября, 28, чтобы, как подозревают жители, расчистить дорогу торговым рядам или еще одному магазину или высотке.

Придомовая территория должна быть!

Почему судья Наталья Дунюшкина вынесла подобное решение – неизвестно. По этому делу еще предстоит разбирательство в очередном судебном заседании. Мы же выскажем свою точку зрения. Даже тем, кто не разбирается в юридических тонкостях, понятно: у дома должна быть придомовая территория! А как же без нее? Для нормальной эксплуатации дому необходимы: детская площадка, противопожарный проезд, озелененная территория и прочее. Как можно было забрать территорию около дома, если по закону именно собственники квартир являются собственниками прилежащей территории, и только они имеют право распоряжаться ею по собственному усмотрению? А долевая собственность на придомовой участок закреплена в ст. №36 ЖК РФ.

Если все же, вопреки всякой логике и здравому смыслу, ООО "Маркет" под предводительством Анатолия Маргиева завладеет придомовой территорией дома по адресу ул. Октября, 28, то жителям этого дома придется несладко.

– Если это произойдет, он может делать там все, что пожелает, может там шлагбаум поставить, и будем все там прыгать, – рассуждают жители дома по ул. Октября, 28. – К дому ведет узкая дорога, где с трудом разъезжаются машины, и если под нашими окнами еще и начнется очередная стройка, то мы все слезами умоемся. Жить в таком "шанхае" станет просто невозможно. Дело осложняет геология, рядом протекает река, поэтому здесь вообще нежелательно что-либо строить.

Сергей, житель дома по ул. Октября, 28

– Мы не ожидали такого безобразия от судебной власти. Кому теперь верить и на кого опираться? Нам рассказывают с экранов телевизоров, что интересы людей защищаются, Президент Владимир Путин помогает людям, ведет диалог с населением, а на местах творится вот такая ситуация, которая подрывает авторитет власти. Из-за этого и случаются так называемые "цветные революции". Галина, жительница дома по ул. Октября, 28

– Хочется, чтобы бы власти рассмотрели это дело, вникли и разобрались. Подошли к этому не наотмашь, как к очередному конвейерному делу, а внимательно. Практика Верховного суда говорит о том, что придомовую территорию нельзя выделять без согласия собственников. А тут взяли без нас ее и отдали.

У нас в Сочи складывается удручающая картина – захваты придомовых территорий превращаются в порочную практику. Описанная нами ситуация – не единственная, когда собственников придомовой территории подвигают и лишают на эту территорию законных прав. А там потом со временем появляются коммерческие объекты, выставляемые на продажу. Людям становится уже невыносимо жить в таких условиях! Но жители ул. Октября, 28 намерены бороться за свою придомовую территорию до конца.

В настоящее время с их стороны написана кассационная жалоба на решение Судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда. Хочется, чтобы простые люди не разуверились во власти. Вся практика Верховного суда говорит о том, что придомовую территорию вообще даже близко нельзя выделять без согласия собственников. А что творится у нас в Сочи? "Народная газета Сочи" будет следить за развитием событий.