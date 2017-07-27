"Чудеса" расселения

В России в этом году завершится федеральный проект по переселению людей из аварийного жилья. Хотелось бы подвести кое-какие итоги. В "Народную газету Сочи" регулярно поступают звонки, из которых можно сделать вывод: расселение из аварийного жилого фонда идет с кучей проблем.

Во-первых, не продумана логистика расселения - людей из Центрального и Хостинского района переселяют в горный кластер на Красную Поляну. А людей оттуда - на Фабрициуса и в другие районы города. Переселенцы этим крайне недовольны и подчас отказываются покидать насиженные места, где у них родственники, друзья и работа.

Второй момент, который нам на днях удалось выяснить, представители местной администрации, в лице специалистов департамента городского хозяйства, по словам граждан, вместо того, чтобы максимально дать информацию по федеральной программе о том, будет ли она продолжена и как в нее попасть, вводят людей в заблуждение. Тех, кто не попал в программу (дом уже признан аварийным), но хочет попасть под второй этап расселения, заставляют подтверждать статус малоимущих (хотя это совсем не надо!) и собирать кучу нелепых справок.

Корреспондент "Народной газеты Сочи" попытался выяснить все нюансы "переселенческой" темы.

Из кабинета в кабинет

– Нашему дому по ул. Комсомольская, 1, что под Верещагинским мостом, 135 лет (когда-то давно в этом доме с башенками жил священник), дом в ужасном состоянии, везде протечки, грибок и плесень, по всему зданию идут трещины, фундамент осаживается, с соседями со второго этажа мы можем здороваться через пол за руку, – рассказали нам жители этого двухэтажного барака, в котором всего-то пять квартир.

Уже на протяжении 10 лет люди, которые стали настоящими заложниками этого барака, борются, чтобы их расселили.

Дом в центре города, расположенный в нескольких шагах от гостиницы "Жемчужина", где останавливаются иностранцы и участники кинофестиваля "Кинотавр", отапливается печным отоплением! Здесь пользуются балонным газом, а если надо в туалет или помыться, то бегут на улицу. Благ цивилизации в квартирах ни у кого нет, так же, как и воды. Дом, по инициативе жителей, которые вызывали независимую экспертизу, был признан не пригодным для жилья еще в 2012 году (процент износа – 73%). Но в программу по переселению из аварийного жилья войти не успел.

– В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" региональной программой по переселению граждан из аварийного жилого фонда определен перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, – ответили нам на запрос в департаменте городского хозяйства администрации. – В данный перечень вошли многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Многоквартирный дом №1 по улице Комсомольской не был включён в адресную программу Краснодарского края 2013-2017 годов в связи с тем, что признан аварийным и подлежащим сносу после указанного срока.

Ситуация усугубляется тем, что много лет назад у дома "отжали" 643 квадратных метра придомовой территории, прямо под окнами барака был построен отель.

– На нашей придомовой территории построили отель "Жемчуг". Теперь у них адрес такой же, как у нас: Комсомольская, 1, – продолжают свою невеселую повесть жители. – Когда нам сказали приготовить документы, мы пошли в юстицию, где на балансе нашего дома не оказалось. На нашем месте теперь по документам клумба, и мы, получается, бесправные. От нас отказались все службы, в том числе и РЭО. У нас нет официального подхода к дому. Та ступенечка, по которой нам директор отеля Петр Кириллович разрешает ходить, это его. У нас официальный отказ от подьезда "скорой помощи" и подвоза балонного газа.

Вот здесь приходится жить

Хорошо, аварийный барак не попал в первый этап программы по переселению из аварийного жилья на 2013-2017 гг. Что делать дальше? У людей уже нет никаких сил жить в таких условиях, дом не сегодня-завтра может развалиться и всех придавить (как на Виноградной). То, что этого дома нет на балансе города, тоже вызывает тревогу и наводит на определенные мысли.

– Нас пинают из кабинета в кабинет. Ничего толком не говорят и не обещают. Чего ждать? – спрашивают жители дома по ул. Комсомольская, 1 со слезами на глазах.

И тут напрашивается справедливый вопрос – а специалисты департамента городского хозяйства не обязаны ли объяснять гражданам, что планируется второй этап программы по переселению из аварийного жилья?

И вообще, если дом уже был признан аварийным, то он попадает в программу автоматически?

Информационный вакуум

Однако, видимо, у представителей департамента городского хозяйства администрации свои методы работы в этом направлении. Жильцы дома по ул. Комсомольская, 1, устав от того, что их пинают, как футбольный мячик, обратились к нам в газету и рассказали занимательные вещи.

– Чтобы наш дом попал под расселение, специалисты департамента заставили нас заново собирать все справки (хотя наш дом уже признан аварийным), – рассказали нам жители барака. – И внимание! Попросили предоставить справки, что мы должны являться малоимущими! Мы малоимущими не являемся, все семьи в бараке (даже пенсионеры), чтобы как-то выжить, работают. Не собрав якобы положенный пакет документов, мы сделали вывод – в программу по переселению мы не попадаем.

При этом люди собрали кучу справок, которые оказались не нужны. А как выяснилось, все справки стоят денег. У вас не возникает в связи со всем этим определенных мыслей?

Чтобы выяснить истинное положение вещей, мы позвонили на горячую линию в Государственную корпорацию Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в Москву).

И нам удалось выяснить интересные вещи и расставить все точки над i. Как ответила нам оператор Фонда:

– Малоимущие никакого отношения к программе аварийного жилищного фонда не имеют, – ответила нам оператор Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, – это не условие. Дом должен быть признан аварийным. При этом обязательным условием должно являться то, что износ дома должен составлять более 70%. Вам нужно ознакомиться с Постановлением Правительства РФ №47 от 28 января 2006 года "Об утверждении положения признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу или реконструкции".

Также, как пояснили нам в Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, дома, которые не попали в первый этап расселения по Федеральной программе, рассчитанной на 2013-2017 гг., и которые признаются аварийными после 1 января 2012 года, расселяются уже без участия средств фонда. Но расселяться обязательно будут! Эти объекты будут отданы на финансирование региона (это могут быть как муниципальные, так и региональные программы).

Так что, как следует из вышесказанного, дом по ул. Комсомольская, 1 уже признан аварийным и его не нужно повторно признавать непригодным для проживания. Это же является алгоритмом действия и для жителей других домов, которые были признаны аварийными, но в программу по переселению не вошли. Собирать какие-то справки, чтобы якобы подтвердить свое участие в программе по переселению и платить за каждую из них от 500 до 700 рублей (на каждого члена семьи), не нужно!

Результаты и цифры

Когда же ждать выделения средств на второй этап программы, чтобы, наконец, полностью решить проблему с бараками в нашем курортном городе?

Как уточнили "Народной газете Сочи" в Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, согласно перечню поручений Президента РФ, правительству было вынесено поручение внести изменения в программу. То есть продлить программу до 1 января 2019 года. Однако, как нам пояснили, это еще только поручение, то есть принципы, механизмы и условия предоставления финансовой господдержки только в стадии разработки.

И сроки исполнения еще не определены. И никто здесь ничего не скажет, потому что не завершена программа 2013-2017 гг., которая будет действовать, в соответствии с указом Президента, до 1 сентября 2017 года. Те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года, должны быть расселены в обязательном порядке до 1 сентября. А потом уже будет решаться вопрос с домами, которые были признаны аварийными позже.

В качестве справки хочется добавить, что в адресную программу переселения Краснодарского края 2013-2017 годов из ветхих и аварийных домов в Сочи было включено 63 многоквартирных дома. На данный момент расселено 5423 жителя (департамент городского хозяйства не предоставил информации, сколько домов еще не расселено – прим. ред.). Однако нам было сказано, что в городе-курорте Сочи более 130 многоквартирных домов признаны аварийными после 1 января 2012 года, и проблему надо решать программными методами. При этом на программу переселения 2013-2017 гг. из бюджетов различных уровней было выделено более одного миллиарда рублей.

Общий объем финансирования программы составил 1080325468,33 рублей, в том числе средства Фонда – 385 781 558,26 рубля, средства краевого бюджета – 123 558 600,89 рублей, и средства

бюджета города Сочи – 302 921 904,48 рублей. Дополнительное софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Сочи составило – 268 063 404,70 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 143 739 249,70 рублей, средства местного бюджета – 124324155,00 рублей.

Смеем надеяться, что после выхода данного материала, специалисты профильных ведомств администрации станут более внимательны к людям и больше не заставят их собирать платные справки. А также хочется верить, что бараки в нашем курортном городе канут в Лету и станут забытой историей. Средства на устранение проблемы выделяются немалые. Поэтому будем ждать результатов.

P. S. Когда материал готовился в печать, начальник департамента городского хозяйства администрации Сочи Артем Казаковцев, узнав, что назревает скандал, пригласил жильцов дома по ул. Комсомольская, 1 на личный прием. Прием проходит каждую среду с 10:00 до 12:00. Теперь, видимо, гонять людей из кабинета в кабинет, наконец, перестанут. Только, спрашивается, зачем было превращать жизнь людей в ад? Ведь они обратились в газету в отчаянии, исчерпав уже весь свой запас терпения и энтузиазма.