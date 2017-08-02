Не делай добра - не получишь зла?

В "Народную газету Сочи" поступают сотни жалоб. Недавно позвонили жители микрорайона Дагомыс и рассказали о том, что одна из строительных фирм, которая запланировала строительство многоквартирных домов около реки по улице Армавирской, нарушила берегоукрепление, сузила русло реки, как говорится в той песне, "повернула реки вспять".

Рассказали нам и о том, что застройщики планируют построить рядом с рекой прогулочную зону, детские и спортивные площадки, а местных жителей пускать туда не будут. Жаловались на то, что застройщики забетонировали близлежащие ливневки и на многое другое.

Корреспондент "Народной газеты Сочи" выехал на место, чтобы разобраться во всем, докопаться до истины, получить комментарии представителей строительной компании и местной общественности.

Истина с берегоукреплением

Заранее договорившись с представителем строительной компании ООО "Югстройинвест" Константином Лавриновым, приезжаю в Дагомыс (тут сразу оговорюсь, что застройщиками данных объектов являются сербы, которые уже давно зарекомендовали себя на строительном рынке курорта, фирма зарегистрирована в городе Сочи, является стабильным налогоплательщиком в местную казну – прим. ред.). Константин ведет меня по территории будущей стройки, параллельной улице Армавирской, которая находится на берегу реки.

Застройщики делают новые тротуары

До начала строительства еще далеко, однако застройщик позаботился о близлежащей инфраструктуре: уже залита бетоном территория вдоль речки – 320 метров будущей прогулочной зоны, где со временем появится брусчатка, засияют фонари уличного освещения и будут радовать бабушек и их внуков, а также всех, кто решил отдохнуть, новенькие лавочки. В Дагомысе существует проблема – культурных прогулочных зон нет вообще. Поэтому то, что начали делать здесь сербы, ждали давно.

– Прогулочную зону будем тянуть и дальше, также с лавочками, освещением, – просветил меня мой проводник Константин Лавринов, – этой частью все не закончится.

Я тут же интересуюсь, мол, люди говорят, что строительная компания залезла в речку, сузила русло реки и повернула ее вспять. И, задавая вопрос, сама себя ловлю на том, что вижу добротную высокую подпорную стену, которую строительная компания выполнила на своем правомерном земельном участке. Река вспять тоже не течет, а несет свои воды, как обычно, в сторону моря. А тем, кто сомневается, можно прийти самим и посмотреть, не руководствуясь досужими домыслами, и убедиться – строительная компания работает в соответствии с законом. Здания, которые запроектированы, находятся за пределами 20-метровой зоны от уреза воды и даже за пределами 40-метровой зоны.

Хотелось бы поподробнее остановиться на берегоукреплении. Еще раз оговорюсь – строительная компания взвалила на себя эту социальную функцию еще до начала строительства основных объектов, о котором еще пока и речи не идет, кстати, вложив в проект уже около 60 миллионов рублей. Жители Дагомыса всегда боятся выпадения обильных осадков, потому что неизвестно – останутся ли они после этого с крышей над головой. Не редки случаи, когда река, имея малое русло и разрушенное берегоукрепление, которое делалась еще в советское время, выходит из берегов. Река разливается и топит все вокруг. Микрорайон Дагомыс в этом смысле малопривлекателен.

Получается, застройщики, капитально восстановив берегоукрепление, подстраховали всех жителей близлежащей территории (а не только тех, кто купит у них квартиры) на случай разлива реки. Также вне зоны опасности теперь и объекты социальной сферы – к примеру, гимназия, который находится рядом. Но некоторые из жителей (которые пишут кляузы) считают, что берегоукрепление их не спасет. И вообще, по их мнению, дома не нужны, хватит строить! Хочется спросить – а как же молодые семьи (к которым относится и автор статьи), которые мечтают о собственном жилье?

Еще один аргумент, который волнует жителей, – у них, мол, теперь не будет доступа к речке.

– Это будет открытая территория для местных жителей и гостей курорта, – уверил меня представитель застройщика Константин Лавринов. – Мало того, мы планируем здесь оборудовать зону отдыха с детскими и спортивными площадками, как я уже рассказывал, прогулочной зоной, и также у нас будет здесь парковая зона.

На подпорную стену было потрачено 60 млн рублей

Мало того, застройщиками были вывезены с реки и близлежащей территории тонны мусора, несколько КамАЗов всякого "добра" – пластиковых и стеклянных бутылок, битого стекла, шприцов и другого хлама.

– В настоящее время в трех местах восстанавливаем ливневки, асфальтируем близлежащие дороги в микрорайоне, делаем тротуар, – продолжает Константин Лавринов, – всего потратили на облагораживание территории и прилегающей инфраструктуры около 100 миллионов рублей. В планах – заняться и расширением дорог в микрорайоне, потому что они очень узкие.

При этом, как я повторюсь, компания еще и не приступала к строительству многоквартирных домов. Все делается на голом энтузиазме и желании помочь микрорайону, сделать жизнь людей красивее и проще. Ведь, положа руку на сердце, на микрорайон без слез не взглянешь – дороги в убитом состоянии, детские и спортивные площадки можно пересчитать по пальцам, все требует обновления и модернизации.

Также в планах застройщика – не просто выстроить коммерческие квадратные метры, но и грамотно продумать организацию бытовых услуг для населения. К примеру, организовать на первых этажах построенных домов, предварительно изучив спрос, парикмахерские, швейные мастерские, недорогие продуктовые магазины и проч. Чтобы люди могли получать услуги рядом с домом, в котором они живут.

Учесть проблемы

Также нам хотелось знать, что думают депутаты по выше озвученной теме. Учитывалось ли мнение общественности перед запуском проекта?

– Я попросил при строительстве комплекса учесть проблемы данного микрорайона и их исполнить, – уточнил депутат Городского Собрания Сочи Сергей Эксузян. – Собрал представителей ТОС "Дагомыс", попросил позвать всех социально ответственных граждан района (не только членов ТОСа, но и других активистов). Люди пришли, и всех все устроило. Я попросил людей подумать – может быть, надо еще что-то включить в проект. Строительная компания готова учесть все интересы граждан и выполнить работы по благоустройству прилегающей территории и микрорайона в целом.

Строительная компания будет ремонтировать дороги

Депутат Сергей Эксузян озвучил проблему с уличным освещением, и застройщики пошли навстречу.

– Я попросил уличное освещение протянуть вдоль старого берега и довести до школы №82, это порядка 500 метров, – продолжает Сергей Эксузян, – в зимний период у нас темнеет рано, а дети ходят в школу, необходимо, чтобы улицу осветили до конца, до школы.

Было высказано предложение – расширить дорогу около поликлиники, что на Армавирской. Туда и обратно постоянно ездят машины, люди идут пешком, дорога узкая, тротуара нет. Всех уже замучил постоянный звук клаксона, дети с матерями только успевают отпрыгивать в разные стороны. Застройщики тоже согласились пойти жителям Дагомыса навстречу и принять участие в расширении дорожного полотна. Они не отказываются решать проблемы микрорайона.

Также, как рассказал депутат, была договоренность с главой города Анатолием Пахомовым, что застройщики, о которых идет речь в статье, готовы перечислить, кроме всего прочего, и 85 миллионов рублей в бюджет города Сочи. Для того чтобы участвовать в пристройке к школе №82 (пристройка на 420 мест). В планах – строительство нового моста через реку, рядом с планируемыми многоквартирными домами, и многое другое.

Хотя, если рассудить, строительная компания в принципе не обязана делать работы по благоустройству микрорайона. У нее есть законный земельный участок, где они могут осуществлять предпринимательскую деятельность. Спрашивается, зачем им брать на себя лишний груз с ремонтом и расширением дорог, ремонтом ливневок и укреплением береговой полосы? Ведь это даже не десятки, а сотни миллионов рублей? Ответ один – все мы живем в этом городе, у каждого из нас есть семья и дети. Все мы любим наш курорт и хотим, чтобы он становился еще краше.

И добрые дела, кстати, еще тоже никто не отменял. Этот проект просто украсит все вокруг, в том числе и улицу Армавирскую. Но, видимо, не все это понимают. Жители Дагомыса (это касается тех, кто пишет жалобы), неужели вы не хотите, чтобы у вас в микрорайоне появилась цивилизованная общедоступная территория с прогулочными зонами, велосипедной дорожкой, спортивными и детскими площадками, парковой территорией, чтобы у вас отремонтировали дороги, залили новые тротуары?!

Ведь все это делается для жителей поселка и их детей. До сих пор эти застройщики не подводили, все, что было в проектах, претворяли в жизнь. Строительная компания, которая планирует возвести на этой территории четыре многоквартирных дома, зарегистрирована в городе Сочи и является одним из серьезных налогоплательщиков. На нашем рынке порядка 18 лет. Люди, которые в ней работают, все граждане Российской Федерации, прописаны в городе Сочи и платят налоги в местный бюджет.

Получается, у нас сейчас такая сложная ситуация, надо пополнять городскую казну, а кто-то втыкает палки в колеса, пишет жалобы, строительной компании не подписывают разрешение на строительство. От этого страдает итак тощая городская казна. Не дают хода благому начинанию, рубят хорошие социальные проекты. Хотя таким ответственным застройщикам должна быть зеленая улица. Или, как говорится, не делай добра – не получишь зла?

Мне кажется, что жителям Дагомыса необходимо объединиться и отстоять себе место планируемого будущего комфортного отдыха.