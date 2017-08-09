Пляжи должны соответствовать

Прямой диалог с властью всегда приветствуется. Поэтому мы открываем в "Народной газете Сочи" новую рубрику, где специалисты городской администрации будут отвечать на острые и особо актуальные вопросы, назревшие в нашем курортном городе. Вопрос, который мы хотим осветить в первую очередь, касается развития пляжной инфраструктуры в Сочи. С этим вопросом мы обратились к главе города Анатолию Пахомову.

– Анатолий Николаевич, сейчас (с открытием туристического направления в Турции), как никогда, нам необходимо удержать туриста, а также привлечь на курорт нового. Что в этом отношении делается с развитием пляжных территорий в Сочи?

– Все мы понимаем, что нам необходимо развивать туристическую составляющую, привлекать туриста в наш Сочи. И здесь мы можем побороться с другими курортами только качеством и сервисом. В этом отношении в первую очередь необходимо обратить внимание на пляжи, чем город планомерно занимается. В этом году перед подготовкой к летнему курортному сезону мы провели тотальный мониторинг пляжной полосы города Сочи – от Магри до Псоу. Выстроили единые требования к пляжным территориям по оснащению, санитарному состоянию, безопасности, внешнему виду, наличию парковки, сети. Потребовали "Паспорт антитеррористической безопасности": это должно быть наблюдение, кнопка, оповещение.

В итоге, в нынешнем году в Сочи резко вырос пляжный сервис и культура. Оформление пляжей выдержано в едином стиле. Есть медпункты, спасатели, бесплатные туалеты, бесплатный душ, увеличено количество лежаков. Впервые по обеспечению безопасности и общественного порядка работают казачьи дозоры. К вам могут подойти и вежливо напомнить о федеральном законе, запрещающем курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, коим является муниципальный пляж. Также не должно быть на пляже никакого выгула собак. Это запрещено по санитарно-гигиеническим нормам. "Роспотребнадзором" регулярно ведутся заборы морской воды на наличие опасных инфекций. Кстати, сообщаю отдыхающим и горожанам, что все пробы отрицательные, вода чистая. Ни разу никакого источника болезней не выявили.

Сейчас, в разгар курортного сезона, Сочи лидирует в рейтингах авторитетных аналитических агентств. "ТурСтат", Domofond.ru, Booking.com называют его самым привлекательным и безопасным городом для отдыха.

Но на достигнутом мы останавливаться не собираемся. В Сочи 190 пляжей, из них 81 – муниципальный. И все они должны соответствовать мировым и экологическим требованиям. А чтобы арендаторы понимали, что от них требуется, с ними на днях встретился национальный оператор международной программы добровольной сертификации пляжей и марин "Голубой флаг" Галина Цветкова. Эта программа уже давно зарекомендовала себя по всему миру, наконец, к ней присоединяется и наш Сочи. Изначально она действовала только в пределах Европы, но в 2001 году организация, занимающаяся сертификацией мест отдыха у моря, стала всемирной. На сегодняшний день она насчитывает около 50 стран-участниц в Евразии, Африке, Океании, Северной и Южной Америке. Изначально флаг голубого цвета на пляже означал высокое качество морской воды (по нескольким параметрам), сегодня им отмечают только те места, которые соответствуют почти 33 различным критериям.

От первого лица Национальный оператор международной программы добровольной экологической сертификации пляжей и марин "Голубой флаг" Галина Цветкова: – Видно, что в Сочи администрация напрямую заинтересована в развитии пляжных территорий и привлечению туристов на курорт. Если международная программа "Голубой флаг" начнет реализацию у вас на курорте (а я надеюсь, что это произойдет), то нам будет над чем вместе поработать. Заранее отмечу, что по национальным критериям пляжи в Сочи на достаточно высоком уровне.

Объединены они в группы: качество воды, средства безопасности, экологический менеджмент и экологическое образование. В программе учитывается и качество воды, и отсутствие сброса промышленных сточных вод, и даже предотвращение скапливания водорослей в местах для отдыха. Также важное место занимает экологическое информирование – в том числе посетителям должны рассказывать о свершившемся или предполагаемом загрязнении пляжа, предоставлять сведения о действующих законах и кодексах, а также правилах поведения. Участники программы "Голубой флаг" обязаны рассказывать отдыхающим об опасных участках вблизи побережья, включая места обитания местной флоры и фауны, представители которой могут нанести человеку вред.

Должно быть на пляже, подпадающем под сертификацию, и достаточное количество мусорных баков (с раздельным сбором мусора), которые регулярно обслуживаются и опустошаются. Чтобы получить высшую оценку – "Голубой флаг", год от года власти многих стран стараются делать пляжи все лучше и лучше. И многим это удается: в 2015 году на карте мира можно было насчитать 4159 мест, удостоенных этого знака качества. Престиж этой награды столь высок, что многие люди планируют свой отпуск, ориентируясь на самые высоко оцененные экспертами зоны отдыха.

Программе "Голубой флаг" 30 лет. С тех пор как она вышла на европейский уровень, добровольную сертификацию прошли более 4000 пляжей. В этом году впервые за всю историю России (и не только современной) за отличительный знак качества в международном каталоге борется и Сочи - 5 пляжей курорта подали заявки на участие в добровольном сертифицировании.

Поэтому и арендаторы сочинских пляжей не остались в стороне от заманчивой перспективы – сертифицировать пляжные территории, ознакомившись с критериями международной программы "Голубой флаг". Напомню, 5 пляжей курорта подали заявки на участие в добровольном сертифицировании. А это значит, что показатели качества морской воды соответствуют стандартам и выполнены все требования по благоустройству набережной. Что касается других пляжей, то их арендаторам необходимо хорошо поработать и далее уже задуматься о более высоких горизонтах.

По оценке международных экспертов и туроператоров, мало где на курортах можно встретить такое единство в оформлении пляжных территорий. В Сочи все пляжные сооружения выкрашены в белый цвет: белые дорожки, белые кабины, павильоны, бежевые зонты. Смотрится фантастически! И это прежде всего заслуга мэра города Сочи, отмечают специалисты.

За последнее время специалистами Роспотребнадзора было взято 1400 проб морской воды. И каждая соответствовала нормам. А значит, уже одно из главных требований для получения "Голубого флага" выполнено. Развитие культуры пляжных территорий для нас очень важно, так как иностранные операторы изъявили желание работать с нами, а значит, скоро у нас будет увеличиваться количество иностранных туристов из Франции, Испании и других европейских стран. Кстати, иностранные туристы чутко реагируют на то, сертифицирован пляж или нет. Поэтому подобная инициатива для курорта очень важна. Кроме того, присутствие сертификата "Голубой флаг" не допустит распространение в интернете негативных слухов о качестве воды в Черном море. Наши арендаторы должны хорошо подумать и над вопросом, как оборудовать пляж.

Пока же в этой части благоустроены не все набережные. В основном это касается отдаленных пляжей в Лазаревском районе. Другой вопрос, который мы собираемся решать: у нас есть недоступные пляжные территории, не хватает инфраструктуры. Мы сейчас готовим стратегию эти пляжи комплексно развить – сделать дорогу, инфраструктуру, стоянки, объект общественного питания, поработать над безопасностью.