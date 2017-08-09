Желание чиновника - закон!

Почему администрация города Сочи разрешает строительство многоквартирных домов под видом ИЖС? Такой вопрос задают жители Кудепсты, наблюдая, как на улице Эпроновской, 1 строятся три многоквартирных дома. Застройщики уверенно заявляют, что у них все по закону. Как закон по желанию чиновников становится что дышло, разбиралась "Народная газета Сочи".

Двойные стандарты

Трое жителей Адлерского района – Варужан Оганесян, Гари Акопян и Кристина Керселян 2 мая 2017 года обратились в администрацию города за разрешением на строительство трех индивидуальных жилых домов. Дело обычное и, казалось бы, вполне законное. Три разрешения были выданы 25 мая 2017 года на строительство трех индивидуальных жилых домов на земельном участке площадью 6387,0 м2 с кадастровым номером 23:49:0402001:1145. Но, как оказалось, администрация разрешила строить домики размерами 1440, 1188, 1188 м2. Что в итоге привело к строительству трех многоквартирных домов в три этажа с мансардой.

Так выглядит строительство

Ознакомившись с документацией, которая прилагается к разрешению на строительство, с удивлением обнаружили проектные документы – "Описание внешнего облика индивидуального жилищного строительства". Глядя на изображения зданий, задаем себе вопрос: почему главный архитектор города Владимир Малов принимает явный многоквартирный дом за ИЖС? Между тем п.3 ст.48 Градостроительного кодекса РФ четко гласит, что индивидуальный жилой дом предназначен для проживания одной семьи. Здания, которые строятся на Эпроновской, явно рассчитаны на большое количество семей. Кроме того, помочь отличить многоквартирник от ИЖС главному архитектору помог бы свод строительных норм и правил. Одним из признаков многоквартирного дома является расположение помещений (жилых и нежилых) друг над другом. Что, собственно, и вытекает из проектной документации, приложенной к разрешениям на строительство.

Сейчас квартиры этих "индивидуальных домов" активно распродаются. Интернет пестрит объявлениями о продаже жилья в клубных домах на улице Эпроновской. Предлагают квартиры как на первом, так и на четвертом этажах. При разрешении в три этажа. Будущие жильцы не подозревают, какой сюрприз им приготовил господин Малов. Разглядев в группе многоквартирных домов общей площадью порядка 4000 тысяч м2 индивидуальное жилищное строительство, чиновник запросил техусловия у ООО "Сочиводоканал" на водоснабжение и канализование жилья аж на 1м3. Понятно, что после заселения домов такого объема не хватит. И потекут реки фекалий на берега Черного моря.

Все вокруг колхозное - все вокруг мое

Кстати, несколько слов о берегах. Довольно солидная часть земельного участка, на которых почти построены три многоквартирных дома, входит в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу. Редакции известно, что данный участок был продан застройщикам администрацией города. То есть территории, установленные законом, для общего пользования тоже были проданы. Что, наверное, должно привлечь внимание природоохранной прокуратуры. Да и главный архитектор должен был обратить на сей факт внимание при выдаче разрешения.

Ведь глава 6 ст.65 Водного кодекса гласит, что: "Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек <… >, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира". Как же тут предотвратить засорение среды с 1 куб.м канализации?

Кроме того: "В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности". А это означает, что строить здесь можно только при наличии сооружений, которые обеспечивают охрану водных объектов. Такие сооружения в разрешительной документации отсутствуют.

Извечный вопрос

Классический вопрос, кто виноват и что делать, в данной ситуации требует ответа от главы города Сочи Анатолия Пахомова. Очень хотелось бы его получить. А то ведь как выходит – простые граждане ходят годами, чтобы получить разрешение на реальные ИЖС.

К примеру, одному гражданину из Вардане уже который раз отказывают в разрешении на строительство домика 6 на 8. То требуют приложить внешний вид объекта, то предоставить весь проект. Добросовестные предприниматели участвуют в строительстве социальной инфраструктуры города, проходят бесконечные согласования проектов, неоднократно посещают градостроительный совет при главе города и обсуждают с общественностью последствия строительства. Однако для граждан – Оганесяна, Акопяна и Керселян – в кабинете главного архитектора горит зеленый свет. А суть градостроительного законодательства легко прогибается под желания чиновника.

P.S."Народная газета Сочи", в свою очередь, предлагает всем жителям города, кто получил отказ на строительство своего индивидуального жилого дома, предоставлять информацию в нашу газету. Чтобы мы могли четко проанализировать ситуацию: кому реально отказывают в строительстве индивидуального жилого дома, а кому дают (вне всяких норм и правил) разрешения на ИЖС, а потом на этом месте появляются многоквартирники.