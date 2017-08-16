Решение "мусорной" проблемы: Сочи - на очереди

Как отмечают многочисленные гости города Сочи и эксперты, наш курорт отличается своей чистотой и ухоженностью. Тем не менее мусор является больной темой нашего Сочи. Курортный город буквально стал заложником ситуации. Мы - единственный регион в России, где нет полигона захоронения бытовых отходов. Это уникальная в истории современной России ситуация. Все свалки в Сочи в соответствии с концепцией "Ноль отходов" рекультивированы.

Когда власти города Сочи начали прорабатывать строительство мусорного полигона в районе поселка Верхнее Буу, местные жители уперлись и... сделали заложниками всех жителей Большого Сочи. Было принято решение вывозить мусор на полигоны районов Краснодарского края - Белореченский, город-курорт Анапа, Туапсинский, Каневской и даже Ленинградский, наматывая тысячи и тысячи километров. Однако свалки данных районов уже давно переполнены и морально устарели, и сочинский мусор доставлял огромные неудобства самим жителям этих районов. В результате чего они наотрез отказались его принимать. Вывозить мусор стало просто некуда.

На мусоросортировочном комплексе "ТСМ" (который являлся временной площадкой для хранения мусора) стали скапливаться тонны отходов. Эту проблему удалось решить. Буквально на днях был открыт и лицензирован полигон в Белореченске, и власти в ближайшие две недели вывезут весь скопившийся на перевалочных площадках Сочи мусор на данный полигон.

11 августа депутаты Городского Собрания Сочи на сессии выделили необходимые денежные средства для решения этого вопроса, с последующим взысканием средств с собственников акционерного общества "ТСМ" за его вывоз. То есть вопрос в принципе решен. Однако вывоз мусора с территории Сочи – процедура сложная, и можно ли вообще от нее избавиться и организовать экологическое предприятие в самом Сочи, как это практикуется во всем мире? Мы адресовали этот вопрос главе города Сочи Анатолию Пахомову.

– Анатолий Николаевич, можно ли жить автономно и не являться заложниками политики мусорных полигонов? Собираются ли власти решать проблему и есть ли выход из ситуации?

– Верю, что ситуация с мусором в нашем городе и тарифами на его утилизацию скоро изменится в лучшую сторону. Компания "РТ-инвест" – дочернее предприятие госкорпорации Ростех, созданная для реализации проекта по строительству нескольких заводов термической обработки мусора в российских регионах, накануне провела презентацию в Москве. Там был презентован проект "Энергия из отходов", предусматривающий строительство объектов по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и Казани.

Это событие представляет интерес и для Сочи, поскольку сейчас при участии мэрии курорта, администрации Краснодарского края и депутата Государственной Думы Константина Затулина прорабатывается вопрос включения в проект и нашего города. На данном этапе проект предусматривает строительство пяти мусороперерабатывающих заводов – четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Окупить расходы госкорпорация планирует за счет введения так называемого "Зеленого тарифа", по которому крупным потребителям будет продаваться электроэнергия, вырабатываемая заводами в ходе переработки отходов.

60000000 рублей будет потрачено на вывоз мусора с территории мусоросортировочного завода на Транспортной. Такое решение приняли депутаты на внеочередной сессии Городского Собрания Сочи. Соответствующие поправки были внесены в бюджет города. Скопившиеся отходы будут отправлены на Белореченский полигон.

– У многих сложился стереотип, что мусоросжигательные заводы вредят экологии. Об этой стороне вопроса на презентации что-то говорилось?

– В ходе презентации руководители "РТ Инвест" и их партнеры из швейцарской компании Hitachi Zosen Inova (заводы будут строиться по ее технологии) ответили на вопросы, волнующие общественность и экологов. В центре внимания оказался именно экологический вопрос. Гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов объяснил, что проект полностью соответствует экологическому стандарту, и развеял самый популярный с этим связанный негативный миф: заводы будут перерабатывать только те отходы, которые прошли предварительную сортировку и которые невозможны к вторичному применению.

акже присутствующим, в том числе и мне, было интересно, почему выбор по строительству заводов пал именно на компанию Hitachi Zosen Inova.

От первого лица – В правительстве принято принципиальное решение о строительстве в окрестностях Сочи мусороперерабатывающего завода мощностью 500 тысяч тонн в год. Об этом стало известно в ходе встречи с вице-премьером Правительства РФ Александром Хлопониным. Возможно, в южном регионе таких заводов будет три – помимо сочинского, также на Тамани и в районе КавМинВод.

Ожидается, что инвестиции в проект строительства завода в Сочи составят не менее 20 миллиардов рублей. Сочи, по моим представлениям, в течение года выдает 300-350 тысяч ТБО. На сегодняшний день на курорте исчерпаны возможности хранения и переработки этих отходов на своей территории. Депутат Государственной Думы

Константин Затулин

Такой выбор Шипелов пояснил тем, что в мире существует три основных способа "термообработки" мусора – это сжигание на колосниковой решетке, сжигание в кипящем слое, а также пиролиз и газификация. Всего в мире сегодня существует 1,5 тысячи такого рода заводов, причем 90% работают по технологии колосниковой решетки, а это – "конек" Hitachi Zosen Inova. Эта компания зарекомендовала себя во всем мире в области передовых технологий.

В Японии Hitachi Zosen Inova построено 215 заводов, порядка 200 – в Западной Европе, 44 завода в США. Как отметил генеральный директор Hitachi Zosen Inova Франц-Йозеф Менгеде, рециклинг и термическая переработка идут рука об руку, и здесь нет противоречия: страны, где уже успешно работают мусоросжигательные заводы, достигли получения энергии из 35-50 процентов от всех образуемых отходов. К слову, как раз сейчас в шотландском Эдинбурге по этим технологиям сооружается примерно такой же завод, как и запланированные в России. Это к вопросу о разговорах, что Европа от сжигания отходов якобы отказывается.

При финансовой поддержке ЕС в одной только Польше в 2015-2017 годах строятся 6 таких заводов. Еще 2 завода совокупной мощностью 350 тыс. тонн в год планируются к вводу в 2020-м в Литве. В сентябре 2016 года на это выделен грант ЕС в сумме 150 млн евро. В Швейцарии – 39 таких заводов, и там ими тоже довольны.

Также меня впечатлило на презентации и выступление вице-президента компании Hitachi Zosen Inova Андреса Кроненберга, который продемонстрировал слайды термического завода в Париже, который построен всего в трех километрах от Эйфелевой башни, и мало кто вообще догадывается о его существовании. Если вы не эксперт в области переработки отходов, то даже не сможете понять, что это – шоколадная фабрика или завод по переработке отходов в энергию.

– В чем уникальность технологической цепочки обращения с отходами на новых термических предприятиях?

– На мероприятии также детально познакомили и с технологической цепочкой обращения с отходами перед отправкой их на термический завод. После предварительной сортировки и отбора ценного сырья мусоровозы везут не подлежащие переработке отходы на завод. Они сжигаются при температуре 1260 градусов. Дым проходит трехступенчатую очистку. После сжигания остается 3% летучих отходов – они цементируются. Шлак в объеме 10% от сожженного мусора перебирается – отсеиваются металлы, а остальное идет на дорожное строительство. Цель - "нулевое захоронение", для сравнения: сейчас на свалки идет до 95% мусора.

Система газоочистки стоит около 14% от всех капитальных затрат. Специалисты уточнили, что основная часть системы газоочистки – это реактор, в который добавляется известковое молоко. То есть сами фильтры не меняются, в них применяются реагенты, которые постоянно добавляются в систему газоочистки в зависимости от качества выбросов. Поэтому распространенный миф о том, что в России "никто фильтры вовремя менять не будет" – не имеет под собой основания.

Скажется ли на тарифах строительство мусоросжигательного завода (МСЗ)? МСЗ - не предусматривает роста нагрузки на население, уверяет руководство "РТ-Инвест". Тариф на прием отходов для населения не изменится (а может, даже уменьшится). Он вырастет для оптовых потребителей и то всего лишь один раз в год.

– Когда речь заходит о мусоросжигательных заводах, обыватели сразу заговаривают о выбросе диоксинов. Стоит ли этого бояться?

– С помощью диаграммы было продемонстрировано, что различные выбросы от новых МСЗ укладываются в жесткие нормы, установленные в Евросоюзе, достигая от 20% до 85% разрешенного уровня. За отсутствие вредных выбросов, в частности, отвечают герметичные производственные помещения и система фильтрации. Это оборудование просто сжигает все "лишние" фракции газов путем нагрева до температур, превышающих 1000 градусов Цельсия.

Обозначаемая экологами проблема выброса диоксинов на заводах по термической обработке давно решена. С начала 2000-х были применены новые технологии газоочистки, что позволило сократить выбросы диоксинов в 1000 раз. К примеру: если пожары на мусорных полигонах Московской области и Татарстана приводят к выбору 190 граммов диоксинов в год, то совокупный объем выброса всех пяти планируемых к постройке заводов не превысит 0,7 грамма. Это, уточню, всех заводов. Выбросы одного завода при этом, если посчитать, составляют такое мизерное количество, что о нем не стоит и говорить.

Что касается строительства аналогичного завода в Сочи, окончательное решение по этому поводу будет принято в ближайшие месяцы. Вопрос, конечно, пока еще в стадии проработки. Это же касается и выделения средств на проект, но, не скрою, нам бы очень хотелось, чтобы это произошло. Потому что появление подобного предприятия было бы выходом из ситуации. Жители и гости нашего курортного города уже давно ждут подобного решения, чтобы в нашем любимом Сочи стало еще комфортнее и чище.

Наша справка

Мусоросжигательные заводы вообще лидируют в списке промышленно-архитектурных шедевров. Один из самых известных проектов – мусоросжигательный завод "Шпиттелау" в одноименном районе Вены, который является настоящей национальной достопримечательностью.

Завод "Шпиттелау" в Вене

Один архитектурный критик сказал, что "котельная" над Дунаем напоминает украшенный минаретом сказочный восточный дворец из "Тысячи и одной ночи", увиденный глазами мультипликаторов студии Уолта Диснея и их восторженных юных зрителей.

Причем "минарет" в данном случае – это промышленная труба, декорированная синей керамической плиткой и увенчанная золочеными фигурными утолщениями, которые, кстати, имеют функциональное значение. Это эффективные фильтры для очистки выхлопных газов.

Завод в Дании

Еще один проект аналогичного назначения, разработанный известным голландским архитектором Эриком ван Эгераатом, стал новой высотной доминантой датского города Роскилде. Завод будет заниматься переработкой отходов, поступающих из девяти регионов Дании и сопредельных стран, производить электричество и тепловую энергию для Роскилде и области. Здание имеет двухслойный фасад: один слой выполняет функцию климатического барьера, второй – декорированный алюминиевыми плитами цвета умбры и произвольным узором, созданным с помощью вырезанных лазером отверстий – придает зданию футуристический вид. Несколько раз в час искра света медленно превращается в горящее пламя, освещающее все здание целиком. Когда метафорический огонь угасает, здание становится похожим на тлеющие угли.

В 2013 году строительство еще одного такого предприятия началось в Копенгагене. Фантастичность ситуации в том, что данное здание одновременно будет служить горнолыжным курортом – на его территории и на его крыше проложат несколько трасс разной длины и разных уровней сложности.

Завод CristalСhile в чилийском Мапуче построен по проекту известного архитектора Гильермо Эвиа из бетона, пластика и множества стеклянных элементов, на производстве которых само же предприятие и специализируется. Для поддержания требуемого температурного режима в здании используется геотермальная энергия.

Хочется верить, что у нас в Сочи в ближайшем будущем тоже появится свой сказочный и необычный мусоросжигательный завод.