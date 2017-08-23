Большой размах малых дел

В Сочи не прекращаются масштабные проекты по модернизации и строительству школ, детских садов, лечебных учреждений, газораспределительных сетей. Но огромное внимание уделяется и малым делам, которые, может быть, и незаметны, но очень важны как для каждого района, так и для отдельно взятого человека. Здесь предложения о том, что необходимо сделать, поступают от самих сочинцев. Внешний вид курорта (в том числе и частный сектор) потрясает воображение всех наших гостей - Сочи с каждым днем становится все чище, красивее и наряднее.

Сейчас, в рамках реализации программы "Малые дела", коммунальщики начали наводить порядок ударными темпами: подсыпают и бетонируют дороги, ремонтируют уличное освещение, вырубают аварийные деревья и делают многое другое. Все это отражено в наказах граждан, поступающих в администрации районов и мэрию. Нас конкретно заинтересовало - какие работы были выполнены в каждом из районов нашего города? Историю малых дел мы покажем в нашей рубрике, где на вопросы читателей отвечает глава города Сочи Анатолий Пахомов.

И капля превратится в море

– Анатолий Николаевич, как на практике решаются насущные проблемы сочинцев, которые отражены в поручениях, наказах и обращениях горожан по программе "Малые дела"?

– Все обращения, поручения и наказы жителей города, поступающие как в администрации районов, так и в городскую администрацию, имеют для города большое значение. Благодаря неравнодушию и своевременным сигналам горожан о том, что необходимо отремонтировать и где навести порядок, наш курорт становится с каждым годом все благоустроеннее и краше.

Для этого и существует программа "Малые дела", в рамках которой только в Лазаревском районе за два прошедших месяца удалось завершить 15 проектов. Самая отдаленная от центра часть курорта преображается на глазах.

В прошлом году муниципалитет получил на ремонт улиц порядка 210 млн рублей

Первые изменения можно увидеть уже по пути в Лыготхский сельский округ. Те, кто бывает здесь часто, знают, что часть дороги там постоянно подмывалась речкой. Теперь сюда засыпали 1,5 тысячи кубометров гравия. Через 2-3 недели площадку забетонируют, проведут берегоукрепительные работы.

Всегда требует внимания уличное освещение – это необходимость для местных жителей. В ауле Лыготх нынче стало светлее: на улице Нарт установили фонари. В ауле Калеж уже забетонировали площадку под навес рядом с местным кладбищем, заменили ограждение, протянули водопровод, подготовили площадку для стоянки автомобилей.

Работы еще много, но уже примерно через месяц здесь будет так же, как и в соседнем ауле Хаджико, – красиво и удобно. Остался только последний штрих – поставить лавочки в тени навеса. Не забыли и о подрастающем поколении. Здание детского сада долгие годы страдало от сырости. Одна из стен пропускала влагу. В рамках шефской помощи сочинские единороссы сделали здесь соответствующий ремонт. Кстати, уже совсем скоро юные жители Лазаревского района пойдут и в новый детский сад в селе Совет-Квадже.

И это далеко не все запланированные "малые" дела. На сегодняшний день в работе еще 13 проектов, и прием заявок от жителей продолжается. Будем надеяться, что после всех изменений в горных селах и аулах Лазаревского района отдыхающих будет не меньше, чем на побережье. Тем более что для этого природа создала здесь все условия, нужна только небольшая помощь человека.

Малые дела каждый день

Адлер тоже не обходится без "малых" дел, которые имеют большой размах. Здесь акцент поставлен на зеленом царстве - в этом курортном районе приводят в порядок деревья, клумбы и зелёные насаждения. Ведут работы по санитарной обрезке пальм, покосу травы в скверах, вырубке аварийных деревьев. Буквально на днях привели в порядок улицу Молокова: провели санитарную обрезку магнолий, пальм, а также вычистили скверы.

Выиграла тендер на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями в Адлерском районе ООО "Агава". Всего в районе приведено в порядок 247 деревьев, покошено 23 гектара травы и спилено аварийных деревьев на 95 кубических метров.

В рамках проекта "Малые дела" в Лазаревском районе

за два прошедших месяца удалось завершить 15 проектов

Большой вклад в реализацию программы "Малые дела" вносят и наши депутаты, в том числе и депутаты Законодательного Собрания Края, которые представляют город Сочи. С их помощью мы решаем очень серьезные социальные вопросы. Они идут к министрам, делают огромную работу, представляя наш город на краевом уровне.

Недавно жители Адлерского района выступили с предложением дополнить программу "Малые дела" – решено очистить ливневки и каналы и привести в порядок детские и спортивные площадки. По всем внесённым предложениям власти города начнут работу в ближайшее время.

Сочинцы в своих наказах обращают внимание на плохое состояние сельских дорог. В следующем году на их восстановление будет выделена рекордная сумма. В прошлом году муниципалитет получил на ремонт улиц порядка 210 млн рублей. В этом году программа увеличилась в два с лишним раза - направлено порядка 550 млн рублей из краевого бюджета. В 2018 году мы планируем получить уже 1 млрд рублей. Это огромная и напряжённая программа. Фактически мы зайдем на те улицы, которые не ремонтировались десятилетиями, сделаем хорошие подъезды к туристическим объектам и к пляжным территориям. Это безусловный толчок и к развитию курорта, и к благосостоянию именно сочинцев.

Благоустроить центр

В Центральном районе на данный момент выполнено более 200 малых дел. Список выполненных наказов внушительный: это ремонт канализации, ямочный ремонт дорог, кронирование деревьев и починка того же забора.

Один из самых густонаселенных на курорте – район КСМ. В детских площадках здесь дефицита нет, а вот подростки пока остаются не у дел. Но сидеть на лавочках ребята будут недолго. В связи с наказом избирателей разыгран муниципальный контракт, и уже через месяц в микрорайоне достроят площадку для воркаута. Место выбрано не случайно, так как поблизости находится школа, садик. Здесь будет резиновое покрытие, лицензированное оборудование, которое имеет все сертификаты, все ГОСТы, все будет соблюдено с точки зрения безопасности.

Свою лепту в общее дело намерены внести и общественники микрорайона. Активисты обещают следить за чистотой и порядком на спортивной площадке.

Жители общежития под номером восемь по улице Тимирязева обратились в районную администрацию с просьбой установить камеры видеонаблюдения. Выполнить решение антитеррористической комиссии самостоятельно им оказалось не под силу. Силами ООО "Профбезопасность" все работы были выполнены.

Акцент на села

В рамках выполнения программы малых дел также приводят в порядок и села, в том числе и в Хостинском районе.

В селе Барановка идут работы по очистке коллектора. В коллектор длиной 130 метров, который находится под землёй, и в открытый коллектор, который чуть меньше подземного, попадают стоки со всей горной местности села Барановка. Строился он давно, и в результате того, что долгое время он был, по сути, бесхозным, стал проблемой номер один для этого района. Теперь же благодаря проводимым работам вода в районе въезда в село больше собираться не будет. В связи с тем, что коллектор не работал, было постоянное подтопление проезжей и тротуарной частей, высота воды поднималась до метра. Это очень серьёзная проблема, которая накапливалась много лет, мы ее разрешили и не допустим, чтобы она возникала снова. Специалисты чистят коллектор уже не одну неделю.

Объект достаточно сложный, особенно подземная часть, где приходится работать вручную. За это время уже вывезено 250 кубометров мусора, и теперь грунтовые воды могут проходить свободно. Неучтённый коллектор будет передан на баланс муниципального предприятия "Водосток".

Также в Хостинском районе, в рамках программы "Малые дела", по наказам граждан будут решаться вопросы газификации, освещения, санитарного состояния улиц. По всем поручениям уточнены сроки исполнения и назначены ответственные. В том числе это и представители ТОСов, и местные депутаты, которые контролируют ход исполнения каждого поручения. Большинство проблем в рамках реализации программы "Малые дела", которая формируется на основе обращения граждан, удастся решить уже до конца сентября.

В нашу редакцию поступают обращения и письма от жителей города-курорта со словами благодарности по реализации программы "Малые дела".

– Очень приятным событием в благоустройстве микрорайона Хоста стало восстановление сквера и фонтана, где расположена скульптура "Девушка-река Хоста", – рассказал председатель ТОС Хоста Евгений Ачох, – под руководством первого заместителя главы города Сочи Мугдина Чермита был установлен фонтан, который не работал около 20 лет. Заметно преобразился сквер. Были созданы красивые "букеты" из хаотично растущих бамбуков, устроены дорожки из плитки, установлены фонари и лавочки. Теперь это стало излюбленным местом для гостей курорта и особенно для жителей Хосты.

– Больше года у нас не работал фонтан возле дома культуры в микрорайоне совхоза "Россия", – рассказала председатель ТОС "Псоу" Наталья Калиновская. – Хочется сказать большое спасибо администрации за то, что фонтану дали вторую жизнь, он снова ожил. Здесь приятно отдыхать и днем, и в вечернее время, особенно когда включают подсветку и все освещается цветными огнями. Фонтан вновь стал любимым местом отдыха для местных жителей и отдыхающих.