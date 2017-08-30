Мифы и реальности курортного сезона

Наш Сочи, являясь крупнейшим и уникальным круглогодичным курортом России, встречает туристов с начала прошлого века. Каждый год мы все с замиранием ожидаем начала летнего курортного сезона, нам очень важно достойно принять гостей, чтобы они приезжали сюда снова и снова. И если в лихие 90-е (и в последующие годы) в туристической отрасли наблюдался спад, то с 2014 года показатели уверенно пошли вверх. Вот практически и закончился курортный сезон-2017. Уже сейчас можно подвести предварительные итоги - был ли он удачным?

Не секрет, что в печатной прессе и интернет-изданиях периодически появляются вбросы о том, что туристическая загрузка на курорте оставляет желать лучшего. Ходят мифы и слухи, которые зачастую расходятся с реальным положением вещей. Чтобы уточнить истинное положение дел с наполняемостью санаторно-курортного комплекса Сочи, мы обратились к главе города Сочи Анатолию Пахомову.

– Анатолий Николаевич, хотелось бы донести до общественности реальную ситуацию по туристической загруженности в городе Сочи. Есть цифры: сколько туристов посетило курорт на данный момент? Какова загруженность здравниц? И вообще – не провальный ли нынешний курортный сезон? В Интернете пишут всякое, в том числе есть и негативные отклики, что к нам не едут...

– Действительно, вы правы, негативные отклики имеют место. Более подробно об этом я расскажу чуть позже. А сейчас начну с того, что заполняемость санаторно-курортного комплекса Сочи на данный момент та, которую мы и ожидали. По данным на 15 августа, курорт посетило чуть более трех миллионов гостей, загрузка на сегодня – 95%. Что аналогично этому же периоду прошлого года. Эти данные подтверждают и отельеры города, и многочисленные рейтинги служб бронирования. Наш курорт в них всегда в тройке лидеров. При этом важно отметить, что в сезоне-2017, в отличие от лета 2016 года, для туристов были доступны турецкие курорты, и, несмотря на это, многие отдыхающие все же сделали выбор в пользу Сочи. В подтверждение этих данных говорит и тот факт, что аэропорт Сочи принял трехмиллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом году.

Небольшой спад по наполняемости объектов из-за плохих погодных условий отмечался в июне, но благодаря проведению матчей Кубка Конфедераций уменьшение турпотока удалось компенсировать. Если говорить о прогнозах на осень, то в сентябре загрузка здравниц составит порядка 87%, в октябре – около 82%.

– А как в летний сезон показал себя горный кластер? Туда ехали?

– Этим летом у нас, как альтернатива демократичному отдыху в Лазаревском районе, появился недорогой отдых в горном кластере – Красной Поляне. Это было организовано нашими федеральными туроператорами. Думаю, что уже ни для кого не секрет, что на курорте Горки Город можно было отдохнуть этим летом по цене 600 рублей за сутки. Такое предложение явилось серьезной конкуренцией Лазаревским мини-отелям. В летний сезон горный кластер был заполнен на 90%, приехало большое количество гостей. За счет этого мы также достигли показателя прошлогодней загрузки в целом по городу. В пиковые дни загрузка на курорте Горки Город доходила до 89%, на курорте Роза Хутор – до 80%. Каждый из горных курортов старается привлечь максимальное количество туристов, гостей всевозможными способами. К примеру, Роза Хутор в свои комплексные программы включает также и конные путешествия, и прогулки в этнопарк "Моя Россия", и многие другие интересные и познавательные проекты.

– Каким образом планируете загружать город до наступления новогодних праздников, когда основной турист уедет?

– Для того чтобы курорт был заполнен после завершения летнего сезона, у нас запланировано большое количество массовых мероприятий. Для привлечения туристов в осенний сезон, с сентября по декабрь включительно, в городе планируется проведение порядка 80 событийных мероприятий, в числе которых международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", Всемирный фестиваль молодежи и студентов, большое число спортивных соревнований. Не будет проблем с загрузкой и в новогодние праздники, о чем свидетельствуют предварительные данные по бронированию номерного фонда.

Помимо этого хочется сказать, что в межсезонье мы проводим презентацию курортных возможностей Сочи в крупных городах России и зарубежья. И по итогам этих встреч увеличивается количество гостей из этих городов. Так, например, из Красноярска поток туристов в этом сезоне увеличился на 30%, из Новосибирска – на 91%.

В консолидированный бюджет Краснодарского края, по итогам шести месяцев, от Сочи поступило 1,6 млрд рублей, что также на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Что также свидетельствует в пользу того, что в городе Сочи количество туристов как минимум осталось на прошлогоднем уровне.

По итогам этих встреч заключаются договоры с туроператорами, отелями. Это тоже будет работать на привлечение туриста, и, будем надеяться, сработает на то, чтобы загрузка в нашем городе не уменьшилась.

– Откуда возникают негативные отклики в СМИ различного уровня о том, что город Сочи недозагружен туристами?

– Это происходит по нескольким причинам. К примеру, некоторые туроператоры выкупают блоки мест (по 30-50%) в санаториях, курортных организациях, отелях и потом самостоятельно их реализовывают. Отели идут на это с большим удовольствием, потому что, по сути, это гарантированная продажа их номеров. Но бывает, что у некоторых туроператоров что-то пошло не так, и номера частично остаются нереализованными (мы не говорим про август месяц, когда загрузка практически 100%). От этого потом и возникают слухи, что в городе Сочи незаполненные объекты размещения. Хотелось бы повториться, что здесь речь идет о непрофессиональной работе некоторых из туроператоров, которые не могли загрузить те блоки номеров, которые они когда-то выкупили.

Второй момент – есть у нас и такие федеральные туроператоры, которые работают по направлению Турция – Египет. Когда это направление было закрыто, они переключили весь свой негатив на город Сочи и продолжают целенаправленно раздувать слухи и муссировать негативную информацию про наш город-курорт. Им это выгодно. У этих федеральных туроператоров, естественно, есть свои каналы распространения информации, свой пул журналистов. Если их интересы расходятся с интересами города Сочи, естественно, они будут через свои источники распространять недостоверную информацию для того, чтобы направлять активность по тому направлению, которое им необходимо.

От первого лица Генеральный директор санатория "Знание" Дмитрий Богданов (в сфере туризма более 20 лет): – Против Сочи головная кампания информационной войны начинается где-то с ноября и продолжается до конца марта. Возникает масса материалов, публикаций, в которых очень четко выстроена критика нашего курорта. И все мы прекрасно понимаем, чем она обусловлена – ее раздувают недобросовестные конкуренты.

В это межсезонье очень сильно тиражировалась информация, что сочинские жадные отельеры подняли цены на 30%. Хотя это не соответствовало действительности. Или любят раздувать слухи, что у нас просто эпидемия по инфекционным болезням детей. И таких фактов можно привести великое множество.

Если мы видим подобный негативный информационный вброс против нашего курорта, то сразу собираем пресс-конференцию, чтобы цифрами и данными перекрыть и опровергнуть ложь. Однако, несмотря на ухищрения недружественных нам СМИ, многие отдыхающие делают выбор именно в пользу Сочи – уникальной черноморской здравницы. Где летом гостей привлекают морские купания, а зимой – катания на горных лыжах. Ежегодно у нас отдыхает более шести миллионов туристов – эта цифра говорит сама за себя.