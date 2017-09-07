Немало воды утекло, но все исправимо

Последний месяц одна из самых обсуждаемых тем среди горожан - кому платить за воду? Жителям Адлерского района стали приходить квитанции сразу от двух компаний - МУП "Водоканал" и ООО "Сочиводоканал".

Люди руководствуются досужими домыслами и не понимают, почему сложилась такая ситуация. Коммерческая организация ООО "Сочиводоканал" последние дни в блогосферу подкидывала версии о рейдерском захвате водопроводного хозяйства. Хотя нелепость этого предположения очевидна. Собственник в лице города возвращает свое же собственное имущество, причем делает это исключительно в правовой плоскости и согласно судебному решению.

Дело в том, что деятельность ООО "Сочиводоканал" уже давно вызывала нарекания как у потребителей, так и у администрации курорта, в результате чего было создано предприятие МУП "Водоканал" и подан иск о досрочном расторжении договора с предыдущей компанией. Суд вынес положительное решение, и водопроводное хозяйство в настоящий момент возвращается под управление города. Пользуясь временной неразберихой, ООО "Сочиводоканал" продолжает выставлять потребителям квитанции с требованием оплатить услуги.

Чтобы разобраться во всей этой истории, в причинах досрочного расторжения договора с ООО "Сочиводоканал", а также выяснить, кому теперь должны платить потребители, мы обратились к первому заместителю главы Мугдину Чермиту.

– Мугдин Мадинович, каковы причины досрочного расторжения администрацией договора с ООО "Сочиводоканал" и передачи водопроводного хозяйства города в управление МУП "Водоканал"? Как говорят, все началось с того, что ООО "Сочиводоканал" отказался принимать на баланс адлерские очистные сооружения. Также есть информация, что ООО "Водоканал" не вкладывал средства в модернизацию водопроводных сетей...

– В течение 10 лет муниципальные сети находились в аренде у коммерческого предприятия ООО "Сочиводоканал", которое при заключении договора взяло на себя обязательства по обслуживанию и развитию сетей водоснабжения и водоотведения города Сочи.

Однако за все время аренды при годовом обороте порядка 2 млрд рублей предприятие не вкладывало собственных средств в развитие системы водоснабжения города. При этом только за прошлый год зафиксировано более 2,5 тысяч аварий, и сегодняшние отключения абонентов связаны исключительно с ветхим состоянием сетей. Абсолютные показатели потерь воды через сети, находящиеся в аренде у данного предприятия, увеличились на 12 млн кубометров в год.

Кроме того, коммерческое предприятие ООО "Сочиводоканал" отказывалось брать на баланс бесхозные или неприбыльные сети. В частности, адлерские очистные сооружения, которые сейчас успешно эксплуатирует МУП "Водоканал". Сейчас мы создаем комиссию, которая оценит общее состояние сетей, имущество канализационных станций. Износ серьезный, процентов на 70. Губернатор ставил задачу обновлять сети ежегодно на 5-7 процентов. Но и эта задача ООО "Сочиводоканал" не выполнялась.

Рассмотрение спора в Арбитражном суде Краснодарского края было начато в 2016 году. В настоящее время решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04 августа 2017 года договор аренды расторгнут. Администрация города Сочи, воспользовавшись процессуальными правами, предоставленными законодательством РФ, направила в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о немедленном исполнении принятого судебного акта – решения Арбитражного суда Краснодарского края от 04 августа 2017 года. Подача этого заявления обусловлена тем, что ООО "Сочиводоканал" в сложившихся обстоятельствах не принимает должных мер по обеспечению сохранности муниципального имущества, пока еще находящегося в его распоряжении.

Кроме того, у администрации имеется информация о недобросовестных действиях со стороны ООО "Сочиводоканал", способных негативно повлиять на бесперебойную работу городской системы водоснабжения и водоотведения. В частности, речь идет о демонтаже и перемещении оборудования с объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения. А также о понуждении работников, под страхом увольнения, к оформлению заявлений о нежелании работать в иных организациях, кроме ООО "Сочиводоканал", до момента перевода в другую специализированную компанию.

Важно отметить, что направление мэрией заявления в Арбитражный суд Краснодарского края никоим образом не умаляет прав ООО "Сочиводоканал" на обжалование принятого по делу судебного акта (решения от 04.08.2017 г.). Утверждения ООО "Сочиводоканал" об обратном не имеют под собой законных оснований, дестабилизируют обстановку и способствуют нагнетанию социальной напряженности как в рабочем коллективе ООО "Сочиводоканал", так и среди населения города.

99% сотрудникам коммерческого ООО "Сочиводоканал" будет предложено остаться на своих рабочих местах. Работникам предоставится возможность трудоустройства в том юридическом лице, которое займется эксплуатацией имущества и организацией водоснабжения и водоотведения на территории Сочи. Изменения могут коснуться лишь топ-менеджеров коммерческого предприятия. Соответственно, и заработных плат руководства. Для муниципальных предприятий существуют ограничения по их начислению.

– Почему так случилось, что буквально к вечеру в день передачи хозяйства МУП "Водоканал" стали наблюдаются резкие перебои с водой? Чем это вызвано?

– Очевидно, что винить МУП "Водоканал" в отсутствии воды за те сутки, что предприятие приступило к работе, как минимум абсурдно. Все это является попыткой дисквалифицировать работу предприятия, которое еще даже и не приступило к эксплуатации сетей. Самое возмутительное, что заложниками этой ситуации стали жители города. Причины сбоя в работе кроются в прежней, недобросовестной деятельности ООО "Сочиводоканал". Да, эти два дня по восстановлению подачи воды были исключительно тяжелыми, но мы справились с этой ситуацией, и уже к вечеру 4 сентября решили этот вопрос.

Причина же была в следующем: ООО"Сочиводоканал" на протяжении многих лет не занимались водозабором на реке Сочи. Перебои с подачей воды испытывали микрорайоны, которые запитываются от водозабора. Как показали предварительные исследования, из 12 озер, необходимых для подпитки, 10 были осушены, а два даже не готовы для приема воды. Необходимо было чистить скважины и озёра, которые эти скважины подпитывают. Когда МЧС объявил об опасности селевых потоков, ООО "Сочиводоканал", опасаясь загрязнения озёр, принял решение их перекрыть. При этом уровень воды в скважинах был недостаточным, то есть они попросту не были к этому готовы заранее. В результате резервуары быстро опустошились.

Ещё больше ситуацию усугубила авария на улице Пластунской, когда произошёл порыв магистрального водовода, что вообще подвело запасы воды в резервуарах всего района к нулевой отметке. Попросту говоря, ООО "Сочиводоканал" допустил целый ряд просчётов, которые привели к сложившейся ситуации. Один из ключевых моментов – не было проведено должной подготовки водозаборных сооружений реки Сочи к весенне-летнему сезону. Сейчас специалисты МУП "Водоканал" взяли ситуацию под свой контроль, производится наполнение скважин и резервуаров.

Мы считаем, что окончательную оценку действий предыдущего эксплуатанта должны дать соответствующие надзорные органы. В планах МУП г. Сочи "Водоканал" в течение осенне-зимнего периода полностью снять проблему обеспечения водой сочинцев и гостей города. Уже сейчас специалисты предприятия разрабатывают комплекс мер, необходимых для бесперебойной работы водозаборных сооружений на реке Сочи, которые позволят оставить эту многолетнюю болевую точку в прошлом.

– В квитанциях ООО "Сочиводоканал", как рассказывают жители, появилась строчка, что если услуги не будут оплачены и появится задолженность, то дело передадут судебным приставам. Правомерно ли это?

– Относитесь к этому, как того требует закон. Вы – потребитель, у вас есть обязанности – до 10 числа следующего месяца оплатить за потребленную услугу. Вы – не оплатили. Это не значит, что поставщики услуг завтра обратятся к приставам. Сначала поставщик должен пойти, подать на вас в суд, получить решение суда, что вы должны какую-то сумму. И только после этого поставщик услуг имеет право обратиться к приставам. Пристав завтра по их требованию не побежит и ничего делать не будет. Однако если рассудить логически, с ООО "Сочиводоканал" расторгли договор, компания прекращает свою деятельность. Следовательно, производить оплату за услуги следует другой компании, которая придет на их место.

От первого лица Директор МУП "Сочиводоканал" Сергей Винарский: – На сегодняшний день счета ООО "Сочиводоканал" арестованы в соответствии с судебными рассмотрениями. Однако ООО "Сочиводоканал", чтобы получить деньги потребителей (не знаю, насколько законно), привлек посредника – фирму ООО "АБВК-Сочи", и теперь пытается получить деньги, выставляя на своих извещениях об оплате реквизиты этой компании. Квитанции, которые распространил ООО "Сочиводоканал" со счетом на ООО "АБВК-Сервис", оплачивать не рекомендуется. Гарантии, что эти средства пойдут в счет оплаты услуг, никто дать не может. Поэтому, чтобы деньги не были потеряны, сочинцам рекомендовано оплачивать квитанции, которые поступят уже с реквизитами МУП "Водоканал". Кстати, средства, которые потребители уже по незнанию перечислили ООО "Сочиводоканал" (ООО "АБВК-Сочи") пересчитаны не будут. Необходимо дождаться сентября, когда за все уже надо будет платить в МУП "Водоканал", и тогда оплатить услуги сразу за два месяца.

– Есть информация, что краевые власти планируют выделить серьезные средства на восстановление водопроводного хозяйства Сочи, износ которого в настоящее время очень большой. Эта информация соответствует действительности? И если да, то как будет осуществляться контроль за эффективным расходованием этих средств?

– Пока мы не имеем точной информации по этому поводу. Выделение средств планируется, но когда оно будет – неизвестно. Пока МУП "Водоканал" будет жить на те средства, которые заложены в тариф. Основные источники для развития предприятия, для поддержания его работоспособности на данный момент – это тариф и плата за подключение. Кстати, на абонентах никак не скажется передача водопроводных сетей в МУП "Водоканал". Ежемесячная сумма в их квитанциях только уменьшится. Муниципальное предприятие будет применять свои тарифы, они ниже тех, что были установлены ООО "Сочиводоканал" – на 10% на водоснабжение, на 30% – на канализацию. Квитанции от муниципального "Водоканала" сочинцы начнут получать уже в конце сентября.

Для справки - если у ООО "Сочиводоканал" в графе "холодная вода" стояло 35,02 руб/куб., то у МУП "Сочиводоканал" стоимость подобной услуги будет 26,00 руб/куб. ООО "Сочиводоканал" брал за водоотведение 31,34 руб/куб., а МУП "Водоканал" будет брать – 22,75 руб/куб.

Фото - www.mup-vodokanal-sochi.ru