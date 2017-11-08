В Раздольном притаился город-призрак

В конце села Раздольного, на улице Тепличной, перед Олимпиадой-2014 был построен целый микрорайон многоэтажных домов (около 34 высоток), с автомобильными развязками и автобусными остановками.

Как обещали, в этих домах должны были размещаться волонтёры, сотрудники сил безопасности и другой персонал, задействованный при проведении Игр. Позже часть квартир планировали передать нуждающимся - переселенцам и всем тем, кто десятилетиями стоит в очереди на получение жилья в Сочи. Однако ни в 2014 году, ни в настоящий момент квартирами в данном жилом массиве так никто и не воспользовался. Стройку попросту заморозили.

Сегодня этот микрорайон напоминает заброшенный город-призрак, зияющий пустыми глазницами оконных коробок, или мертвый город, как называют его местные жители. "Народная газета Сочи" провела собственное расследование, пытаясь выяснить, оживет ли когда-нибудь город-призрак и есть ли надежда у наших очередников и нуждающихся получить там жилье?

Здесь были заповедные места…

Прежде чем начать описывать хаос заброшенного и недостроенного города-призрака, хочется оговориться, что раньше эти места гремели не только на всю Россию. В шаговой доступности от стройки есть озеро, отдыхать к которому ехали первые партийные деятели, приезжали и из-за границы. Тогда в озерах водилась рыба, стояли домики для отдыха.

– Я там в 1973 году спас жену то ли министра сельского хозяйства, то ли строительства, уже сейчас точно не помню, – рассказал местный житель. – Она стала тонуть, ну я прыгнул и быстро ее вытащил.

Потом все постепенно пришло в негодность. Однако живописное озеро, правда, довольно обмелевшее, существует и сегодня. Вместе с природными красотами место, где теперь всем мозолит глаза пустой город, славилось и растениеводством.

– Такое хозяйство здесь было! Теплицы стояли справа, слева, – продолжает рассказывать мой проводник. – Все принадлежало Научно-исследовательскому институту горного садоводства и цветоводства. Выращивали саженцы 250 сортов роз, гвоздику, тюльпаны, нарциссы. Всю Россию снабжали цветами. Выращивали лимоны и овощи. Не знаю, каким образом забрали земли института, и на этом месте начали строить.

Строить дома здесь начали в 2012 году. Планировали, что к Олимпийским играм-2014 в них уже будут жить волонтеры и полиция, которая охраняет Игры. Все очень быстро возвели, буквально за пару лет (коробки домов, возведенные под крышу, без отделки). Стройка кипела – туда никого не пускали, ни местных, ни иногородних, перекрыли дорогу. Один раз, как рассказывают местные жители, туда даже не пустили главу города, был целый скандал. Однако стройка как быстро началась, так же быстро и заглохла, и микрорайон начал превращаться в призрак – ветшать, зарастать сорняками, территорию оккупировали стаи беспризорных собак.

– А сначала, когда стройка началась, говорили, что будут давать здесь квартиры сочинцам, многодетным, даже в местном клубе такие ролики крутили, – сокрушаются местные жители, – а сейчас все бросили, все разрушается, жалко.

Получается, застройщики (о которых речь пойдет ниже) залезли на плодородные сельхозугодья, построив коробки в живописной местности около озера, и все бросили. Про таких говорят – "сам не ам и другим не дам". Зачем было сюда лезть, снимать слой плодородной земли, занимать территорию, строить, а потом все бросать, превращая местность в городской черте в город-призрак? Остались без надежды улучшить свою жизнь и нуждающиеся в заветных квадратных метрах жители Сочи. Сколько у нас стоит на очереди несчастных, нуждающихся в жилье? Только в с. Раздольном около 30 ветхих бараков, жить в которых уже невозможно.

Без слез не взглянешь

Единственные жильцы города-призрака - собаки

В настоящий момент единственными жильцами города-призрака являются стаи беспризорных собак. Хотя, по информации местных жителей, здесь около 34 высоток, в которых должны были быть тысячи квартир. Самое обидное, что некоторые дома уже практически готовы к сдаче, не хватает лишь внутренней отделки и коммуникаций. Сделаны остановки (которые ломает шпана), дорожные развязки, разметка, стоят знаки. Вместе с тем везде навален строительный мусор, пешеходные дорожки заросли травой, профлисты, которые служат заборами, – на боку. Мародеров нет, но здесь и брать особо нечего.

Единственное, может, вытаскивают пластиковые оконные коробки, ведь ни сантехники, ни отделки внутри нет. Однако дома охраняются (многочисленной охраны нет, но одного охранника мы увидели и с ним поговорили). Охранник нам сказал (и позже эта информация подтвердилась), что собственником этих высоток является компания "РЖДстрой", которая является "дочкой" РЖД. Как же получилось, что столь серьезный застройщик, взяв на себя определенные обязательства, не довел дело до ума? Мало того – заброшенный город является пятном на карте курорта. Жители Раздольного, где расположились недострои, недовольны ситуацией – им не по нраву бродячие собаки, которых в мертвом городе развелось очень много, они кидаются на людей и воют по ночам.

Не выигрывает от этого и облик города, где и так хватает замороженных недостроев (печально известный концерн "Вант" на Мамайке). Между тем на сайте АО "РЖДстрой" нам удалось найти информацию, что 6 октября 2016 года должен был состояться аукцион по определению покупателей имущества АО "РЖДстрой": "Жилой квартал по ул. Тепличной в селе Раздольное Хостинского района города Сочи". "Дочка" РЖД – компания "РЖДстрой" объявила о намерении продать 34 недостроенных объекта. Планировалось выставить на аукцион в октябре порядка 34 объектов недвижимости общей стоимостью почти 3 млрд рублей.

Однако ни тогда, ни на повторном аукционе, прошедшем 14 февраля, когда "РЖДстрой" выставила на торги уже только три недостроенных многоквартирных дома в селе Раздольном, ни один дом так и не был продан. Запланированные торги не состоялись из-за отсутствия заявок потенциальных покупателей. Интересно, по какой причине не находятся покупатели? И долго ли город-призрак еще будет мозолить глаза жителям и гостям нашего города?

Где собака порылась?

В связи со сложившейся ситуацией у нас возникло несколько вопросов: что послужило причиной фактической заморозки строящегося микрорайона? И осуществлялся ли контроль профильных органов за данной стройкой? Эти и другие вопросы мы направили в администрацию города. Ответа нет до сих пор. Ожидая такую развязку событий, мы не поленились направиться на сход граждан села Раздольного, который проходил 12 октября в местном клубе, и напрямую задали вопрос первому заместителю главы города Мугдину Чермиту.

Остановки приходят в негодность

– Участки под этими домами окончательно не сформированы. Сейчас идет формирование земельных участков под многоэтажными домами для передачи в аренду "РЖДстрой", – ответил нам первый заместитель главы города Мугдин Чермит, – после того как будет завершено оформление документов, они получат государственную регистрацию права и выставят эти дома на продажу. То есть все это будет продаваться с аукциона. Предварительная договоренность об этом есть. Сейчас есть приобретатель этого жилья, который хочет все полностью выкупить, отремонтировать, завершить, а потом реализовать. И мы этим тоже вместе занимаемся.

О том, что часть квартир будет роздана очередникам, как изначально говорили, первый заместитель главы промолчал. Мы также позвонили в офис продаж застройщика АО "РЖДстрой", где нам сообщили, что продажи в объектах на Раздольном начнутся не ранее чем в феврале-марте следующего года. Как было уточнено, во-первых, там недостроено, во-вторых, существуют проблемы с документацией. Но в подробности, почему все так произошло, вдаваться не стали.

Тогда возникает вопрос – а как здесь вообще начали строить, если не были выделены участки? Да еще не под одну многоэтажку, а под 34! И не попадают ли данные дома под категорию "самовольная постройка"? При вскрытии проблем такого масштаба у нас закрадываются большие сомнения, что город-призрак рано или поздно оживет. Может быть, надо было сначала выделить земельные участки, а потом строить? Почему "РЖДстрой" пошел по другому пути и куда смотрели профильные органы?

В настоящее время вопросов больше, чем ответов. И видимо, несмотря на оптимизм местной власти, разбираться с этим придется еще годы. А в это время будут страдать очередники, которым там обещали квартиры.