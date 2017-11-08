Время молодых

Курорт с успехом справился с проведением Всемирного молодежного форума. На заключительной пресс-конференции Первый заместитель руководителя Администрации Президента, глава российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко отметил, что фестиваль молодежи стал самым массовым за всю историю его проведения.

Отдельную пресс-конференцию на площадке фестиваля дал и глава Сочи Анатолий Пахомов. Дело в том, что на мероприятие прибыло больше делегатов, чем было заявлено. Однако город, благодаря опыту проведения Олимпиады-2014 и наличию олимпийской инфраструктуры, сумел достойно всех встретить. Городские сервисы сработали на "отлично". Подробности выяснял корреспондент "Народной газеты Сочи".

Побили рекорды

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) стал большим международным событием и самым массовым за всю историю проведения. Всего в нем приняли участие почти 25 тысяч молодых людей из 188 стран. Организаторам фестиваля помогали 5 тысяч волонтеров, в том числе 100 волонтеров ООН. Всего организаторы выдали более 67 тысяч аккредитаций. Количество участников фестиваля оказалось большим, чем планировалось изначально. Например, делегация Непала прибыла в составе 290 человек вместо предоставленной квоты на 60 участников. Как рассудили организаторы мероприятия, не отправлять же 230 обратно! Поэтому в последний момент добавляли закладку продуктов, количество мест и... полевые кухни, которые стали буквально гвоздём программы.

Все мы - часть истории

Первый заместитель руководителя Администрации Президента и организатор фестиваля молодежи в Сочи Сергей Кириенко отметил, что принять такое количество людей и провести праздник на высшем уровне помогла та инфраструктура, которая осталась после зимней Олимпиады.

– Отдельные слова благодарности хочу выразить городу Сочи и Краснодарскому краю, – сказал Сергей Кириенко. – Такие мероприятия, как фестиваль, показывают, что в нашей стране есть уникальный комплекс, способный в короткие сроки проводить мероприятия планетарного масштаба.

Этот фестиваль был рекордный не только по количеству участников, но и по другим показателям. В рамках образовательной программы прошло более 800 дискуссий, выступили более 1300 спикеров. Главный медиацентр ежедневно посещали до 11 тысяч человек. Всего в рамках образовательной, культурной и спортивной программ фестиваля в день проходило 500 мероприятий. А на главной сцене выступило более тысячи артистов.

– Демонстрация того, что Россия на инфраструктуре, созданной в Сочи, может проводить подобные мероприятия – это хороший дополнительный аргумент для участия нашей страны в самых разных конкурсах за право проведения всемирных мероприятий, – продолжил Сергей Кириенко. – Мы в очередной раз доказали, что можем делать это с блеском. К нам часто подходили и говорили, что были на многих фестивалях молодежи и студентов, но такого не видели никогда.

Как подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации, безусловно, это мероприятие будет способствовать продвижению Сочи как курорта. Участники и организаторы фестиваля очарованы городом, и каждый из них расскажет о нем в своих блогах, на страницах в соцсетях, поделится впечатлениями с близкими и друзьями.

Группа поддержки Sochi Queens - атмосфера праздника!

Кроме того, приехав в Россию на фестиваль, делегаты из более чем 180 стран увидели нашу страну такой, какая она есть, разрушили стереотипы, которые навязывались десятилетиями. И именно эти впечатления лягут в основу формирования восприятия России на международном пространстве будущего.

Сработали на "отлично"

Отдельную пресс-конференцию на площадке фестиваля дал и глава Сочи Анатолий Пахомов. Он рассказал журналистам, как сработали городские сервисы. Для того чтобы механизм проведения мероприятия работал четко и слаженно, помимо федерального штаба фестиваля, был создан и функционировал в круглосуточном режиме городской оперативный штаб, который взаимодействовал со всеми направлениями и структурами фестиваля, городскими службами.

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В нем решались самые острые вопросы, такие как поддержание чистоты (445 кубометров мусора вывозили в сутки с территории Олимпийского парка – в обычные дни вывозят до 50 кубометров), медицинское обеспечение, организация питания и размещения, сфера услуг, транспортная логистика и др. Штаб продолжил функционирование, пока все гости не отправились в свои страны и города.

– Все службы, которые занимались взаимодействием по проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов с оргкомитетом, сработали на "отлично", – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов, – главная задача городского штаба заключалась в круглосуточном поддержании санитарного порядка мест проведения фестиваля и в целом территории города. Надо сказать, что никто из гостей фестиваля не заметил, как работала огромная команда коммунальщиков. Мы справились с этой задачей.

Закладка парка

Также в честь проведения международного форума в центре Сочи был открыт новый сквер "Фестивальный" (на пересечении Курортного проспекта и ул. Яна Фабрициуса) площадью 1,2 га, который будет радовать жителей и гостей курорта и напоминать им об историческом событии, объединившем страны и континенты. Эту замечательную инициативу горожан поддержал и претворил в жизнь глава города.

Участниками торжественной церемонии открытия сквера "Фестивальный" стали волонтеры ООН из Ирака, Египта, Франции, Зимбабве, Боснии и Герцеговины, Эквадора, Никарагуа, Дании, Индии, Омана, Монголии, Германии, Конго, организаторы фестиваля, депутаты Госдумы и др. На центральной площадке парка они вместе высадили восьмилетний серебристый эвкалипт Рострата. Это дерево стал символом мира и солидарности. Гостей приветствовал глава Сочи Анатолий Пахомов.

– Мы счастливы, что в Сочи появляется все больше и больше таких красивых уголков природы. И тем самым мы увековечиваем память об этом серьезном событии и в жизни молодежи со всего мира, и в жизни сочинцев. Уверен, что теперь экскурсоводы будут рассказывать туристам об этом важном периоде в жизни города, – сказал Анатолий Пахомов.

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Еще недавно это место было заброшенным, а теперь этот уголок природы стал благоустроенным, ярким, красивым сквером. Здесь налажена дренажная система, уложено почти 700 кв. м брусчатки, установлено 60 опор уличного освещения, обустроены шесть переходов с лестницами, "усилен" существующий мост через канал. Художественная подсветка сделала ярче деревья и клумбы. А на входе в сквер гостей встречает композиция "Голубь мира". Завершится озеленение территории парка обустройством универсальной площадки с зоной воркаута.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал частью истории, в том числе оставив след и в сердце курорта. Фестиваль в очередной раз подтвердил, что город Сочи как площадка готов принимать массовые мероприятия, подобные всемирному фестивалю, – они важны для объединения молодежи разных стран. Все получили огромный опыт общения, обзавелись новыми знакомствами и полезными связями. Мы показали, что Россия – страна не только возможностей, но и новых путей. Для всего мира.

Цифры фестиваля

В обеспечении безопасности совместно с полицией в дни фестиваля помогали 450 казаков и 98 членов народных дружин. На территории дежурили 42 бригады скорой медицинской помощи. 500 участников воспользовались бесплатной возможностью сделать прививку от гриппа и пройти экспресс-тест на ВИЧ в передвижной лаборатории возле Олимпийского парка.

Полевые кухни восприняли на УРА!

В период фестивальных дней загрузка отелей Имеретинской низменности составила 100%. 2000 участников и обеспечивающего персонала жили в мини-гостиницах Адлерского района. 100 городских волонтеров встречали гостей в аэропорту Сочи и железнодорожном вокзале Адлера. Самому старшему из них – 68 лет, самому младшему добровольцу – 15.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов 21 октября выступил Президент РФ Владимир Путин. Он выразил надежду, что участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, завершившегося в Сочи, уедут на родину с частицей России в своем сердце.

В итоге сочинскими волонтерами было встречено 30 000 гостей. 7000 человек посетили городской праздник "Сочи встречает фестиваль", который прошел 14 октября на площади Южного мола. 700 участников фестиваля бесплатно посетили сочинский музей (из Болгарии, Румынии, Греции, Ирака, Польши, США, Бангладеш, Китая, России, Латвии). 1000 сочинцев в рамках фестиваля бесплатно посетили муниципальные кинотеатры и посмотрели картины молодых режиссеров со всего мира.