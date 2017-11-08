Дело - шлагбаум

Парк Победы в Хосте как магнитом притягивает к себе нечистых на руку. Только отшумели страсти с застройщиком, который упорно лез на парковую территорию для коммерческой застройки, как нарисовался новый сюжет.

Около въезда в парковую зону непонятным образом стали появляться "левые" дорожные знаки, которые должны обеспечить беспрепятственный проезд машин. Наряду с этим один из предпринимателей подал в суд на снятие шлагбаума, который стоит на въезде (чтобы удобно разворачиваться и парковаться фурам сетевых магазинов).

Местная власть при этом на все происходящее смотрит вполне спокойно. Во всем разбиралась "Народная газета Сочи".

Дорожный беспредел

Парк Победы в Хосте является лакомым куском и манит на свои земли нечестных граждан. К примеру, здесь не так давно установили кучу нелепых дорожных знаков. Можно только догадываться, кому они нужны и для чего появились. Предположительно для того, чтобы фуры сетевых магазинов (за неимением собственных стоянок и подъездных путей) могли проезжать и разворачиваться на территории парковой зоны.

Из массы установленных знаков, как выяснилось, только два оказались законными. Это подтвердили специалисты МКУ города Сочи "Управление автомобильных дорог", сверившись со схемой дислокации технических средств дорожного движения по ул. Октября и ул. Платановой Хостинского района. Как уточнил исполняющий обязанности директора МКУ города Сочи "Управление автомобильных дорог" Сергей Бессонов, "из них только два законных, которые прошли через городскую межведомственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения".

Люди стали обращаться в Хостинскую администрацию по поводу незаконно установленных знаков. Однако воз и ныне там – администрация Хостинского района не принимает никаких мер к тому, чтобы демонтировать лжезнаки.

Дальше – больше

Однако история не ограничивается установкой незаконных дорожных знаков, которые в массовом количестве появились возле парка Победы. Один из предпринимателей подал в суд на снятие шлагбаума, который преграждает автомобилям путь в парковую зону (этот шлагбаум установили местные жители по просьбе бывшего главы Хостинского района Темура Эйнатова).

– Один из предпринимателей, который сдает в аренду помещения для расположенных рядом сетевых магазинов – "Магнит", "Магнит Косметикс" и "Фикс прайс", инициирует дело в суде, чтобы убрать данный шлагбаум, – рассказали местные жители, – Понятно, что ему так будет удобнее, будет, где разворачиваться и парковаться фурам, которые подъезжают к магазинам. Дело в том, что около его зданий нет ни подъезда, ни стоянки. Он и захотел решить свою проблему таким образом.

Причем все происходит с молчаливого согласия местной власти. Никто не встает на защиту людей. Хотя местные жители уже устали обивать пороги администрации с заявлениями и о незаконной установке знаков, и о покушениях на шлагбаум.

– Если сейчас шлагбаум убрать, люди начнут ездить через территорию парка, потому что через парк идет путь на пляж, – рассуждают местные жители, – зачем объезжать через вокзал, когда можно проехать парком. Мы это уже проходили.

Умыть руки

Если все-таки проезд в парк Победы будет открыт, то простым жителям Хосты и их детям, которые привыкли гулять и проводить досуг в парке, придется несладко. Движение машин в парковой зоне создаст угрозу для безопасности детей – на территории парка работает три детских площадки и всегда бегает масса детей.

Пострадает и благоустройство парковой зоны, будет уничтожена брусчатка, которой вымощены дорожки парка. Рядом расположен и Казачий рынок, и объекты другой инфраструктуры. И если открыть ворота в парк, то, кроме активного движения, жители получат здесь и массу припаркованных машин, что горожанам, которые хотят спокойно прогуляться и отдохнуть, тоже не надо. Никому не нужны и огромные фуры сетевых магазинов, которые будут разворачиваться в парке и вести выгрузку товаров.

Удивляет и то, что при всей социальной важности этого вопроса администрация Хостинского района не слышит людей, не предпринимая никаких мер для решения проблемы. "Левые" знаки как стояли, так и продолжают всем мозолить глаза. Подали в суд на снятие шлагбаума – опять тишина, никто не встает на защиту простых горожан.

P.S. Когда материал готовился в печать, нам пришел ответ от главы администрации Хостинского района Игоря Яшнова. – Никакие фуры в парк не заедут. Исключено! Знаки проверю завтра, о которых вы пишете, – пообещал глава администрации Хостинского района.