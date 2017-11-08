Косметика: Made in Sochi

Мало кто сейчас мыслит себя без того, чтобы не пользоваться косметикой и парфюмерией. Однако не все знают, что пользуемся мы сейчас преимущественно косметикой, компоненты для которой (до 90%) ввозятся из-за рубежа. После распада СССР эта отрасль оказалась полностью разрушенной, предприятия закрылись, производство натуральных компонентов, особенно в Крыму и Краснодарском крае, практически прекратилось. Хотя у нас богатейший край, с уникальными климатическими и природными ресурсами, где ингредиенты для парфюмерии и косметики буквально лежат под ногами.

Мы попытались выяснить, может ли Сочи потягаться с Западом и какие компоненты для производства косметических средств мы можем предложить парфюмерно-косметической отрасли.

Обеспокоились…

Министерство промышленности и торговли наконец заговорило об импортозамещении в отрасли производства парфюмерии и косметики. Действительно масштабы проблемы поражают – на сегодняшний день производимая в России продукция на 90% состоит из импортных ингредиентов (за исключением базовых поверхностно-активных веществ)!

Например, на 100% импортируются консерванты, пигменты, красители, отдушки, некоторые функциональные ингредиенты и тропические масла. За прошедшее время Россия значительно отстала от ведущих стран мира в производстве высокотехнологичных продуктов для косметики и парфюмерии. Как нам рассказали сочинские представители малого бизнеса, которые в теме, производители зачастую не могут найти обычные глицерин и мочевину должного уровня. Пока в министерстве ищут пути решения вопроса, мы проанализировали, есть ли перспективы для производства косметических средств на территории города-курорта?

У нас в Сочи есть энтузиасты, которые уже рискнули действовать в разрез с правилами и начать выпускать косметику с использованием экологически чистых местных компонентов. Например, Кристина Судеревская (приехала к нам из Москвы и обосновалась на Красной Поляне) с успехом варит местное мыло, делает шампуни, гели, гидролаты, масляные коктейли и другую продукцию.

– Мы максимально используем местные интересные компоненты – эвкалипт, мох-бородач, лаванду, цветы магнолии, – рассказала нам специалист компании Кристины Судеревской, – частично сами производим диффузные масляные настойки. Что касается травяного сырья – то закупаем его у местных фермеров. Мед и продукция пчеловодства также закупается в местных фермерских хозяйствах.

Для окраски мыла Кристина использует специи, свежевыжатый сок, глину, активированный уголь и пищевые красители, а для аромата – эфирные масла. Для производства мыла также используются местные ингредиенты: всевозможные травы, мед, прополис, цветочная пыльца, маточное молочко и чистая горная вода.

Потенциал развития рынка сырья у нас в Сочи действительно есть. Особенно это касается производства масел и растительных экстрактов. Благодаря особенному, южному климату у нас здесь растет большое количество тропических фруктов. Начиная с мая и до конца ноября разные ягоды и фрукты постепенно сменяют друг друга. К примеру, у нас много ежевики, черники, кизила, различных видов цитрусовых, персиков, винограда, абрикосов, есть хозяйства, которые специализируются на их выращивании. Однако местных производителей, которые делают акцент на производстве тропических масел из этих фруктов, Интернет нам не выдал. Ближайший производитель находится аж ...в Новосибирске, или на упаковке указывают: страна-производитель – Россия.

Пытается работать у нас на собственном сырье и Краснополянская опытная станция пчеловодства, где производят несколько видов кремов. Как указывает сайт данной компании, покупателям предлагается крем дневной и массажный. В состав каждого входит пчелиное маточное молочко и другие ценные продукты – трутневый расплод, апиток (смесь экстракта прополиса, меда и маточного молочка) и апитонус (смесь молочка и меда).

Причем натуральные кремы стоят смехотворно – от 100 до 150 рублей за тубу. Однако на Краснополянской опытной станции отказались что-то дополнительно пояснять по косметической продукции. Единственное, сказали, доторговываем тем, что осталось. Что дальше будет – не знаем. Предприятие в стадии реорганизации, там уже не первый год меняются руководители. И вместо того, чтобы развивать и внедрять линейки новой экологически чистой продукции из местного сырья, здесь тратят силы и время на внутренние разборки.

Поцеремониться с чаем

Что еще сегодня может предложить Сочи парфюмерно-косметической отрасли? На ум сразу приходит наш самый северный в мире чай. Действительно, зеленый чай в рекламе не нуждается и в косметике применяется очень даже активно. Все знают о его полезных свойствах. Уникальный состав зеленого чая делает его одним из универсальных косметических ингредиентов. Косметика на его основе прекрасно подходит для ухода за кожей всех возрастов и типов.

Однако, как нам пояснили представители одной из местных компаний по производству чая, "у нас слишком мало чайного листа, чтобы делиться вытяжкой с косметическими компаниями". Вот тема для размышлений. Сегодня у нас на курорте не все сельхозугодия, занятые под чайные плантации, эффективно используются. Многие из них заросли и не эксплуатируются должным образом. Если привести все в порядок и начать по-хозяйски выращивать чай, то хватит и на долю косметических компаний. А мы получим местную отличную косметику!

При таком подходе можно было бы иметь и местные средства по уходу за кожей с экстрактом зеленого чая, маски, шампуни для волос, пену для ванн и гели для душа. Но пока это только мечты и тема для раздумий местной власти и предпринимателей.

Эксперимент? Почему бы и нет!

Можно еще поразмыслить, из чего нам можно делать косметику в Сочи. Если уж мечтать по крупному и с экзотическим подходом, то почему бы не делать косметику из... плодов кудрании – клубничного дерева, выращивание и продажу саженцев которого возобновили в оранжерее сочинского "Дендрария". Можно рассмотреть под эти цели и плоды земляничного дерева (арбутус). Мы обратились с подобным вопросом к продавцу-консультанту, торгующему саженцами от оранжереи. И она восприняла идею на ура.

– В плодах и коре этих экзотических деревьев находится много витаминов – А, В и РР, гликозидов, аскорбиновой кислоты и прочее, – просветила нас продавец экзотических саженцев, – из коры делают отвар, который является прекрасным антисептиком, заживляет раны, лечит ожоги и язвы. Поэтому, думаю, плоды и кора клубничного и земляничного деревьев вполне бы могли использоваться и в косметологии.

Незаслуженно забыта у нас и морская тема в косметологии – почему бы не использовать в этом отношении дары моря – ту же ламинарию, и все то, что нам дарит море. Морская вода, планктон, водоросли, морские грязи, ракушки – все они содержат множество натуральных компонентов, которые нам необходимы. Морская вода целебна сама по себе – в ней содержится практически вся таблица Менделеева, является уникальным природным тоником и бальзамом, который разглаживает кожу и обогащает её питательными элементами и минералами.

Однако в настоящий момент, несмотря на то, что мы имеем такие уникальные ресурсы, нам приходится пользоваться косметикой на основе импортных ингредиентов. Качество такой продукции и ее экологичность при этом под большим вопросом. Как уточнили местные предприниматели, они не особо спешат внедрять линейки новой продукции, потому что запуск каждого нового продукта стоит 200-300 тысяч рублей.

И все потому, что не поставлен на рельсы процесс производства местного сырья. Надеемся, что ситуация рано или поздно на рынке косметических ингредиентов российского производства изменится. Проблемой уже озаботились на высшем уровне. Ну а мы пока будем ждать результатов.