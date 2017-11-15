Праздник для тебя

Старт самого масштабного городского праздника - Дня города Сочи, которому исполнится 179 лет, был дан 10 ноября закладкой новой Аллеи журналистов в парке на Макаренко. Мероприятие было дополнительно приурочено к празднованию 100-летнего юбилея газеты "Черноморская здравница".

Подарок ко Дню города, который дополнил зеленое убранство курорта, сделало Сочинское отделение Союза журналистов. Также в этот день в городе начал работу и ставший уже традиционным III фестиваль духовно-нравственной культуры "Покров". Завершится День города 21 ноября. Всего в городе и районах планируется более 100 крупных мероприятий на любой вкус - начиная от фестиваля национальной кухни "Сочинский хачапури", где будет демонстрироваться (и дегустироваться всеми, кто пришел) огромный хачапури от Сочинского хлебокомбината, который грозит попасть в Книгу рекордов России, до выставок мастеров декоративно-прикладного искусства и спортивных мероприятий. Будет хватать и всевозможных концертных программ.

Также горожан на площадках города порадуют выступления известных артистов - концерт группы "Boney M." и эстрадной певицы Анны Семенович. Будет открыт памятник первому врачу курорта Аркадию Гордону, а глава города Анатолий Пахомов лично откроет и выступит гидом нового экскурсионного маршрута. Чтобы все организовать, пришлось немало потрудиться. Об этом и многом другом нам подробно рассказала заместитель главы города Сочи Ирина Романец.

– Ирина Васильевна, расскажите, как проходила подготовка к нашему самому массовому и любимому празднику – Дню города? Какова в этом году будет его концепция?

– День города – это, безусловно, один из самых главных праздников для города Сочи. Поскольку это праздник самих жителей. Это результат нашей ежедневной работы в течение всего года. Традиционно в День города мы подводим итоги всех наших конкурсов профессионального мастерства, работы районных территориальных администраций, социально значимых проектов, организовываем праздничные гулянья.

И сочинцы ждут этого праздника. Поэтому каждый год мы делаем День города все более масштабным. В этом году у нас подготовлено уже 5 афиш праздничных мероприятий. Мы в одну афишу уже физически не помещаемся! У каждого района представлена своя отдельная афиша главных титульных праздников. Есть и одна, отдельная городская афиша, которая объединяет все основные площадки. Всего в городе и районах планируется более 100 крупных мероприятий. Концепция празднования подразумевает, что праздники, безусловно, должны быть в микрорайонах проживания людей. То есть это и наши сельские поселения, и большие микрорайоны.

Главный тренд предстоящего Дня города - праздник должен быть общедоступным, в программу мероприятий включается максимальное количество площадок.

Так, например, 19 ноября у нас состоится большой праздник в районе КСМ, где мы будем открывать новый Дом культуры. В чем большая заслуга главы города Анатолия Пахомова. Такие же праздники будут и в Дагомысе, и в Лазаревском, и во всех крупных и мелких поселениях Адлерского района. Это главный тренд предстоящего Дня города – праздник должен быть общедоступным, мы включаем в его программу максимальное количество площадок.

Основные дни массовых народных гуляний выпадут на субботу и воскресенье – 18 и 19 ноября. В субботу пройдет основной общегородской праздник, где у нас сконцентрированы все основные мероприятия по подведению итогов. В воскресенье, 19 ноября, пройдет День районов, где будет проходить масса всевозможных мероприятий. Центром притяжения традиционно станет улица Навагинская. В этом году мы смещаем событийный центр на площадь Флага.

Здесь будет установлена главная сцена, откуда мы подведем итоги по нашим основным проектам, в том числе и по хартийному проекту "Я люблю Сочи", где выберем 5 основных победителей этого года в различных номинациях: "самый гостеприимный", "самый милосердный" и проч. Будут чествоваться и наши молодожены, которым мы подготовили хорошие подарки. Мы специально подбирали и приглашали социально значимые категории. К примеру, у нас будет одна молодая пара – парень с инвалидностью и девушка, которых мы хотим торжественно поздравить с заключением брака. Затем последует награждение папочек, у которых дети родились именно в День города.

Впервые на Дне города будет использована интересная находка - огромный сочинский хачапури, который смогут попробовать горожане.

И самое главное – 19 ноября у нас состоится вручение сертификатов работникам социальной сферы на получение жилья. В этом году наши медики, педагоги и силовики получат 39 заветных сертификатов на квартиры. Из них 17 сертификатов выделено образованию, 14 – здравоохранению, 2 – культуре, 1 – молодежной политике и 5 – полиции.

– Что будет в этом году в программе принципиально нового? И что сохранится из старой доброй программы?

– В этом году в программе много интересных фишек, которые уже стали традиционными. У нас в городе поощряется и развивается казачье движение, поэтому празднование Дня города мы начнем 18 ноября в 10:00 с торжественного праздничного шествия от Зимнего театра проходом наших казачьих коммун по Курортному проспекту до Южного мола. Там же будут и наши казачьи классы, и юнармейское движение. После торжественного шествия состоится награждение лучших казачьих дружин, атаманов, представителей силовых структур.

Горожан на площадках города порадуют выступления известных артистов - концерт группы "Boney M." и эстрадной певицы Анны Семенович.

Что касается интересных находок праздника, то впервые на Дне города будет использована интересная находка – горожане смогут попробовать огромный сочинский хачапури – 3x3 метра. Всех ждет большой сюрприз. В рамках мероприятия "Хлебосольный Сочи" (18 ноября в 10:00 на площади Южного мола) состоится фестиваль национальной кухни "Сочинский хачапури", где будет представлено новое достижение от Сочинского хлебокомбината, которое, возможно, попадет в Книгу рекордов России. На хлебокомбинате уже проводили генеральную репетицию по изготовлению хачапури рекордных размеров. Все будет сделано по специальной технологии – блюдо специально приготовят на основе перепелиных яиц, которые славятся своими антиаллергенными свойствами. Все для того, чтобы хачапури можно было попробовать всем без ущерба для здоровья.

– Чем может порадовать День города нашу молодежную аудиторию и более взрослое население?

– 18 ноября в 12:00 на Южном моле пройдет большой фестиваль "Этно-Сочи" – конкурс национальных культур. Поскольку мы многонациональный город, где проживает 118 национальностей и зарегистрировано 37 организованных национальных сообществ, то этому направлению мы придали большое значение. На празднике выступят более 300 творческих коллективов, которые представят всю палитру национального колорита. Основными зонами притяжения в этот день будет площадь Южного мола и площадка парка им. Фрунзе. В парке им. Фрунзе раскинется спортивная территория "Сочи – территория спорта", где целый день будут проводиться спортивные состязания, мастер-классы для пожилого населения на тренажерном комплексе, спортивные квесты.

Основные дни массовых народных гуляний выпадут на субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября

18-19 ноября пройдет и большой фестиваль народного творчества "Идем гулять" (ул. Навагинская), с выставкой-ярмаркой мастеров декоративно-прикладного творчества, игровыми программами и фотозонами. Здесь будет развернута огромная территория для всех наших российских народных промыслов. У нас очень большое количество умельцев – наши социальные партнеры, которые едут со всего Краснодарского края для того, чтобы принять участие в наших конкурсах.

Для семей с детьми основной площадкой для отдыха 18 ноября станет Черешневый сад, где пройдет развлекательная программа "Путешествие в страну Игралию". Это будет большая зона под открытым небом для семей с детьми. Там много познавательных, интересных образовательно-развлекательных программ, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.

Для любителей прекрасного и цветочных феерий 18-19 ноября будет работать зона отдыха и фитодизайна на площади им. Н. Островского (рядом с территорией Городского Собрания Сочи), где пройдет выставка-ярмарка "Цветы в любое время года". Там же реализуется уже успевший полюбиться горожанам проект "Литературный балкон". В День города он, конечно же, будет посвящен нашему Сочи – песни, стихи, проза, будут звучать в адрес всеми нами любимого курорта.

На площади Олимпийских талисманов разместится площадка молодежных культур "В новом формате". Это тоже традиционное мероприятие, которое проводится третий год. Там будут представлены все творческие силы наших молодежных культур. Вся территория ул. Навагинской превратится в интерактивную зону для молодежи и старших школьников. Площадь Флага будет оформлена под театрализованную площадку, где с 11:00 пройдут основные концертные программы, которые окончатся в 22:00 торжественным фейерверком и выступлениями известных артистов. Здесь состоится и гала-концерт "Город-праздник, город-фейерверк", участие в котором примет популярная эстрадная певица Анна Семенович и выступят все лучшие творческие коллективы города. Наградные процессы тоже будут идти на этой площади.

18 ноября в 16:00 часов в Зимнем театре пройдет и финал нашего любимого, ставшего традиционным конкурса "Хрустальный петушок" для детей с инвалидностью, который организует и проводит благотворительная организация Лига женщин "Мост добра" во главе с Еленой Пахомовой. А накануне, 17 ноября, в Зимнем театре состоится особенное городское мероприятие – премия "Золотой Прометей-2017" – первая городская премия в области гостеприимства, где будут подведены итоги конкурса гостеприимства в 16 номинациях.

– Что организаторы подготовили на десерт, в завершение празднования Дня города?

– В последние два дня тоже будет хватать сюрпризов. Завершится вереница праздничных мероприятий вторником 21 ноября, в день Михаила Архангела, небесного покровителя нашего города, традиционным Крестным ходом и божественной литургией, которую будет служить наш владыка Исидор. В 11:00, после Крестного хода, состоится торжественное открытие нового проекта – "Исторический бульвар", который станет началом нового туристического пешеходного маршрута.

Завершится вереница праздничных мероприятий 21 ноября, в день Михаила Архангела, традиционным Крестным ходом и божественной литургией, которую будет служить наш владыка Исидор.

Представлять его будут два титульных гида – глава города Сочи Анатолий Пахомов и главный музеевед города Алла Гусева. Они проведут экскурсию по небольшому маршруту в сердце нашего города – от Центрального загса вверх на улицу Орджоникидзе и до Зимнего театра, где торжественно откроют уголок С.И. Венчагова "Фитофантазия".

На этом небольшом маршруте будут обозначены 37 исторических архитектурных объектов, которые войдут в перечень объектов "Исторического бульвара". Планируется, что в будущем у нас на курорте таких маршрутов откроется не менее 10 во всех районах города, а может быть, и больше, которые станут именно пешеходными маршрутами для многочисленных туристов нашего города.

Также на 21 ноября запланировано открытие памятника первому доктору города Сочи Аркадию Гордону.

А еще у нас впервые, в рамках празднования Дня города, будет торжественно отмечаться "Всемирный день доброты". Это событие тоже выпадает на дни городского празднования и будет очень красиво перекликаться с нашим хартийным социальным проектом "Я люблю Сочи".

В общем, День города никого не оставит равнодушным. Надо просто собраться и выйти из дома. А там водоворот праздничного настроения приведет куда надо. Веселых выходных!