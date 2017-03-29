Новости о жизни г. Сочи

10:27 19 Апреля 2017

Новости о жизни г. Сочи

Независимое городское
информационно-аналитическое издание

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Игра между командами России и Бельгии

28 марта в Сочи национальная сборная России сыграла контрольный матч с командой Бельгии. Встреча, проходившая на обновленном стадионе «Фишт», завершилась вничью - 3:3. Зрители не только увидели захватывающий матч, но и протестировали основные сервисы стадиона: входные группы, безопасность, организацию питания, навигацию. Болельщики отметили, что после реконструкции «Фишт» стал настоящей футбольной ареной и при этом не утратил своего олимпийского имиджа.

На контрольном матче тестировали и городскую инфраструктуру перед Кубком Конфедераций и чемпионатом мира 2018 года по футболу. Большинство болельщиков заранее прибыли на стадион, как это было рекомендовано организаторами и местными властями. К началу матча трибуны были почти заполнены. Приветствовал зрителей Кубанский казачий хор, который исполнил гимны обеих стран.

Игра между командами России и Бельгии была своего рода тестовой в преддверии предстоящего Кубка Конфедераций. Первые минуты прошли  для хозяев более чем удачно. Российские спортсмены повели в счете.

Достаточно быстро бельгийцам удалось отыграться. Долгое время они были впереди – 3:1. Уже на последних минутах основного времени наши футболисты забили второй мяч – 3-2, а решающий гол в ворота соперника попал уже в добавленное время – 3:3. И это для нас было практически победой. 

После игры на пресс-брифинге главные тренеры национальных сборных России и Бельгии Станислав Черчесов и Роберто Мартинес подвели итоги контрольного матча и поделились с прессой своими впечатлениями о стадионе.

Пропускать на последних минутах первого тайма неприятно, - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - Все три гола мы получили со «стандартов» (пенальти, угловой). Соперник играл с преимуществом, но кроме тех стандартных положений, моментов у Бельгии не было.

Это лучшая арена, на которой мне доводилось работать за последнее время, - поделился с журналистами главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, - а поле было просто замечательное.

Понравился стадион и Станиславу Черчесову, тем более что он принимал участие в его закладке перед Олимпийскими играми:

Фантастический стадион, с удовольствием еще раз приедем сюда. Спасибо болельщикам, которые, несмотря на счет, гнали нас вперед. Их поддержка очень помогла. Надеюсь, поможет и дальше.

Следующий турнир, который состоится на стадионе «Фишт» в июне этого года, будет Кубком конфедераций. На арене пройдет четыре встречи. В 2018 году сочинская арена примет пять игр чемпионата мира по футболу, включая один четвертьфинал.

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Фотографии:
Юрий Рылов

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