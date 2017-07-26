Эвакуации быть?

В минувшую пятницу состоялся круглый стол, посвященный обсуждению новой концепции эвакуации - какой она должна быть. Хочется, чтобы эвакуаторы заработали по-новому, чтобы все мы относились к службе эвакуации, как к "санитарам леса", а не как к "стервятникам".

В настоящее время инспекторы местного полка ДПС по каким-то причинам просто перестали вызывать эвакуаторы, занимаясь, как уточнил недавно назначенный командир сочинского полка ДПС Сергей Бисков, "в основном профилактической работой". Сейчас эвакуаторы в городе не работают и выполняют лишь техническую функцию - транспортируют неисправные автомобили. Однако это не совсем правильно. Следуя подобной политике, курорт вскоре может задохнуться от нарушителей, которые паркуются не по правилам, бросают машины, где попало, и ездят, как Бог на душу положит.

На круглый стол обсудить наболевшие вопросы и внести свои предложения собралась неравнодушная общественность - журналисты и редакторы ведущих изданий и блогов, представители профильных ведомств городской администрации и Федерации автовладельцев России, руководство ОГИБДД и полка ДПС.

Странно только, что на этот круглый стол не пригласили представителей самих служб эвакуации. Разве они не должны быть в курсе того, как им теперь работать по-новому? Или мы с вами чего-то не знаем? А может быть, нам скоро стоит ожидать пришлой службы эвакуации?

Мы будем жить теперь по-новому

Сразу хотим оговориться – на мероприятии обсуждался предварительный проект новой концепции эвакуации. Который будет еще дорабатываться и обсуждаться на протяжении некоторого времени. В том числе свое мнение может высказать и общественность.

Ну а теперь непосредственно о том, что обсуждали на круглом столе. Во-первых, уточнили, что пилотный проект, с которого начнется эвакуация по новым правилам, коснется сердца Центрального района (ул. Островского, Воровского, Роз и проч.), так называемого "золотого квадрата", и части улиц Адлерского района.

На остальной территории Большого Сочи эвакуаторы пока работать не будут. Необходимо сначала отработать пилотный проект.

– Вопросы с эвакуацией в нашем городе – наболевшие и давние, с 10 июля этого года вступили в силу изменения в Закон "О перемещении транспортных средств", согласно которому эти функции в полном объеме переданы городу, – уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев. – Мы, соответственно, в городе теперь имеем все полномочия и рычаги, для того чтобы навести порядок с работой этих служб и с той ситуацией, которая творится на отдельных участках наших дорог и улиц нашего города.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации, районы, где будут выпущены эвакуаторы, подвергнутся тщательному обследованию. По всем этим участкам улиц будет проведена ревизия по тем дорожным знакам, которые стоят. Будут обязательно расширяться и парковочные места.

– У нас уже есть свои наработки по поводу того, что какие-то знаки уберем, для того, чтобы изменить схему организации парковочного пространства на этих улицах, – продолжил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев, – Мы увеличим количество мест, где можно будет стоять без проблем. Но тем не менее будем требовать от тех нарушителей, которые будут ставить под знаками машины, более четко выполнять требования закона.

Все ли прозрачно?

Замечательно, что принципы эвакуации у нас теперь будут строиться по-другим правилам – правильным и удобным для всех. Странно только, что, как мы уже писали выше, на этот круглый стол не пригласили представителей самих служб эвакуации. А они не должны быть в курсе того, как им теперь работать по-новому? Если уж играть по-новому и честно, надо рассматривать всех игроков отрасли.

А ситуация внутри самих служб эвакуации после 1,5 месячного простоя сейчас не очень радужная. У нас в городе работало 5 служб эвакуации, 2 из которых на сегодняшний день, как утверждают их владельцы, просто разорились. Прекратили свою деятельность, закрыли расчетные счета и подают документы на ликвидацию. Автомобили, которые находились в лизинге, у них уже забрали. Три компании пока держатся на плаву, но и у них возникла задолженность по зарплате, люди начали увольняться. Если эти организации и дальше будут продолжать оставаться на "приколе", закроются и они.

А это порядка 500 человек, которые могут остаться без средств к существованию. Кто тогда будет осуществлять эвакуацию по-новым правилам? Уполномоченные участники круглого стола на этот счет промолчали. Или эти службы эвакуации теперь в нашем городе работать больше не будут? А кто придет им на смену? Вот это неизвестно. Как и то – а не станет ли еще хуже после этого автомобилистам нашего города?

Все мы привыкли видеть в старой службе эвакуации, которая у нас была, только "карающий меч". Но не все знают, что она несла и социальную функцию. Служба эвакуации приходила на помощь городу, когда это было остро необходимо.

– Если останавливали таксиста без лицензии и изымали автомобиль, то эти машины наша служба перевозила бесплатно и хранила у себя на стоянках до решения суда порядка двух месяцев, – рассказали нам представители одной из фирм эвакуации, – то же самое, если случались тяжелые ДТП, мы действовали также, пока хозяин не выйдет из больницы и не заберет автомобиль.

В нашем курортном городе часто собираются обсудить различные вопросы высокие лица. Спецпроездом никого не удивишь. А кто переставлял с проезжей части мешающие спецпроезду машины? Причем бесплатно? Опять – фирмы эвакуации. Помните прошедшую зиму? Когда выпадал снег, эвакуаторы за ночь переставили порядка 130 машин, чтобы освободить проезжую часть от заторов. Было задействовано 8 спецавтомобилей. Город на это не потратил ни копейки. Возили бесплатно те же патрульные машины ДПС, если они ломались на дорогах. Брошенные машины тоже эвакуировали за спасибо.

Город маленький – все друг друга знают, просьбы администрации не проходили мимо. А ведь такие транспортные средства тоже создают риск в связи с терроризмом. Неизвестно, что там внутри за начинка. Перед культурно-массовыми мероприятиями службы эвакуации массово зачищали проезд, переставляя машины с места на место. То же самое – перед ремонтами дорог. Одна из последних таких "зачисток", когда меняли асфальт на переулке Рабочем. Жители нередко оставляют машины на проезжей части.

И все машины, которые там были, за несколько часов переставили, чтобы дорожные службы положили новый асфальт. Очень часто бывает, что коммунальная авария – то трубу прорвало или что-то другое – опять все машины, которые мешают проведению ремонтных работ в городе, эвакуаторы убирали бесплатно. И это не полный перечень добрых дел. Но все это воспринималось как должное.

Понятно, что ситуация, когда службу эвакуации стали игнорировать и перестали вызывать на место нарушения, сложилась не на пустом месте. Если сейчас предположить, что придут новые, допустим, краевые игроки этого рынка, будут ли они брать на себя эти социальные функции? Вопрос остается открытым. Но не станет ли нам всем после таких перемен еще хуже? Зачем иногородним соблюдать интересы города Сочи?

Все это наводит на мысль – что сейчас у нас искусственно уничтожили те службы эвакуации, которые были, ничего не предложив взамен. И неизвестно – будет ли от этого лучше. Мы согласны, что эвакуация носила в нашем городе гипертрофированный характер, и надо было наводить порядок в этой сфере. Но не такими же методами. И это, видимо, еще только начало проблем. "Народная газета Сочи" и дальше будут следить за развитием событий в этой сфере и продолжит свое собственное расследование.